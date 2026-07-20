Изкуственият интелект може да доведе до края на цивилизацията

Срещата на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон през декември 2025 г. демонстрира, че причината за промените в съвременния живот няма да бъдат „роботи убийци“ или „интелигентни компютри“, а по-скоро спад в приходите от данък върху доходите. Това мнение изрази колумнистът на аг. Bloomberg Девин Рамил.
Рамил смята, че дори относително малко увеличение на глобалната безработица може да окаже значително въздействие върху публичните финанси, тъй като доходите ще започнат да намаляват, докато разходите за обезщетения за безработица и преквалификация ще се увеличат.
Авторът на статията сравнява съвременното въвеждане на изкуствен интелект (ИИ) с Първата индустриална революция от XVII и XVIII век, която измести селяните от земите им. Рамил отбелязва, че Първата индустриална революция е последвана от десетилетия на нестабилност поради неспособността на населението да се адаптира към пазарните промени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:25 20.07.2026
2 По-добре ужасен край,
Коментиран от #3
15:28 20.07.2026
3 Болен
До коментар #2 от "По-добре ужасен край,":Ти е мозъка ли?
Кви са тея ужаси в главата ти?
Ходи се лекувай!
15:30 20.07.2026
4 Много ръжда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бе бате в космоса, ама така му се пада.
15:31 20.07.2026
5 българина
15:34 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нострадамус
15:37 20.07.2026
8 ДрайвингПлежър
Разбира се идиотите не разбраха нищо и продължават да подкрепят ИИ щото им замества куцото мислене!
15:38 20.07.2026
9 Хохо Бохо
Коментиран от #10, #11
15:40 20.07.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Робот в Китай зида стени за минути.Само му подават палета с тухли по поточната линия.
15:45 20.07.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Има машини, които редят плочки... единствено ВиК и Електро може да оцелее
15:46 20.07.2026
12 зомби с антена
Коментиран от #15
16:00 20.07.2026
13 604
16:42 20.07.2026
14 Мик
16:52 20.07.2026
15 Заври си
До коментар #12 от "зомби с антена":Антената, знаеш къде и ще получиш всичко това :)
17:16 20.07.2026