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До 3 месеца ще отнеме възстановяването на доставките на петрол

До 3 месеца ще отнеме възстановяването на доставките на петрол

15 Юли, 2026 14:03 669 4

  • ормузки проток-
  • доставки-
  • петрол-
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  • дефицит-
  • мвф

Дефицитът на петролни продукти ще извезва поетапно идните месеци

До 3 месеца ще отнеме възстановяването на доставките на петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на нормалните обеми на доставките на петрол от Близкия изток ще отнеме от 2 до 3 месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток се възстанови напълно. Тази прогноза се съдържа в нова аналитична бележка на Международния валутен фонд (МВФ).

„Оценките на индустрията показват, че ще са необходими от 2 до 3 месеца, за да се възобнови значителен дял от потоците от петрол, след като този воден път бъде напълно отворен. В дългосрочен план опасенията са, че продължителното спиране на производството може да причини трайни загуби, особено в райони, където има недостиг на финансиране за възобновяване на разработването на находища“, отбелязват експертите на Фонда, коментирайки ситуацията около Ормузкия проток.

Глобалният недостиг на петрол ще се разреши постепенно, а петролните запаси се приближават до минимуми.

„Независимо от това кога ще започне възстановяването на доставките, недостигът на петрол ще изчезне само постепенно. Поради това запасите ще се приближат до оперативни минимуми – нива, под които експлоатацията е свързана с увреждане на самата физическа система“, подчертават експертите на МВФ, коментирайки ситуацията около Ормузкия проток.


САЩ
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  • 3 Някой

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