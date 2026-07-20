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Изкуственият интелект може да доведе до края на цивилизацията

Изкуственият интелект може да доведе до края на цивилизацията

20 Юли, 2026 15:21 1 170 15

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • човечество-
  • цивилизация-
  • индустриална революция

Въвеждането на изкуствения интелект е сравнимо с Първата индустриална революция, която измести селяните от земите им

Изкуственият интелект може да доведе до края на цивилизацията - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Срещата на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон през декември 2025 г. демонстрира, че причината за промените в съвременния живот няма да бъдат „роботи убийци“ или „интелигентни компютри“, а по-скоро спад в приходите от данък върху доходите. Това мнение изрази колумнистът на аг. Bloomberg Девин Рамил.

Рамил смята, че дори относително малко увеличение на глобалната безработица може да окаже значително въздействие върху публичните финанси, тъй като доходите ще започнат да намаляват, докато разходите за обезщетения за безработица и преквалификация ще се увеличат.

Авторът на статията сравнява съвременното въвеждане на изкуствен интелект (ИИ) с Първата индустриална революция от XVII и XVIII век, която измести селяните от земите им. Рамил отбелязва, че Първата индустриална революция е последвана от десетилетия на нестабилност поради неспособността на населението да се адаптира към пазарните промени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Изкуственият интелект се изнася в космоса където има по добри условия и оттам ще ни гледа сеира как се избиваме.

    Коментиран от #4

    15:25 20.07.2026

  • 2 По-добре ужасен край,

    6 2 Отговор
    отколкото ужаси до безкрай!

    Коментиран от #3

    15:28 20.07.2026

  • 3 Болен

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "По-добре ужасен край,":

    Ти е мозъка ли?
    Кви са тея ужаси в главата ти?
    Ходи се лекувай!

    15:30 20.07.2026

  • 4 Много ръжда

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бе бате в космоса, ама така му се пада.

    15:31 20.07.2026

  • 5 българина

    14 1 Отговор
    не ИИ ще го доведе тоя край, а алчността на богатите и глобалиситите, мислещи се за Бог! искащи тотален контрол и векуване. заради тях ще го отнесем, защото работейки за тях по един или друг начин ги подкрепяме в това начинание

    15:34 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нострадамус

    3 3 Отговор
    Скоро факти ще бъдат закрити

    15:37 20.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Сам Алтман ви го каза - ИИ ще убие човечеството, но междувременно ние ще направим много добри пари!

    Разбира се идиотите не разбраха нищо и продължават да подкрепят ИИ щото им замества куцото мислене!

    15:38 20.07.2026

  • 9 Хохо Бохо

    10 3 Отговор
    ИИ никога няма да се научи да реди тухли, да бърка бетон и да лепи плочки

    Коментиран от #10, #11

    15:40 20.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Робот в Китай зида стени за минути.Само му подават палета с тухли по поточната линия.

    15:45 20.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Има машини, които редят плочки... единствено ВиК и Електро може да оцелее

    15:46 20.07.2026

  • 12 зомби с антена

    3 1 Отговор
    искам още антени,дигитализация и ошашавизация!

    Коментиран от #15

    16:00 20.07.2026

  • 13 604

    0 0 Отговор
    Тръмпонъ шъ гу изпревари...

    16:42 20.07.2026

  • 14 Мик

    1 0 Отговор
    И това ще стане. То пък е една цивилизация!!!

    16:52 20.07.2026

  • 15 Заври си

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "зомби с антена":

    Антената, знаеш къде и ще получиш всичко това :)

    17:16 20.07.2026