Новини
Бизнес »
Изкуственият интелект се превръща в геополитическо оръжие

Изкуственият интелект се превръща в геополитическо оръжие

21 Юли, 2026 11:51 676 11

  • европа-
  • ес-
  • сащ-
  • изкуствен интелект-
  • зависимост-
  • хена виркунен

Виркунен: Европейският съюз може да стане зависим от трети страни за изкуствен интелект

Изкуственият интелект се превръща в геополитическо оръжие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект (ИИ) се превръща в геополитически инструмент, принуждавайки Европа да разработва алтернативи на американските модели на ИИ. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен в интервю за Financial Times.

Според Виркунен, която е и комисар на ЕС по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация, ЕС се опасява, че може да стане „зависим от трети страни за критични технологии за ИИ“. Тя обясни, че някои страни имат правото да отказват на други страни достъп до своите модели на ИИ и да използват тази власт за свои собствени интереси.

Изданието цитира решението на САЩ да наложат контрол върху износа на антропни модели като пример за тази ситуация. Според Виркунен, невронните мрежи, които контролират икономиката, „не само управляват икономиката“, но и притежават „основен стратегически актив“ на геополитическо ниво. В тази връзка европейският комисар добави: „важно е Европейският съюз да изгради свой собствен технологичен суверенитет“.

През юни Брюксел представи пакет от мерки за осигуряване на стратегически суверенитет, насочени към намаляване на зависимостта от американски технологии чрез подкрепа на европейски алтернативи в сектори като полупроводници, облачно съхранение и модели с изкуствен интелект. В бъдеще ЕС планира да увеличи изграждането на европейски центрове за данни, да използва локални услуги за облачно съхранение Scaleway и OVHcloud Mistral и да популяризира собствените си технологии с изкуствен интелект, като например френскоезичния модел Mistral AI.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    то проблема е, че е зависим и за естествения интелект!

    с какво ли не се е провалил ЕС, та да не омаже и ИИ

    11:54 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Абе спрете се, с тези Ореоли от петолъчки,
    като на Светци❗

    11:58 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не си

    9 1 Отговор
    играйте с огън в днешния "горещ, напечен" свят защото ще изгорите в него! Стига с този ИИ! Такъв не съществува! Съществуват само програмни алгоритми обработващи огромни по размерите си набори от данни само наподобяващи интелект но, умело управлявани от "посветените"! Една грешка може да ни прати е небитието.

    Коментиран от #6, #11

    12:02 21.07.2026

  • 6 Абсолютно

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не си":

    точно казано, но няма как да те разберат тези, на които им липсва естествен такъв.

    12:18 21.07.2026

  • 7 лай , лай ,лай

    4 0 Отговор
    "технологичен суверенитет, сигурност и демокрация"

    12:25 21.07.2026

  • 8 ИИ-недефинирано понятие

    3 1 Отговор
    пореното плашило с цел изнудване и манипулация като въглеродния рекет и зелените простотии.

    12:29 21.07.2026

  • 9 Механик

    1 1 Отговор
    Я гледай ти! Нали уж бяхме "евро-атлантици", "сплотени като никога", "партньори" и още други бодряшки наративи? Кво стана? Всеки за себе си ли??
    Когато цъфнат теменугите,
    и работите тръгнат зле,
    Е-и им майката на другите!
    И гледай ти да си добре.

    12:46 21.07.2026

  • 10 Докато

    1 0 Отговор
    Сащ и Китай развиват ИИ, бюрократите от Европа де чудят как да сложат още и още ограничения и зелени политики. Съвсем нормално е ЕС да изостане технологично от всички други. С бюрокрация прогрес не се постига. Ама на тези кариерни кадри в Брюксел хич не им пука от това, те са там да взимат заплата и да си живеят като търтеи.

    13:41 21.07.2026

  • 11 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не си":

    Ще има ,,БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ".

    13:45 21.07.2026