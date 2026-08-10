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Великобритания губи милиарди лири заради младежка безработица

Великобритания губи милиарди лири заради младежка безработица

10 Август, 2026 09:11 1 303 18

  • великобритания-
  • безработица-
  • младежи-
  • цена

Разходите за младежки услуги са намалели със 76%

Великобритания губи милиарди лири заради младежка безработица - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство губи приблизително 125 милиарда паунда годишно поради млади хора, които не учат или не работят, съобщава The Guardian.

Над 1 милион души в страната попадат в така наречената категория NEET (не в образование, заетост или обучение). Това поколение е навършило пълнолетие по време на финансовата криза от 2008 г. и пандемията от коронавируса и сега е изправено пред покачващи се цени, съкращения на обществените услуги и променящ се пазар на труда поради изкуствения интелект.

Разходите за младежки услуги са намалели със 76%, което е довело до закриването на младежки клубове и намаляване на персонала в социалните работници.

Според Националната статистическа служба общият процент на безработица в Обединеното кралство е бил 5,2% през декември 2025 г., най-високият от януари 2021 г. Когато Лейбъристката партия дойде на власт през юли 2024 г., безработицата е била 4,1%. Младите хора на възраст между 18 и 24 години са особено уязвими към недостига на работни места: безработицата в тази възрастова група е 14%.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 0 Отговор
    Много хубаво заглавие.

    09:13 10.08.2026

  • 2 Абдул Великобритански

    14 0 Отговор
    Аз не съм дошъл да работя,само да взимам

    Коментиран от #6

    09:15 10.08.2026

  • 3 Линдзи лиже за 20 лири

    5 0 Отговор
    В моите услуги няма спад!

    09:18 10.08.2026

  • 4 немам думи

    3 1 Отговор
    Браво, Миленке!!!

    09:20 10.08.2026

  • 5 А какво да

    5 2 Отговор
    кажем ние с гайдите от евроклонията България!? При нас безработицата е над 50% а сред младежите над 70%

    Коментиран от #18

    09:26 10.08.2026

  • 6 Мехмед

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абдул Великобритански":

    Правилно вече са пакистанска провинция! Да им е честито!

    09:56 10.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор
    даньк безработен трябва да има
    да запълни пропуснатите ползи

    Коментиран от #9

    10:00 10.08.2026

  • 8 хаха

    4 0 Отговор
    Ето защо младите отказват да работят.
    Помощи- 1100-1500 паунда чисто плюс поети наем, местни данъци, безплатни лекарства и зъболекар, енергийни помощи. Еквивалент на поне 2500-3000 чисто за работещ на висок доход.
    МРЗ- 1650 след данъци. На всеки паунд от заплата отпадат 55 пенса помощи. Сметката е 150-200 паунда над социалните помощи за 8ч работа.
    ВИСОК ДОХОД 90000/г- нето 5300, ама постепенно отпадат помощи. За него си мениджър, имаш стаж над 10-15г....
    100000/г-125000/г- нето взимаш бая под 5300 и ГУБИШ ДОХОД заради отпадане на помощи за детска градина и т.н.
    до 140000- изравняваш до парите на този с 90000/г

    Е, в тази среда кой ще иска да учи и работи? Не само младите им не работят. А тези с бизнес и професия, милионерите масово напускат. Никой не иска да плаща такива данъци. При доходите над 100000/г 62% от дохода отиват в данъци. Как се инвестира, откриват работни места? Парите за нови машини и заводи отиват за социални помощи, имигранти, бюрокрация и Украйна.

    Проучвания на финансови платформи (като Wealth Club) показват, че между 15% и 25% от хората в горния 1% по доходи активно обмислят или подготвят преместване извън страната с цел данъчна оптимизация.
    При по-младите специалисти (под 35 години) процентът е още по-висок, тъй като те плащат допълнителен 9% данък за изплащане на студентски кредит, което вдига реалния им данък над 50-60%. Те масово се насочват към пазари с нулеви или ниски данъци.

    10:25 10.08.2026

  • 9 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "kоkорчо 💋🍌":

    Да, скоро ще стане данък и на безработните.

    Топ 10% (хора с доходи над £44,000–£50,000): Те плащат близо 60.3% от всички приходи от подоходен данък в страната.
    Топ 5% (доходи над £87,000): Техният дял възлиза на около 48% до 50% от общия подоходен данък.
    Топ 1% (доходи над £160,000–£207,000 в зависимост от годината): Този тесен кръг от около 350-370 хиляди души плаща рекордната сума от 28.5% от целия подоходен данък на държавата.
    Топ 0.1% (доходи над £650,000): Около 50 хиляди души генерират малко над 12% до 13% от всички постъпления.
    Останалите 90% от населението в Обединеното кралство покриват едва около 39.7% от подоходния данък.
    Близо 35.6% от цялото възрастно население на страната изобщо не плаща подоходен данък, тъй като доходите им попадат изцяло под необлагаемия минимум (Personal Allowance от £12,570).

    53.3% от цялото население на Обединеното кралство живее в домакинства, които са на отрицателен данъчен баланс (чисти бенефициенти на системата).

    Т.е. при бягство на 1000 милионера или високо платени адвокати/лекари/инженери на останалите работещи трябва да им вдигнат данъците с 5-10%(ако се води 25%, на 27-28%). А те продължават смело да градят социализъм и гонят богатите и бизнесите. Като сложим и съкратените, става и по 50-60% данък на бедните да не кърпи бюджета скоро. Между другото, левите/лейбъристите така съсипват държавата 1960-80 и Тачър спасява чрез данъчни реформи, рязане на разходи и т.н. 1970те са стигнали да няма ток р

    10:32 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Хой

    1 0 Отговор
    А стига бе драги читателе ....целокупното цветно мнозинство ходи да работи там, за тях работа има за изтънчените ..... няма ....хм.

    11:06 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Нека моде Аратора се просвети малко за значението на някой думи преди да цензурира с голямата брадва ,успех !!!!

    11:08 10.08.2026

  • 17 Абе,

    2 0 Отговор
    важно е да има за зеленият шмъркач...

    11:24 10.08.2026

  • 18 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А какво да":

    Така е ,три дни върви един да търси хора за работа и .....няма всичките ,,заети,,..става въпрос за ,,тежка,, работа само да придържа дъска от другата страна докато кове кофраж за основи ....за 80 евро на ден ....и няма

    12:34 10.08.2026