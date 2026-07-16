Купуват PayPal за 53 милиарда долара

Американската платежна услуга Stripe и компанията за частни капиталови инвестиции Advent International обмислят съвместно придобиване на PayPal за над 53 млрд. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници. Сливането между Stripe и PayPal би създало най-големия платежен процесор в света с годишен приход от приблизително 1,9 трлн. USD.

Според предложение, представено по-рано през юли, компаниите възнамеряват да притежават платежната услуга по равно. Цената на акция, на която Stripe и Advent International обмислят придобиването на PayPal, е 60,50 USD, което е с 28% повече от последната цена на затваряне.

PayPal е основан в края на 90-те години на миналия век като ранен играч на пазара на цифрови плащания. През последните години компанията се сблъска със забавяне на растежа и засилена конкуренция на фона на възхода на Apple Pay и Google Pay. Тази година пазарната капитализация на компанията беше 36 млрд. USD, една десета от това, което беше преди 5 години. Въпреки неуспеха, PayPal има над 430 милиона клиентски акаунта, което позволява на Stripe, която е насочена предимно към търговци, да установи директни взаимоотношения с потребителите.