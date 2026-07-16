Uber придобива Delivery Hero за 13 милиарда евро

Германската служба за доставка на храна и други стоки Delivery Hero обяви споразумение за сливане с американската компания Uber Technologies. Сделката е на стойност 13 млрд. EUR, съобщи Delivery Hero.

Съгласно условията на сделката, Uber ще предложи на акционерите на германската компания 41,50 EUR на акция. Офертата представлява премия от 127% спрямо средната цена на акциите за тримесечието, завършващо на 8 май 2026 г.

Сделката е подкрепена от надзорния съвет и управителния съвет на Delivery Hero, които възнамеряват да препоръчат на акционерите да приемат офертата след публикуването на официалната документация. Сливането ще създаде платформа, работеща в 99 държави. Delivery Hero заяви, че сливането ще ускори внедряването на нови технологии и ще разшири гамата от услуги в доставката на храна и експресната търговия на дребно.

Uber се ангажира да запази централата на Delivery Hero в Берлин поне до 2029 г., както и работната си сила в града през този период. Освен това американската компания възнамерява да инвестира 2 млрд. EUR в германската икономика в рамките на пет години, включително развитие на бизнеса, създаване на работни места и проекти за автономни превозни средства.

Delivery Hero обяви също, че инвестиционната фирма SSW Partners ще придобие активите на услугата на 14 пазара, където компаниите се конкурират. Сделката се оценява на приблизително 1,4 млрд. EUR. Очаква се сливането между Delivery Hero и Uber да приключи през втората половина на 2027 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения.