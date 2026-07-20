Изкуственият интелект може да доведе до края на цивилизацията

Срещата на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон през декември 2025 г. демонстрира, че причината за промените в съвременния живот няма да бъдат „роботи убийци“ или „интелигентни компютри“, а по-скоро спад в приходите от данък върху доходите. Това мнение изрази колумнистът на аг. Bloomberg Девин Рамил.

Рамил смята, че дори относително малко увеличение на глобалната безработица може да окаже значително въздействие върху публичните финанси, тъй като доходите ще започнат да намаляват, докато разходите за обезщетения за безработица и преквалификация ще се увеличат.

Авторът на статията сравнява съвременното въвеждане на изкуствен интелект (ИИ) с Първата индустриална революция от XVII и XVIII век, която измести селяните от земите им. Рамил отбелязва, че Първата индустриална революция е последвана от десетилетия на нестабилност поради неспособността на населението да се адаптира към пазарните промени.