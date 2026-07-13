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Съществуват "по-разумни" алтернативи на затварянето на заводи на Volkswagen

Съществуват "по-разумни" алтернативи на затварянето на заводи на Volkswagen

13 Юли, 2026 14:11 463 9

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  • икономика-
  • заводи-
  • икономии

Програмата за спестявания, стартирана от ръководството на концерна, вече дава плодове

Съществуват "по-разумни" алтернативи на затварянето на заводи на Volkswagen - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шефът на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) Оливер Блуме смята, че компанията все още има алтернативи пред затварянето на четирите си завода.

„Има по-умни решения от затварянето на заводи“, каза той в интервю за вестник Bild am Sonntag. Блуме обърна внимание на факта, че програмата за спестявания, стартирана от ръководството на концерна, вече дава плодове. Според него само през 2025 г. е било възможно производствените разходи в Германия да бъдат намалени средно с 20%. „Това е голям напредък“, казва шефът на VW.

Ръководството на автомобилния гигант продължава да обсъжда мерки, които да направят концерна по-устойчив, ефективен и конкурентен. Според съобщения в медиите са възможни съкращения на до 120 000 работни места. Освен това, както съобщи списание Der Spiegel, VW обсъжда възможността за спиране на производството в четири фабрики в Германия, в които работят приблизително 40 000 души. Това са предприятия в Цвикау, Емден, Хановер, както и заводът на дъщерното дружество на VW, Audi, в Некарсулм.

Плановете на Volkswagen потвърждават колко тежка е ситуацията в германската автомобилна индустрия, която преживява остра криза. Преди това редица автомобилни компании и доставчици на компоненти обявиха съкращения.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    14:12 13.07.2026

  • 2 Да. Съществува.

    6 0 Отговор
    Събират цялата Евро комисия, евро парламент и останали евро институции вътре в завода и го палят от четирите края. Който опита да излезе се пребива с камъни и дърве на място

    Коментиран от #4

    14:20 13.07.2026

  • 3 Механик

    6 0 Отговор
    Ма то има ли такъв риск да закриват заводите? Не може да бъде! СтоянГеоргиев ми каза да си гледам работата и тия слухове били руски партенки.
    А ""програмата по спестяванията" си е програма по мизерставнето и съкращаването на работници. А до продажбата на заводите е една крачка.

    Коментиран от #7

    14:21 13.07.2026

  • 4 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да. Съществува.":

    Е що да изгарят сградите и машините? Не може ли директно да ги трепат тия с камъни и да се приключва.
    Дето се вика, с камъни хем безплатно, хем екологично, хем и фитнес за тия дето хвъргат.

    Коментиран от #6

    14:23 13.07.2026

  • 5 Нее

    4 0 Отговор
    Докато се правят на луди и не адресират истинския проблем с политическа украска, ще се стопяват и изчезват...

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    Местя го в левия крачол

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    0 0 Отговор
    VW фалира, а АЗЛК Москвич, отвори отново.

    14:40 13.07.2026