Япония успя да заобиколи Ормузкия проток

8 Май, 2026 13:53 1 372 8

Споразумя се с ОАЕ да достави 20 милиона барела петрол

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японското правителство се споразумя с ОАЕ за допълнителни доставки на 20 милиона барела петрол, за чието транспортиране няма да се използва маршрутът през сега ефективно блокирания Ормузки пролив. Пратката ще бъде изпратена на пристанището Фуджейра в Оманския залив, свързано чрез тръбопровод с находищата на ОАЕ, съобщава вестник Nikkei.

Пристанището вече беше обект на удари с дронове от Иран. Затова Япония се нуждае от стабилизиране на ситуацията в този регион за безопасен внос през пристанището Фуджейра.

По-рано на пресконференция в Париж японският министър на икономиката, търговията и промишлеността Рьосей Аказава каза, че ОАЕ и Саудитска Арабия са обещали да осигурят стабилни доставки на петрол въз основа на нови подходи, въпреки действителната блокада на Ормузкия пролив. Тези страни, каза той, имат възможности за използване на спомагателни канали за износ.

Подобно на ОАЕ, Саудитска Арабия има пристанище, от което може да се доставя петрол, заобикаляйки Ормузкия пролив. Преди атаките на САЩ и Израел срещу Иран, тези две страни представляват по-голямата част от японския внос на петрол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 16 Отговор
    Япония купи петрол от Русия.

    Коментиран от #3

    13:55 08.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 17 Отговор
    И България трябва да заобиколи Ормузкия проток като доплава директно до Новороссийск.

    13:56 08.05.2026

  • 3 Варненец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ало кучешките кебапчета, що си измисляш?

    Коментиран от #5

    13:57 08.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Япония купи петрол от остров Сахалин.Факт!

    14:05 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Япония си внася петрол

    3 2 Отговор
    От Русия -последния е танкера Voyager.

    14:31 08.05.2026

  • 8 Тъпите японци имат тихия океан

    1 0 Отговор
    А правят танкери за петрол
    Вода гази жаден ходи

    14:32 08.05.2026