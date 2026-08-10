Великобритания губи милиарди лири заради младежка безработица

Обединеното кралство губи приблизително 125 милиарда паунда годишно поради млади хора, които не учат или не работят, съобщава The Guardian.

Над 1 милион души в страната попадат в така наречената категория NEET (не в образование, заетост или обучение). Това поколение е навършило пълнолетие по време на финансовата криза от 2008 г. и пандемията от коронавируса и сега е изправено пред покачващи се цени, съкращения на обществените услуги и променящ се пазар на труда поради изкуствения интелект.

Разходите за младежки услуги са намалели със 76%, което е довело до закриването на младежки клубове и намаляване на персонала в социалните работници.

Според Националната статистическа служба общият процент на безработица в Обединеното кралство е бил 5,2% през декември 2025 г., най-високият от януари 2021 г. Когато Лейбъристката партия дойде на власт през юли 2024 г., безработицата е била 4,1%. Младите хора на възраст между 18 и 24 години са особено уязвими към недостига на работни места: безработицата в тази възрастова група е 14%.