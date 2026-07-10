Звукозаписните компании искат песните, генерирани с изкуственинтелект, да се маркират

Водещи звукозаписни компании настояват песните с изкуствен интелект (AI) да бъдат етикетирани на стрийминг платформи като Spotify и Apple Music в интерес на творческата прозрачност, съобщава The Wall Street Journal (WSJ).

Според нея коалиция, ръководена от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA) и Международната федерация на фонографската индустрия (IFPI), предлага песните да се етикетират с два отделни етикета.

Човек би означавал песни, които са били изцяло генерирани от AI въз основа на сигнали, или които имат водещи вокали или ключови инструментали, генерирани от AI. Друг етикет трябва да идентифицира песни, създадени предимно от хора, но с AI за някои елементи.

По-специално музикантите се опасяват, че техните композиции ще бъдат използвани за обучение на модели без компенсация.

Според изпълнителния директор на RIAA Мич Глейзър, много хора са готови да слушат музика, създадена от AI, но искат да знаят истината за нейното създаване. От друга страна, към творческия процес трябва да се подхожда гъвкаво, каза той: музикантите, които искат да използват AI в творческия процес, „трябва да имат възможността да го направят“.