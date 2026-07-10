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Звукозаписните компании искат песните, генерирани с изкуственинтелект, да се маркират

Звукозаписните компании искат песните, генерирани с изкуственинтелект, да се маркират

10 Юли, 2026 21:17 357 2

  • изкуствен интелект-
  • ai-
  • музика-
  • обозначаване

Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка и Международната федерация на фонографската индустрия, предлагат два отделни етикета за песни

Звукозаписните компании искат песните, генерирани с изкуственинтелект, да се маркират - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Водещи звукозаписни компании настояват песните с изкуствен интелект (AI) да бъдат етикетирани на стрийминг платформи като Spotify и Apple Music в интерес на творческата прозрачност, съобщава The Wall Street Journal (WSJ).

Според нея коалиция, ръководена от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA) и Международната федерация на фонографската индустрия (IFPI), предлага песните да се етикетират с два отделни етикета.

Човек би означавал песни, които са били изцяло генерирани от AI въз основа на сигнали, или които имат водещи вокали или ключови инструментали, генерирани от AI. Друг етикет трябва да идентифицира песни, създадени предимно от хора, но с AI за някои елементи.

По-специално музикантите се опасяват, че техните композиции ще бъдат използвани за обучение на модели без компенсация.

Според изпълнителния директор на RIAA Мич Глейзър, много хора са готови да слушат музика, създадена от AI, но искат да знаят истината за нейното създаване. От друга страна, към творческия процес трябва да се подхожда гъвкаво, каза той: музикантите, които искат да използват AI в творческия процес, „трябва да имат възможността да го направят“.


САЩ
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  • 1 Яшар

    1 0 Отговор
    Всичко е изтарвано батки нищо не може повече да се контролира ...аз робота Ал ...идва ...първо ще счупи от яд стъкло или ще удари ламарина на ново бе Ен ве в завода в сащ ...после ще направи технологичен золум я в блока за управление на спирачките или газта или Ел компютърното управление на волана ...след това и други ще се появят

    21:22 10.07.2026

  • 2 като "памучен" чаршаф без памук

    0 0 Отговор
    Дори и да не са маркирани, изкуствената електронна музика и особено вокалните изкуствено генерирани изпълнения звучат разпознаваемо изкуствено, дори еднотипно.

    21:25 10.07.2026