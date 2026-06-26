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Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места

Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места

26 Юни, 2026 12:27, обновена 26 Юни, 2026 12:34 445 7

  • volkswagen-
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  • съкращения-
  • работна ръка

Главният изпълнителен директор на VW е представил плана си за преструктуриране пред борда на директорите на компанията

Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Немският автомобилен производител Volkswagen (VW) планира да съкрати до 100 000 работни места по целия свят през следващите години, съобщи бизнес списанието Manager Magazin, позовавайки се на собствени източници.

Главният изпълнителен директор на VW Оливър Блуме е представил плана си за преструктуриране пред борда на директорите на компанията. Производителят преди това обяви, че ще съкрати 50 000 работни места до 2030 г., за да спести пари, което означава, че новата програма за преструктуриране предвижда удвояване на броя на съкращенията. Четири завода на Volkswagen - в Хановер, Цвикау и Емден - както и заводът на дъщерното дружество на VW Audi в Некарзулм, могат да бъдат затворени в средносрочен план.

Освен това, ръководството на Volkswagen Group планира да преструктурира напълно компанията. По-конкретно, основната автомобилна марка на групата, Volkswagen, и нейното дъщерно дружество за производство на компоненти ще бъдат отделени от групата и организирани в отделни компании. В момента VW наема приблизително 657 000 души.

Новите планове на Volkswagen потвърждават тежкото положение, пред което е изправена германската автомобилна индустрия, която преживява тежка криза. Редица автомобилни производители и доставчици на компоненти вече обявиха съкращения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    8 2 Отговор
    САНКЦИИИ А ?

    12:28 26.06.2026

  • 2 урсула

    9 1 Отговор
    вече и просто око се вижда, че санкциите работят.

    12:35 26.06.2026

  • 3 авантгард

    0 0 Отговор
    50 000 е точно и ясно.
    Но какво е това до 100 000?
    Ами че то и например 7 или 18 или 3456 са до 100 000 ако долната граница на интервала не е дефинирана.
    Лукови глави.

    12:37 26.06.2026

  • 4 Исторически парк

    4 2 Отговор
    После се смеят,че имало ударени руски заводи.. тия без война ги закриват😆😅🤣😂😂

    12:38 26.06.2026

  • 5 Икономист

    3 0 Отговор
    Това са поне 5-10 завода народ 😆😅🤣😂😁😄😃😀

    12:39 26.06.2026

  • 6 Още слушайте Урсула

    4 1 Отговор
    и ще станете точно като нас.

    12:39 26.06.2026

  • 7 Абе

    1 0 Отговор
    Приключи германийката и това е. Сега ще почнат, едни морали да четат, да обвиняват тия и ония, да правят армия и пак да им набиват каските

    12:46 26.06.2026