С години ще се проточи производството на ракети Patriot в Украйна

Производството на противоракетни системи Patriot в Украйна може да се забави с година или повече, след като САЩ предоставиха лиценз на Киев. Невъзможно е да се предостави дори приблизителен график, призна Сергий Бескрестнов, съветник на министъра на отбраната по военните технологии и безпилотните летателни апарати.

„Всичко това може да се проточи с година или повече. Невъзможно е да се предостави дори приблизителен график, тъй като не знаем например колко време ще отнеме на подизпълнителите да произведат различни компоненти“, написа той в своя Telegram канал.

Бескрестнов отбеляза, че заедно с лиценза „се прехвърлят всички блок-схеми на производствения процес, осигурява се специализирано обучение и се предоставят всички контакти с доставчици“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще предостави на Украйна лиценз за производство на противоракетни системи Patriot. Както отбеляза Bloomberg, прилагането на предложението на американския лидер „няма да бъде просто или бързо“.