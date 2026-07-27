Американските компании започнаха да се отказват от големи разходи за изкуствен интелект

Компаниите в САЩ започнаха да преминават към евтини модели с изкуствен интелект (ИИ), включително тези, разработени в Китай, за да намалят разходите, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).
И големите, и малките компании зад Океана, не виждат смисъл да използват усъвършенствани модели с ИИ за основни задачи. „Все едно да шофирате до магазина за хранителни стоки за мляко в Lamborghini, построено за състезания на писта“, каза пред изданието Майк Сакс, главен директор по обслужване на клиенти в Cursor, стартираща компания, разработваща инструменти за програмиране на ИИ.
Големите американски разработчици Anthropic и OpenAI се опитват от години да си осигурят лидерски позиции в битката за надмощие на ИИ, като разработват най-мощните модели, но в крайна сметка се оказва, че компаниите се интересуват от основни инструменти, съобщи The Wall Street Journal. Експеримент, проведен от Cursor, показа, че изграждането на уеб браузър от нулата с помощта на GPT-5.5 на OpenAI струва над 10 000 USD, докато комбинация от Opus 4.8 на Anthropic и Composer на Cursor намалява цената за изпълнение на същата задача до 1400 USD.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шаа
мокал зъг върк ерес
10:14 27.07.2026
2 нищо не разбира
Коментиран от #4
10:24 27.07.2026
3 дано късно се усетят и фалират повечето
и изтрезнеят че ИИ не може съвсем да измести работни места
10:31 27.07.2026
4 нищо не разбира мозъка ти
До коментар #2 от "нищо не разбира":кво да пита и как
за да ти отговори на глупавия въпрос е нужно
съществуваща информация
10:34 27.07.2026
5 Лопата Орешник
10:43 27.07.2026