Volkswagen може да затвори четири завода до 2034 година

Ръководството на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) обсъжда възможността за спиране на производството в 4 завода в Германия, според списание Der Spiegel, позовавайки се на източници от надзорния съвет на компанията.

Планира се производството да бъде спряно в заводите в Цвикау и Емден през 2031 г., в завода в Хановер през 2032 г. и в завода на дъщерното дружество на VW - Audi - в Некарзулм през 2034 г. В тези заводи работят приблизително 40 000 души. VW планира да съкрати още 50 000 работни места до 2030 г.

По този начин ръководството на VW затяга собствената си програма за намаляване на разходите. Очаква се моделите, произведени в Германия, да се произвеждат в източноевропейски страни, по-специално Унгария и Словакия. Според плановете на ръководството на компанията, германските производствени площадки ще бъдат използвани за други цели. Не е изключена продажбата им на отбранителни компании.

В края на юни бизнес списанието Manager Magazin съобщи, че Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места по целия свят през следващите години.

Плановете на Volkswagen потвърждават тежкото положение, пред което е изправена германската автомобилна индустрия, която преживява тежка криза. Редица автомобилни производители и доставчици на компоненти вече обявиха съкращения.