Американските компании започнаха да се отказват от големи разходи за изкуствен интелект

Компаниите в САЩ започнаха да преминават към евтини модели с изкуствен интелект (ИИ), включително тези, разработени в Китай, за да намалят разходите, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

И големите, и малките компании зад Океана, не виждат смисъл да използват усъвършенствани модели с ИИ за основни задачи. „Все едно да шофирате до магазина за хранителни стоки за мляко в Lamborghini, построено за състезания на писта“, каза пред изданието Майк Сакс, главен директор по обслужване на клиенти в Cursor, стартираща компания, разработваща инструменти за програмиране на ИИ.

Големите американски разработчици Anthropic и OpenAI се опитват от години да си осигурят лидерски позиции в битката за надмощие на ИИ, като разработват най-мощните модели, но в крайна сметка се оказва, че компаниите се интересуват от основни инструменти, съобщи The Wall Street Journal. Експеримент, проведен от Cursor, показа, че изграждането на уеб браузър от нулата с помощта на GPT-5.5 на OpenAI струва над 10 000 USD, докато комбинация от Opus 4.8 на Anthropic и Composer на Cursor намалява цената за изпълнение на същата задача до 1400 USD.