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Европа и САЩ трябва да платят 23.6 триилона долара, за да намалят икономическата зависимост от Китай

Европа и САЩ трябва да платят 23.6 триилона долара, за да намалят икономическата зависимост от Китай

13 Юли, 2026 11:37 664 6

  • икономика-
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Парите трябва да бъдат инвестирани в нови производствени и логистични вериги, съоръжения за обработка, изследователски центрове и подмяна на софтуер на китайски компании

Европа и САЩ трябва да платят 23.6 триилона долара, за да намалят икономическата зависимост от Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните в Европа и САЩ ще трябва да инвестират допълнителни 23,6 трлн. USD за 25 години, за да се отърват от икономическата си зависимост от Китай. В същото време самият процес на разединяване може да доведе до повишаване на инфлацията до 2,5% в определени сектори, коментира EY-Parthenon, подразделение на компанията за консултантски и одиторски услуги EY.

Експертите анализираха разходите за изграждане на нови производствени и логистични вериги, преработвателни мощности, изследователски центрове и подмяна на софтуер на китайски компании. САЩ ще изискват инвестиции от 13,7 трлн. USD за тези цели, страните от еврозоната ще трябва да инвестират 9,1 трлн. USD, а за Великобритания подобна политика ще струва 800 млрд. USD.

Американското правителство и частните компании ще трябва да инвестират около 550 млрд. USD годишно, което приблизително съответства на 600 млрд. USD, които американските технологични корпорации отделиха за изграждане на центрове за съхранение и обработка на данни през 2025 г. ЕС ще трябва почти да удвои годишния си бюджет.

Огромната инвестиция подчертава мащаба на предизвикателството, с което западните страни ще трябва да се справят, ако решат радикално да намалят зависимостта си от китайската икономика. „Локализацията на веригите за доставки без прехвърляне на непосилни разходи върху данъкоплатците и потребителите ще бъде едно от най-големите предизвикателства за бизнеса и правителствата през следващите години“, каза анализаторът на EY-Parthenon Матс Персон.

В същото време авторите на доклада смятат, че общите годишни инвестиции от 940 млрд. USD теоретично не са „недостъпни“, но това ще бъдат допълнителни разходи извън съществуващите инвестиционни планове, включително в инфраструктура и отбрана. Тъй като продажните цени в Китай са с 20-100% по-ниски, отколкото на Запад, разграничаването от китайската икономика ще доведе до повишаване на цените и основния процент. Така в Европа в определени сектори на икономиката цените може да се увеличат с 1-2,5%.

Според анализатора на банката Natixis Алисия Гарсия-Хереро пълното намаляване на зависимостта на западните икономики от Китай е невъзможно в краткосрочен план. „Проблемът не е само колко ще струва това, но че Китай може да се намеси [в този процес], за да спре такова оттегляне чрез съществуващи механизми за контрол на доставките на всичко от редкоземни метали до фармацевтични продукти“, каза тя.


Всички държави
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  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Китай изкупува ЕС на парче и то със съгласието на Урсула.И то стратегически отрасли.

    11:38 13.07.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    Само с плащане не става, трябва и някой да работи...

    11:40 13.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Колко тона хартия е това ?????? Към Ротшилд .това потвърждава факта че от нищо напечатани пари без по💰 критие се заробва целия свят от едно еврейско потекло

    11:42 13.07.2026

  • 4 Ама

    7 1 Отговор
    то от спонсориране на зеленият шмъркач не останаха пари за Китай...

    11:47 13.07.2026

  • 5 Д-р Марин Белчев

    5 0 Отговор
    Обяснявам набързо и просто за какво иде реч и откъде идва тази зависимост.
    1. Има такава зависимост и тя не произтича само от вноса на евтини китайски стоки, а от пълния монопол на Китай над базовите компоненти, без които съвременната икономика не може да функционира.
    2. Как стана? През 1970-те САЩ, за да прецакат СССР и да разединят социалистическия лагер, стоплиха отношенията с Китай.
    3. През 2001 г. алчните американски и европейски елити започнаха да изнасят производството си в Китай, за да печелят повече пари.
    4. Комунистическата партия на Китай се възползва да забогатее и да индустриализира Китай, така, че той става втора най-голяма икономика в света.
    5. Накратко: САЩ създадоха модерен Китай от геополитически съображения и алчност. Богатите станаха по-богати, бедните по-бедни, средната класа намаля.
    Също, Западът наивно вярваше в една илюзия: че когато Китай стане богат, той автоматично ще стане западен тип демокрация и съюзник. Тази геополитическа грешка днес се признава официално и от Вашингтон, и от Брюксел.

    12:06 13.07.2026

  • 6 млад еврас

    5 0 Отговор
    То Китай ша легне да спи и да ги чака 25 години, еврастите стават смешни вече, все някой му виновен на евраста, че фалирал и затънал в дългове, ми сами сте си виновни и скоро Китай и Индия направо ще ви разкостят, а с ковида, войната в укрия и войната в Иран направо си ускорихте края в пъти.

    12:30 13.07.2026