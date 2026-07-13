Съществуват "по-разумни" алтернативи на затварянето на заводи на Volkswagen

Шефът на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) Оливер Блуме смята, че компанията все още има алтернативи пред затварянето на четирите си завода.

„Има по-умни решения от затварянето на заводи“, каза той в интервю за вестник Bild am Sonntag. Блуме обърна внимание на факта, че програмата за спестявания, стартирана от ръководството на концерна, вече дава плодове. Според него само през 2025 г. е било възможно производствените разходи в Германия да бъдат намалени средно с 20%. „Това е голям напредък“, казва шефът на VW.

Ръководството на автомобилния гигант продължава да обсъжда мерки, които да направят концерна по-устойчив, ефективен и конкурентен. Според съобщения в медиите са възможни съкращения на до 120 000 работни места. Освен това, както съобщи списание Der Spiegel, VW обсъжда възможността за спиране на производството в четири фабрики в Германия, в които работят приблизително 40 000 души. Това са предприятия в Цвикау, Емден, Хановер, както и заводът на дъщерното дружество на VW, Audi, в Некарсулм.

Плановете на Volkswagen потвърждават колко тежка е ситуацията в германската автомобилна индустрия, която преживява остра криза. Преди това редица автомобилни компании и доставчици на компоненти обявиха съкращения.