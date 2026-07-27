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Американските компании започнаха да се отказват от големи разходи за изкуствен интелект

Американските компании започнаха да се отказват от големи разходи за изкуствен интелект

27 Юли, 2026 10:07 533 5

  • сащ-
  • компании-
  • изкуствен интелект-
  • разходи

Те не виждат смисъл в използването на усъвършенствани модели

Американските компании започнаха да се отказват от големи разходи за изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Компаниите в САЩ започнаха да преминават към евтини модели с изкуствен интелект (ИИ), включително тези, разработени в Китай, за да намалят разходите, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

И големите, и малките компании зад Океана, не виждат смисъл да използват усъвършенствани модели с ИИ за основни задачи. „Все едно да шофирате до магазина за хранителни стоки за мляко в Lamborghini, построено за състезания на писта“, каза пред изданието Майк Сакс, главен директор по обслужване на клиенти в Cursor, стартираща компания, разработваща инструменти за програмиране на ИИ.

Големите американски разработчици Anthropic и OpenAI се опитват от години да си осигурят лидерски позиции в битката за надмощие на ИИ, като разработват най-мощните модели, но в крайна сметка се оказва, че компаниите се интересуват от основни инструменти, съобщи The Wall Street Journal. Експеримент, проведен от Cursor, показа, че изграждането на уеб браузър от нулата с помощта на GPT-5.5 на OpenAI струва над 10 000 USD, докато комбинация от Opus 4.8 на Anthropic и Composer на Cursor намалява цената за изпълнение на същата задача до 1400 USD.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шаа

    1 0 Отговор
    имаме си прекрасна поговорка за такава ситуация:

    мокал зъг върк ерес

    10:14 27.07.2026

  • 2 нищо не разбира

    0 0 Отговор
    "изкуственият".Питайте го за бъдещето на България и се пазете да не ви се разчекне устата от смях. А като го питах за неработещата въжена линия "Кабакум" показа вопиющо незнание и твърдоглавие.

    Коментиран от #4

    10:24 27.07.2026

  • 3 дано късно се усетят и фалират повечето

    2 0 Отговор
    тез ентусиазирани лакомници
    и изтрезнеят че ИИ не може съвсем да измести работни места

    10:31 27.07.2026

  • 4 нищо не разбира мозъка ти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "нищо не разбира":

    кво да пита и как

    за да ти отговори на глупавия въпрос е нужно
    съществуваща информация

    10:34 27.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ще се сетят! Нищо не може да замени естественият интелект! ИИ е много, много зле! Става за помощник, не за изпълнител!

    10:43 27.07.2026