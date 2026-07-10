Стабилност, дългосрочна заетост и нови професионални перспективи са сред предложенията, написани в покана към германски специалисти от Volkswagen Group. Тя е отправена от лабораторията „Гагаринг“ - руски производител на електроника и роботика, към служители на VW, изправени пред загуба на работни места след обявеното съкращение на 100 000 души.

„Вашият опит и инженерният опит на Volkswagen са безценни и ние сме готови да ви предложим практически приложения“, заяви Александър Барашков, ръководител на конструкторското бюро „Гагаринг“, в отворено писмо до германските инженери.

За желаещите да приемат поканата, лабораторията гарантира постоянни трудови договори, конкурентни заплати и цялостна подкрепа при преместване за специалистите и техните семейства. „Не предлагаме въздушни замъци, а стабилност“, увери представител на „Гагаринг“.

Volkswagen преживява системна криза. Според списание Der Spiegel, позовавайки се на източници от надзорния съвет на компанията, се планира производството да бъде спряно в заводите ѝ в Цвикау и Емден през 2031 г., в Хановер през 2032 г. и в завода на дъщерното дружество на VW - Audi - в Некарзулм през 2034 г. В момента в тези заводи работят приблизително 40 000 души. VW планира да съкрати още 50 000 работни места до 2030 г. Компанията вече е принудена да затвори завода си в Дрезден.

Предложението на руския производител на сложна електроника и роботизирани системи вече не е останало незабелязано в Германия. Journalistenwatch, по-специално, се оплаква, че „самият факт, че е публикуван подобен апел, говори много: деиндустриализацията на Германия е навлязла в активна фаза и геополитическите съперници на Берлин все повече експлоатират това развитие за свои собствени стратегически цели“. „Доскоро преминаването на немски инженер в руския отбранителен или високотехнологичен сектор би било малко вероятно от политическа и социална гледна точка, но напрегнатият пазар на труда и опасенията относно масовата безработица биха могли да вдигнат тези табута“, прогнозира изданието.