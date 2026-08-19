Изкуственият интелект няма да остави хората без работа

Технологиите за изкуствен интелект са от съществено значение за развитието на икономиката и ще заменят хората в редица професии. Въпреки това, противно на страховете и слуховете, те няма да оставят хората без работа, но ще изискват допълнително обучение за работа с този инструмент в бъдеще, категорични са специалисти.

„Ще ви дам конкретен пример, защото в момента има много медийно отразяване за ИТ компании, които съкращават огромен брой служители, а изкуственият интелект ги замества. Говорил съм със собствениците и основателите на много ИТ компании. И да, има заместници. Но много компании казват, че не съкращават хора; те подобряват качеството“, казва Александър Смекалин, директор на Асоциацията на иновативните региони на Русия (AIRR).

Разработчиците вече не пишат код сами, а техният опит се използва за проверка на работата на изкуствения интелект. Хората не могат напълно да се доверяват на невронните мрежи, които често правят грешки; те трябва да следят как изпълняват задачите си и да знаят как правилно да използват такъв мощен инструмент.

„Икономиката се развива толкова бързо сега, че дори помощта на изкуствения интелект понякога прави невъзможно да се следи. Затова смятам, че няма нужда да се страхуваме, че изкуственият интелект ще замени хората. Трябва да се съсредоточим върху промяната на системата за образование на хората, така че тя да може да се справи с тези технологии. Тогава всеки ще може да намери своето призвание“, отбеляза Смекалин.