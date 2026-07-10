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Руска компания предложи работа на германци, съкратени от Volkswagen

Руска компания предложи работа на германци, съкратени от Volkswagen

10 Юли, 2026 13:41 1 076 16

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На специалистите се гарантират постоянни трудови договори, конкурентни заплати и цялостна подкрепа при преместване

Руска компания предложи работа на германци, съкратени от Volkswagen - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стабилност, дългосрочна заетост и нови професионални перспективи са сред предложенията, написани в покана към германски специалисти от Volkswagen Group. Тя е отправена от лабораторията „Гагаринг“ - руски производител на електроника и роботика, към служители на VW, изправени пред загуба на работни места след обявеното съкращение на 100 000 души.

„Вашият опит и инженерният опит на Volkswagen са безценни и ние сме готови да ви предложим практически приложения“, заяви Александър Барашков, ръководител на конструкторското бюро „Гагаринг“, в отворено писмо до германските инженери.

За желаещите да приемат поканата, лабораторията гарантира постоянни трудови договори, конкурентни заплати и цялостна подкрепа при преместване за специалистите и техните семейства. „Не предлагаме въздушни замъци, а стабилност“, увери представител на „Гагаринг“.

Volkswagen преживява системна криза. Според списание Der Spiegel, позовавайки се на източници от надзорния съвет на компанията, се планира производството да бъде спряно в заводите ѝ в Цвикау и Емден през 2031 г., в Хановер през 2032 г. и в завода на дъщерното дружество на VW - Audi - в Некарзулм през 2034 г. В момента в тези заводи работят приблизително 40 000 души. VW планира да съкрати още 50 000 работни места до 2030 г. Компанията вече е принудена да затвори завода си в Дрезден.

Предложението на руския производител на сложна електроника и роботизирани системи вече не е останало незабелязано в Германия. Journalistenwatch, по-специално, се оплаква, че „самият факт, че е публикуван подобен апел, говори много: деиндустриализацията на Германия е навлязла в активна фаза и геополитическите съперници на Берлин все повече експлоатират това развитие за свои собствени стратегически цели“. „Доскоро преминаването на немски инженер в руския отбранителен или високотехнологичен сектор би било малко вероятно от политическа и социална гледна точка, но напрегнатият пазар на труда и опасенията относно масовата безработица биха могли да вдигнат тези табута“, прогнозира изданието.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Китай изкупува всички заводи в Германия но ще работи с роботи.Не им трябват хора.

    13:42 10.07.2026

  • 2 Маскалия пак иска да гепи

    9 22 Отговор
    някоя немска технология!

    13:43 10.07.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    29 8 Отговор
    Тук няма, кой да ви го каже, но миграцията на германци в Русия, става мащабна! Бягат не само от мизерията, но и от ЛГБТ и цветнокожите!

    Коментиран от #5, #6, #8

    13:44 10.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    10 9 Отговор
    Ще караме пак "Масквич" със смукач, но с немска технология!

    13:46 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    400 000 германци са се преместили в Русия.

    Коментиран от #13

    13:50 10.07.2026

  • 7 БРАВО

    6 14 Отговор
    С малки букви е записано че ще трябва да ходят и на фронта !

    Коментиран от #14

    13:50 10.07.2026

  • 8 Още един русо дебил

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    Това са руснаци , които бъхтеха в Германия или руските немци на Сталин.

    13:50 10.07.2026

  • 9 Как пък един бг клепар

    4 12 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #11, #12

    13:52 10.07.2026

  • 10 само питам

    13 1 Отговор
    дъртата скучубрра МЕРКЕЛ нали викаше инженери от сирия? какво стана със сирийските инженери? оплодиха ли я дъртата бездетна вещица? или я преминала детеродна възраст? ха ха ха

    13:56 10.07.2026

  • 11 оня с коня

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Как пък един бг клепар":

    как да не заминаха? много заминаха, само дето не са ти докладвали защото си г-н никой ха ха ха

    13:56 10.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Как пък един бг клепар":

    бг клепарите два еднакви пирона не могат да направят! какъв ще го дирят във русия?

    за тях има германия на мюмюн германеца ги зове да ги ашладисва и рендосва постоянно

    вие скоро рендосван ли сте?

    Коментиран от #15

    13:58 10.07.2026

  • 13 Ха ха ха

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И нито една BG копейка.....

    Коментиран от #16

    13:58 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Браво!

    14:50 10.07.2026

  • 16 Абе казаха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха":

    че тафрата от европарламента щел да бъде на първа линия. Кандидат бил.

    15:04 10.07.2026