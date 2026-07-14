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Американските мита ще оскъпят петрола, превозван през Ормузкия проток

Американските мита ще оскъпят петрола, превозван през Ормузкия проток

14 Юли, 2026 18:21 432 7

  • ормузки проток-
  • мита-
  • сащ

Цената може да се увеличи с приблизително 16 долара за барел

Американските мита ще оскъпят петрола, превозван през Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на 20% мито върху преминаването на кораби през Ормузкия проток от страна на САЩ ще увеличи цената на петрола, транспортиран през него, с приблизително 16 USD за барел, според Анди Липоу, ръководител на консултантската фирма Lipow Oil Associates.

Както коментира той пред CNBC, ако предложената от президента на САЩ Доналд Тръмп мито бъде приложена към суровия петрол, това ще увеличи цената му с поне 16 долара за барел. Липоу добави, че енергийният пазар е очаквал увеличение на доставките на петрол след подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, но този оптимизъм е избледнял след възобновяването на ударите.

На 13 юли Тръмп заяви, че САЩ искат да контролират корабоплаването в Ормузкия проток, получавайки 20% от стойността на товара, който превозват, като компенсация за осигуряване на безопасността на корабите. Приблизително 25% от световната търговия с петрол и приблизително 20% от втечнения природен газ се транспортират през Ормузкия проток.

На фона на изявленията на американския президент и събитията в Близкия изток, цените на петрола се повишиха до най-високото си ниво от седмици. Във вторник вечерта цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през септември 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 85 долара за барел за първи път от 15 юни 2026 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корекция

    9 0 Отговор
    Моля наричайте нещата с правилните имена, това е РЕКЕТ, а не "мито"!!!

    18:23 14.07.2026

  • 2 морския

    7 0 Отговор
    и рижото ще си отиде бързо-бързо !

    18:23 14.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 0 Отговор
    20% е рекетът искан от Доналд Тръмп и зет му .Нещо като "такса спокойствие"

    18:26 14.07.2026

  • 4 хехе

    5 0 Отговор
    кВи мита бе смешници мита са когато стоката влиза в собствената ти територия, а не когато е на 10000 мили.

    18:28 14.07.2026

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    А иранците какво казаха как ще се следи преминаването като краварските кораби им са много далече защото страха е голям

    18:30 14.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Петрола ,краварски ли е ?????? Урсулианците в Брюксел докога ще ги търпим ние да плащаме ,говедата в обора да си правят каквото искат ,а тази еврейска "държава "докато я има светът няма да миряса

    18:39 14.07.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    А ако не ги пущат иранците как ще ги вземе тези 20%?

    18:52 14.07.2026