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Възстановяваенто на корабоплаването през Ормузския проток е в интерес на всички държави

Възстановяваенто на корабоплаването през Ормузския проток е в интерес на всички държави

13 Юли, 2026 13:21 572 9

  • китай-
  • ормузки проток-
  • корабоплаване-
  • възстановяване-
  • икономика-
  • търговия

Пекин е готов да поддържа контакти за възстановяване на процеса

Възстановяваенто на корабоплаването през Ормузския проток е в интерес на всички държави - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бързото възобновяване на навигацията в Ормузкия пролив е в интерес на всички страни. "Ормузкият проток се използва за международно корабоплаване. Възстановяването на сигурността и осигуряването на свобода на преминаване през него възможно най-скоро отговаря на интересите на всички страни", каза на брифинг официалният представител на Министерството на външните работи на Китайската народна република Лин Джиен.

Дипломатът също така посочи готовността на китайската страна да „поддържа контакти със съответните страни и международната общност“ за възстановяване на навигацията по този воден път.

По-рано Централното командване на САЩ съобщи, че американските военни са атакували около 140 цели в Иран в неделя вечерта в отговор на атаката на Техеран срещу търговски кораб в Ормузкия пролив. Иран от своя страна изстреля ракети срещу цели на САЩ в Близкия изток. Въздушните атаки от Иран бяха отблъснати в Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Оман и Катар.

По-късно Иранският орган за наблюдение на Персийския залив (PGSA) и ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC, елитните части на иранските въоръжени сили) обявиха, че транзитът на кораби през Ормузкия пролив е напълно спрян поради ескалацията на ситуацията във водите.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Преди да се намеси Тръмп беше свободно.

    13:22 13.07.2026

  • 2 Заглавието не е вярно

    4 0 Отговор
    НякоИ правят пари от това.
    Оръжията изглежда са по скъпи от горивата

    13:24 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чичо

    4 0 Отговор
    Бързото отстраняване на Тръмп е в интерес на всички страни.

    13:28 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    2 1 Отговор
    ама като порасне сияна ще стане пътен експерт като баща си

    13:36 13.07.2026

  • 8 мдааааааа

    4 0 Отговор
    Не е в интерес на САЩ, щото няма да могат да си продават скъпия петрол.

    13:56 13.07.2026

  • 9 Мда

    1 0 Отговор
    Така е, но кражбата на петрол чрез военни операции очевидно е по-важна за някои

    14:29 13.07.2026