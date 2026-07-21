Изкуственият интелект се превръща в геополитическо оръжие

Изкуственият интелект (ИИ) се превръща в геополитически инструмент, принуждавайки Европа да разработва алтернативи на американските модели на ИИ. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен в интервю за Financial Times.

Според Виркунен, която е и комисар на ЕС по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация, ЕС се опасява, че може да стане „зависим от трети страни за критични технологии за ИИ“. Тя обясни, че някои страни имат правото да отказват на други страни достъп до своите модели на ИИ и да използват тази власт за свои собствени интереси.

Изданието цитира решението на САЩ да наложат контрол върху износа на антропни модели като пример за тази ситуация. Според Виркунен, невронните мрежи, които контролират икономиката, „не само управляват икономиката“, но и притежават „основен стратегически актив“ на геополитическо ниво. В тази връзка европейският комисар добави: „важно е Европейският съюз да изгради свой собствен технологичен суверенитет“.

През юни Брюксел представи пакет от мерки за осигуряване на стратегически суверенитет, насочени към намаляване на зависимостта от американски технологии чрез подкрепа на европейски алтернативи в сектори като полупроводници, облачно съхранение и модели с изкуствен интелект. В бъдеще ЕС планира да увеличи изграждането на европейски центрове за данни, да използва локални услуги за облачно съхранение Scaleway и OVHcloud Mistral и да популяризира собствените си технологии с изкуствен интелект, като например френскоезичния модел Mistral AI.