С години ще се проточи производството на ракети Patriot в Украйна

Производството на противоракетни системи Patriot в Украйна може да се забави с година или повече, след като САЩ предоставиха лиценз на Киев. Невъзможно е да се предостави дори приблизителен график, призна Сергий Бескрестнов, съветник на министъра на отбраната по военните технологии и безпилотните летателни апарати.
„Всичко това може да се проточи с година или повече. Невъзможно е да се предостави дори приблизителен график, тъй като не знаем например колко време ще отнеме на подизпълнителите да произведат различни компоненти“, написа той в своя Telegram канал.
Бескрестнов отбеляза, че заедно с лиценза „се прехвърлят всички блок-схеми на производствения процес, осигурява се специализирано обучение и се предоставят всички контакти с доставчици“.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще предостави на Украйна лиценз за производство на противоракетни системи Patriot. Както отбеляза Bloomberg, прилагането на предложението на американския лидер „няма да бъде просто или бързо“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бен Търпин
13:42 09.07.2026
2 Лиценз за криви ракети
13:53 09.07.2026
3 Гост
13:57 09.07.2026
4 Минувач
Ами те руснаците онзи ден унищожиха завода Самсунг-Украйна, който им правеше ракетите Фламинго. Ако ще и да построят завод за Пейтриът, то колко време ще оцелее?
Ами, какво правим с това, че Украйна в момента почти е свършила наличните запаси от ПВО ракети и Пейтриъти, а останалите държави също нямат за даване. Очаква се да има възможност за доставки чак следващата година. То, неслучайно снощи всичките Искандери поразиха Киев, а ПВО-то дори не се е задействало.
Ясно е едно - Русия лека-полека започва да воюва истински и мащабно с ракетни обстрели. На терен руснаците напредват методично всеки ден след Костантиновка и в Красний Лиман. Тайните и малки украински производства на дронове в жилищните квартали няма да помогнат на Украйна.
САЩ излъгаха Русия в Анкоридж, където Русия се съгласи с всичките им желания, но сега САЩ казват - нямало споразумение.
Така е и в Иран - Джей ди Ванс онзи ден заяви, че примирието с Иран било само светът да си вземе въздух и да попълни запасите от петрол. Тоест - многократно вижданото лъжливо примирие от Запада, за да попълни оръжейните си и петролни запаси.
14:01 09.07.2026
5 защо
Не си от вчера в журналистиката и не очаквах от теб такъв бълвоч. От това, което ни представяш, до:
„Ще ви дадем лиценз Украйна да произвежда „Пейтриът“ (Patriot). Това е страхотно, нали? По този начин не можеш да се оплачеш, че не ви даваме достатъчно – казах: Направете си ги сами! Все още не сме информирали компанията (производител) за това, но всичко ще се уреди, сигурни сме, че ще бъдат във възторг.“, разликата е огромна.
Коментиран от #7
14:02 09.07.2026
6 Симо
14:08 09.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "защо":американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно
14:13 09.07.2026
8 ХАХАХА
14:16 09.07.2026
9 Котка
14:35 09.07.2026