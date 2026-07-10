Стабилност, дългосрочна заетост и нови професионални перспективи са сред предложенията, написани в покана към германски специалисти от Volkswagen Group. Тя е отправена от лабораторията „Гагаринг“ - руски производител на електроника и роботика, към служители на VW, изправени пред загуба на работни места след обявеното съкращение на 100 000 души.
„Вашият опит и инженерният опит на Volkswagen са безценни и ние сме готови да ви предложим практически приложения“, заяви Александър Барашков, ръководител на конструкторското бюро „Гагаринг“, в отворено писмо до германските инженери.
За желаещите да приемат поканата, лабораторията гарантира постоянни трудови договори, конкурентни заплати и цялостна подкрепа при преместване за специалистите и техните семейства. „Не предлагаме въздушни замъци, а стабилност“, увери представител на „Гагаринг“.
Volkswagen преживява системна криза. Според списание Der Spiegel, позовавайки се на източници от надзорния съвет на компанията, се планира производството да бъде спряно в заводите ѝ в Цвикау и Емден през 2031 г., в Хановер през 2032 г. и в завода на дъщерното дружество на VW - Audi - в Некарзулм през 2034 г. В момента в тези заводи работят приблизително 40 000 души. VW планира да съкрати още 50 000 работни места до 2030 г. Компанията вече е принудена да затвори завода си в Дрезден.
Предложението на руския производител на сложна електроника и роботизирани системи вече не е останало незабелязано в Германия. Journalistenwatch, по-специално, се оплаква, че „самият факт, че е публикуван подобен апел, говори много: деиндустриализацията на Германия е навлязла в активна фаза и геополитическите съперници на Берлин все повече експлоатират това развитие за свои собствени стратегически цели“. „Доскоро преминаването на немски инженер в руския отбранителен или високотехнологичен сектор би било малко вероятно от политическа и социална гледна точка, но напрегнатият пазар на труда и опасенията относно масовата безработица биха могли да вдигнат тези табута“, прогнозира изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:42 10.07.2026
2 Маскалия пак иска да гепи
13:43 10.07.2026
3 Мдаа!🤔
Коментиран от #5, #6, #8
13:44 10.07.2026
4 Ганя Путинофила
13:46 10.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":400 000 германци са се преместили в Русия.
Коментиран от #13
13:50 10.07.2026
7 БРАВО
Коментиран от #14
13:50 10.07.2026
8 Още един русо дебил
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":Това са руснаци , които бъхтеха в Германия или руските немци на Сталин.
13:50 10.07.2026
9 Как пък един бг клепар
Коментиран от #11, #12
13:52 10.07.2026
10 само питам
13:56 10.07.2026
11 оня с коня
До коментар #9 от "Как пък един бг клепар":как да не заминаха? много заминаха, само дето не са ти докладвали защото си г-н никой ха ха ха
13:56 10.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Как пък един бг клепар":бг клепарите два еднакви пирона не могат да направят! какъв ще го дирят във русия?
за тях има германия на мюмюн германеца ги зове да ги ашладисва и рендосва постоянно
вие скоро рендосван ли сте?
Коментиран от #15
13:58 10.07.2026
13 Ха ха ха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":И нито една BG копейка.....
Коментиран от #16
13:58 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Браво!
14:50 10.07.2026
16 Абе казаха
До коментар #13 от "Ха ха ха":че тафрата от европарламента щел да бъде на първа линия. Кандидат бил.
15:04 10.07.2026