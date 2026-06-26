Volkswagen планира да съкрати до 100 000 работни места

Немският автомобилен производител Volkswagen (VW) планира да съкрати до 100 000 работни места по целия свят през следващите години, съобщи бизнес списанието Manager Magazin, позовавайки се на собствени източници.

Главният изпълнителен директор на VW Оливър Блуме е представил плана си за преструктуриране пред борда на директорите на компанията. Производителят преди това обяви, че ще съкрати 50 000 работни места до 2030 г., за да спести пари, което означава, че новата програма за преструктуриране предвижда удвояване на броя на съкращенията. Четири завода на Volkswagen - в Хановер, Цвикау и Емден - както и заводът на дъщерното дружество на VW Audi в Некарзулм, могат да бъдат затворени в средносрочен план.

Освен това, ръководството на Volkswagen Group планира да преструктурира напълно компанията. По-конкретно, основната автомобилна марка на групата, Volkswagen, и нейното дъщерно дружество за производство на компоненти ще бъдат отделени от групата и организирани в отделни компании. В момента VW наема приблизително 657 000 души.

Новите планове на Volkswagen потвърждават тежкото положение, пред което е изправена германската автомобилна индустрия, която преживява тежка криза. Редица автомобилни производители и доставчици на компоненти вече обявиха съкращения.