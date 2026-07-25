Страховете от изкуствения интелект са глупости

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, нарече страховете, че изкуственият интелект (ИИ) ще „бъде краят на човечеството“ и ще „унищожи половината работни места“ в САЩ, „пълни глупости“.
„Идеята, че ИИ ще доведе до края на човечеството или ще унищожи половината работни места в Америка, е пълна глупост“, каза той в интервю за Axios.
Главният изпълнителен директор на компанията смята, че „фантастичните“ страхове относно ИИ не трябва да влияят на политиката. Той смята, че „прекалено емоционалната реакция“ към тези технологии може да забави тяхното приемане и да отслаби конкурентоспособността на страната.
Nvidia е американска технологична компания, която разработва графични процесори (GPU) и други чипове, основана през 1993 г. Със седалище в Санта Клара, Калифорния, разработките на компанията са широко възприети в индустрията за изкуствен интелект, видеоигри и автомобилна индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:06 25.07.2026
2 Анонимен
14:12 25.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ КОИТО СА НИ СЪЗДАЛИ , ТЕХНИЯ НАМЕСТНИК ИСУС И ЧЕТЕ ЛЕНИН
......
МИЛИАРДЕРИТЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ " ПРОБЛЕМА" :)
14:15 25.07.2026
4 Мишел
14:17 25.07.2026
5 тиквата съм
с изкуствения интелект проучваме как и къде да инвестираме
14:39 25.07.2026
6 ДрайвингПлежър
14:48 25.07.2026
7 ХИЧ НЕ СА ГЛУПОСТИ
15:06 25.07.2026
8 Механик
Казано просто, могат да се ползват за работа, но могат да се ползват за лошо. А щом едно нещо може да се ползва за лошо, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ползва с тая цел.
Изхождайки от психологията на създателите на ИИ, 100% съм с игурен, че нищо добро няма да ни донесе.
Към това ще добавя думите на един от създателите му (мъж който живее с мъжа си и по тая причина никога няма да има деца). Та той каза така : ИИ със сигурност след доста години ще унищожи човечеството. Но до тогава, аз ще съм умрял от старост и не ми пука. Важното е, че от ИИ ще изкарам много пари и ще живея страхотно докато умра.
15:24 25.07.2026
9 Коста
16:12 25.07.2026