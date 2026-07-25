Страховете от изкуствения интелект са глупости

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, нарече страховете, че изкуственият интелект (ИИ) ще „бъде краят на човечеството“ и ще „унищожи половината работни места“ в САЩ, „пълни глупости“.

„Идеята, че ИИ ще доведе до края на човечеството или ще унищожи половината работни места в Америка, е пълна глупост“, каза той в интервю за Axios.

Главният изпълнителен директор на компанията смята, че „фантастичните“ страхове относно ИИ не трябва да влияят на политиката. Той смята, че „прекалено емоционалната реакция“ към тези технологии може да забави тяхното приемане и да отслаби конкурентоспособността на страната.

Nvidia е американска технологична компания, която разработва графични процесори (GPU) и други чипове, основана през 1993 г. Със седалище в Санта Клара, Калифорния, разработките на компанията са широко възприети в индустрията за изкуствен интелект, видеоигри и автомобилна индустрия.