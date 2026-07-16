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Китай е инвестирал над 30 милиарда долара в икономиката на Казахстан
  Тема: Казахстан

Китай е инвестирал над 30 милиарда долара в икономиката на Казахстан

16 Юли, 2026 16:11 430 3

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Казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев се срещна с ръководители на китайски високотехнологични компании в Шанхай

Китай е инвестирал над 30 милиарда долара в икономиката на Казахстан - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На кръгла маса с представители на китайската бизнес общност президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев изрази искрена благодарност към китайските си партньори и похвали трайното всеобхватно стратегическо партньорство между Казахстан и Китай.

„Двустранните ни връзки се издигнаха до безпрецедентно ниво. Заедно влязохме в нова „златна тридесетка“ на казахстанско-китайските отношения. Има всички основания да вярваме, че взаимодействието между нашите страни е достигнало съвсем ново ниво. Нашите народи са обединени от взаимно доверие, искрено приятелство и споделена визия за бъдещето. Бих искал да се възползвам от възможността да изразя дълбоката си благодарност към моя скъп приятел, г-н Си Дзинпин, президент на Китайската народна република, за личния му принос за укрепване на стратегическото партньорство между нашите страни“, каза Касим-Жомарт Токаев.

Според държавния глава високото ниво на политическо доверие създава солидна основа за по-нататъшно разширяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество.

Миналата година двустранната търговия достигна рекордно високите 49 млрд. USD. Китай инвестира над 30 млрд. USD в икономиката на Казахстан. В момента над 8500 предприятия с китайски капитал успешно работят в Казахстан. Сред тях са особено забележителни големи компании като CNPC, CITIC и Huawei.

"Ние високо ценим значителния принос на китайския бизнес за модернизацията на казахстанската икономика. През последните години нашите страни успешно реализираха множество важни съвместни проекти. В резултат на това създадохме работни места, въведохме съвременни технологии и засилихме индустриалното сътрудничество. Днес съвместно реализираме нови стратегически проекти. По-специално, започнахме изграждането на голям газохимически комплекс със Sinopec, завод за дълбока преработка на царевица с Fufeng Group и модерен клъстер за памук и текстил с Lihua Group", казва Токаев.

Китайските производители на автомобили откриват производствени мощности в Казахстан. Казахстан произвежда автомобили HOWO, Yutong и JAC. Миналата година стартира многомарково производство на автомобили Changan, Great Wall Motor и Chery. "Тези проекти показват, че нашето двустранно партньорство се основава на иновации, съвременни технологии и индустриална модернизация", подчерта президентът.


Китай
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