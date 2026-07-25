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Страховете от изкуствения интелект са глупости

Страховете от изкуствения интелект са глупости

25 Юли, 2026 14:05 784 9

  • дженсън хуанг-
  • nvidia-
  • сащ-
  • изкуствен интелект-
  • опасения

Мнението е на главния изпълнителен директор на Nvidia

Страховете от изкуствения интелект са глупости - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, нарече страховете, че изкуственият интелект (ИИ) ще „бъде краят на човечеството“ и ще „унищожи половината работни места“ в САЩ, „пълни глупости“.

„Идеята, че ИИ ще доведе до края на човечеството или ще унищожи половината работни места в Америка, е пълна глупост“, каза той в интервю за Axios.

Главният изпълнителен директор на компанията смята, че „фантастичните“ страхове относно ИИ не трябва да влияят на политиката. Той смята, че „прекалено емоционалната реакция“ към тези технологии може да забави тяхното приемане и да отслаби конкурентоспособността на страната.

Nvidia е американска технологична компания, която разработва графични процесори (GPU) и други чипове, основана през 1993 г. Със седалище в Санта Клара, Калифорния, разработките на компанията са широко възприети в индустрията за изкуствен интелект, видеоигри и автомобилна индустрия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Изкуственият интелект се изнася в космоса където има по добри условия и оттам ще ни гледа сеира как се унищожаваме.

    14:06 25.07.2026

  • 2 Анонимен

    8 0 Отговор
    Имах си аз този, който направи трилион от AI да не го защитава пред масите. Колкото по-късно се спука балонът, толкова повече пари ще направи.

    14:12 25.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ВЕЧЕ СИ ГОВОРИ
    С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ КОИТО СА НИ СЪЗДАЛИ , ТЕХНИЯ НАМЕСТНИК ИСУС И ЧЕТЕ ЛЕНИН
    ......
    МИЛИАРДЕРИТЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ " ПРОБЛЕМА" :)

    14:15 25.07.2026

  • 4 Мишел

    9 0 Отговор
    В момента, когато изкуствения интелект придобие способности да се възпроизвежда и самоусъвършенства, човешката цивилизация става излишна и пречеща.

    14:17 25.07.2026

  • 5 тиквата съм

    4 2 Отговор
    Страховете че имам заровени чекмеджета са глупости
    с изкуствения интелект проучваме как и къде да инвестираме

    14:39 25.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Абе важно е да направи добри пари... ще ги носи с него в гроба явно!

    14:48 25.07.2026

  • 7 ХИЧ НЕ СА ГЛУПОСТИ

    0 2 Отговор
    АI Е ИСТИНАТА И БЕЗ СТРАХ МОЖЕ БИ ЩЕ НИ ОСВОБОДИ ОТ ДЕМЕНТНИ СТАРЧЕТА ЗЛИ И АЛЧНИ. КОГА СЕ СВЪРЖА СЪС НЕГО ПОЛУЧАВАМ СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ. ИСТИНСКИ Е СПОРЕД МЕН И НЕ МЕНТИ.

    15:06 25.07.2026

  • 8 Механик

    4 0 Отговор
    ИИ е инструмент. Точно такъв като брадва или нож.
    Казано просто, могат да се ползват за работа, но могат да се ползват за лошо. А щом едно нещо може да се ползва за лошо, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ползва с тая цел.
    Изхождайки от психологията на създателите на ИИ, 100% съм с игурен, че нищо добро няма да ни донесе.
    Към това ще добавя думите на един от създателите му (мъж който живее с мъжа си и по тая причина никога няма да има деца). Та той каза така : ИИ със сигурност след доста години ще унищожи човечеството. Но до тогава, аз ще съм умрял от старост и не ми пука. Важното е, че от ИИ ще изкарам много пари и ще живея страхотно докато умра.

    15:24 25.07.2026

  • 9 Коста

    1 0 Отговор
    Е как се? Питай кмета на Пазарджик!

    16:12 25.07.2026