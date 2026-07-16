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Купуват PayPal за 53 милиарда долара

Купуват PayPal за 53 милиарда долара

16 Юли, 2026 11:49 766 3

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Сливането на Stripe и PayPal ще създаде най-големия платежен процесор в света с годишен приход от приблизително 1,9 трилиона долара

Купуват PayPal за 53 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската платежна услуга Stripe и компанията за частни капиталови инвестиции Advent International обмислят съвместно придобиване на PayPal за над 53 млрд. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници. Сливането между Stripe и PayPal би създало най-големия платежен процесор в света с годишен приход от приблизително 1,9 трлн. USD.

Според предложение, представено по-рано през юли, компаниите възнамеряват да притежават платежната услуга по равно. Цената на акция, на която Stripe и Advent International обмислят придобиването на PayPal, е 60,50 USD, което е с 28% повече от последната цена на затваряне.

PayPal е основан в края на 90-те години на миналия век като ранен играч на пазара на цифрови плащания. През последните години компанията се сблъска със забавяне на растежа и засилена конкуренция на фона на възхода на Apple Pay и Google Pay. Тази година пазарната капитализация на компанията беше 36 млрд. USD, една десета от това, което беше преди 5 години. Въпреки неуспеха, PayPal има над 430 милиона клиентски акаунта, което позволява на Stripe, която е насочена предимно към търговци, да установи директни взаимоотношения с потребителите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде сега

    4 1 Отговор
    Обяснете що за икономика е това - корпорация, по-силна от повечето държави в света и подчинена на волята и управлявана от 2-3-ма души! Това нормално ли е и каква е цената за световното население, да се намира в ръцете на няколко индивида?!? И не само в този случай, а изобщо в съвременния корпоративен авторитаризъм!

    Коментиран от #2

    12:20 16.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде сега":

    Глупости! Пейпал е ненужна фирма, затова акциите им крашнаха до смал кап. Има десетина фирми със същата услуга и работят на загуба. Това е било необходим софтуер преди 20 години, сега е нищо. Акционерите са на загуба от тази сделка. Единственото ценно, което имат е личните данни на милиони потребители.

    Коментиран от #3

    12:34 16.07.2026

  • 3 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Ххайде сега! Човекът от коментар №1 ти говори за пъпеши, а ти му обясняваш защо дините имат много семки.
    Абе, научете се да осмисляте това, което четете бе!9828

    12:53 16.07.2026