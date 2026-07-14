Американските мита ще оскъпят петрола, превозван през Ормузкия проток

Въвеждането на 20% мито върху преминаването на кораби през Ормузкия проток от страна на САЩ ще увеличи цената на петрола, транспортиран през него, с приблизително 16 USD за барел, според Анди Липоу, ръководител на консултантската фирма Lipow Oil Associates.

Както коментира той пред CNBC, ако предложената от президента на САЩ Доналд Тръмп мито бъде приложена към суровия петрол, това ще увеличи цената му с поне 16 долара за барел. Липоу добави, че енергийният пазар е очаквал увеличение на доставките на петрол след подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, но този оптимизъм е избледнял след възобновяването на ударите.

На 13 юли Тръмп заяви, че САЩ искат да контролират корабоплаването в Ормузкия проток, получавайки 20% от стойността на товара, който превозват, като компенсация за осигуряване на безопасността на корабите. Приблизително 25% от световната търговия с петрол и приблизително 20% от втечнения природен газ се транспортират през Ормузкия проток.

На фона на изявленията на американския президент и събитията в Близкия изток, цените на петрола се повишиха до най-високото си ниво от седмици. Във вторник вечерта цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през септември 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 85 долара за барел за първи път от 15 юни 2026 г.