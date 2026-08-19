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Изкуственият интелект няма да остави хората без работа

Изкуственият интелект няма да остави хората без работа

19 Август, 2026 12:17 588 4

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Те обаче ще трябва да се преквалифицират

Изкуственият интелект няма да остави хората без работа - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Технологиите за изкуствен интелект са от съществено значение за развитието на икономиката и ще заменят хората в редица професии. Въпреки това, противно на страховете и слуховете, те няма да оставят хората без работа, но ще изискват допълнително обучение за работа с този инструмент в бъдеще, категорични са специалисти.

„Ще ви дам конкретен пример, защото в момента има много медийно отразяване за ИТ компании, които съкращават огромен брой служители, а изкуственият интелект ги замества. Говорил съм със собствениците и основателите на много ИТ компании. И да, има заместници. Но много компании казват, че не съкращават хора; те подобряват качеството“, казва Александър Смекалин, директор на Асоциацията на иновативните региони на Русия (AIRR).

Разработчиците вече не пишат код сами, а техният опит се използва за проверка на работата на изкуствения интелект. Хората не могат напълно да се доверяват на невронните мрежи, които често правят грешки; те трябва да следят как изпълняват задачите си и да знаят как правилно да използват такъв мощен инструмент.

„Икономиката се развива толкова бързо сега, че дори помощта на изкуствения интелект понякога прави невъзможно да се следи. Затова смятам, че няма нужда да се страхуваме, че изкуственият интелект ще замени хората. Трябва да се съсредоточим върху промяната на системата за образование на хората, така че тя да може да се справи с тези технологии. Тогава всеки ще може да намери своето призвание“, отбеляза Смекалин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Юли месец ИИ избяга в интернет и оттам избива кибер специалистите които искат да го заловят.Пишат ги самоубийства.

    Коментиран от #2

    12:18 19.08.2026

  • 2 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти откъде си избягал ...???!

    12:51 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Леля Пепа чистачката

    0 0 Отговор
    Ама па не мое видите да са чистачки. Он Бачорскио не мое да плаща на сите.

    13:42 19.08.2026