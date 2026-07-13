Европа и САЩ трябва да платят 23.6 триилона долара, за да намалят икономическата зависимост от Китай

Страните в Европа и САЩ ще трябва да инвестират допълнителни 23,6 трлн. USD за 25 години, за да се отърват от икономическата си зависимост от Китай. В същото време самият процес на разединяване може да доведе до повишаване на инфлацията до 2,5% в определени сектори, коментира EY-Parthenon, подразделение на компанията за консултантски и одиторски услуги EY.

Експертите анализираха разходите за изграждане на нови производствени и логистични вериги, преработвателни мощности, изследователски центрове и подмяна на софтуер на китайски компании. САЩ ще изискват инвестиции от 13,7 трлн. USD за тези цели, страните от еврозоната ще трябва да инвестират 9,1 трлн. USD, а за Великобритания подобна политика ще струва 800 млрд. USD.

Американското правителство и частните компании ще трябва да инвестират около 550 млрд. USD годишно, което приблизително съответства на 600 млрд. USD, които американските технологични корпорации отделиха за изграждане на центрове за съхранение и обработка на данни през 2025 г. ЕС ще трябва почти да удвои годишния си бюджет.

Огромната инвестиция подчертава мащаба на предизвикателството, с което западните страни ще трябва да се справят, ако решат радикално да намалят зависимостта си от китайската икономика. „Локализацията на веригите за доставки без прехвърляне на непосилни разходи върху данъкоплатците и потребителите ще бъде едно от най-големите предизвикателства за бизнеса и правителствата през следващите години“, каза анализаторът на EY-Parthenon Матс Персон.

В същото време авторите на доклада смятат, че общите годишни инвестиции от 940 млрд. USD теоретично не са „недостъпни“, но това ще бъдат допълнителни разходи извън съществуващите инвестиционни планове, включително в инфраструктура и отбрана. Тъй като продажните цени в Китай са с 20-100% по-ниски, отколкото на Запад, разграничаването от китайската икономика ще доведе до повишаване на цените и основния процент. Така в Европа в определени сектори на икономиката цените може да се увеличат с 1-2,5%.

Според анализатора на банката Natixis Алисия Гарсия-Хереро пълното намаляване на зависимостта на западните икономики от Китай е невъзможно в краткосрочен план. „Проблемът не е само колко ще струва това, но че Китай може да се намеси [в този процес], за да спре такова оттегляне чрез съществуващи механизми за контрол на доставките на всичко от редкоземни метали до фармацевтични продукти“, каза тя.