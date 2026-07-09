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Volkswagen може да затвори четири завода до 2034 година

Volkswagen може да затвори четири завода до 2034 година

9 Юли, 2026 15:10 630 8

  • volkswagen-
  • заводи-
  • закриване

В тях работят близо 40 000 души

Volkswagen може да затвори четири завода до 2034 година - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководството на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) обсъжда възможността за спиране на производството в 4 завода в Германия, според списание Der Spiegel, позовавайки се на източници от надзорния съвет на компанията.

Планира се производството да бъде спряно в заводите в Цвикау и Емден през 2031 г., в завода в Хановер през 2032 г. и в завода на дъщерното дружество на VW - Audi - в Некарзулм през 2034 г. В тези заводи работят приблизително 40 000 души. VW планира да съкрати още 50 000 работни места до 2030 г.

По този начин ръководството на VW затяга собствената си програма за намаляване на разходите. Очаква се моделите, произведени в Германия, да се произвеждат в източноевропейски страни, по-специално Унгария и Словакия. Според плановете на ръководството на компанията, германските производствени площадки ще бъдат използвани за други цели. Не е изключена продажбата им на отбранителни компании.

В края на юни бизнес списанието Manager Magazin съобщи, че Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места по целия свят през следващите години.

Плановете на Volkswagen потвърждават тежкото положение, пред което е изправена германската автомобилна индустрия, която преживява тежка криза. Редица автомобилни производители и доставчици на компоненти вече обявиха съкращения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    9 0 Отговор
    До 2034г. ще затвори не четири, а осем завода!

    15:13 09.07.2026

  • 4 Рупайте зелена сделка

    13 0 Отговор
    и 20 и няколко пакета санкции. Давайте още пари на зелени корумпирани фашисти и живота на европейските граждани допълнително ще се стъжни. Нищо ново под слънцето от тъпоумните управляващи розови понита в Брюксел.

    15:14 09.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ония 40000 ще почнат в Мерцедес БМВ Ауди Опел ,,,ооооп те па и те няма ли да съкращават ,или китайците ще ги изкупят на кг ..Ес се управлява от идиоти

    15:33 09.07.2026

  • 6 Кую

    4 0 Отговор
    Всичките да ги затварят.За нищо не стават.

    15:46 09.07.2026

  • 7 Еврокатастрофа

    2 0 Отговор
    Когато оставиш на една акушерка да определя бъдещето на европейската индустрия, само такива новина може да очакваш.

    16:16 09.07.2026

  • 8 Левски

    2 0 Отговор
    Много ми е интересно, само за "Volkswagen" пишат, а за другите марки нищо. Затишие пред буря.

    16:23 09.07.2026