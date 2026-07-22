Китай ще подкрепи компаниите си, след като ЕС глоби AliExpress

Китай ще окаже подкрепа на националните компании в защитата на техните права след решението на Европейската комисия да глоби AliExpress с 550 милиона евро, съобщиха от пресслужбата на Министерството на търговията на Китайската народна република.
„Китайската страна твърдо ще подкрепя китайските предприятия при използването на правни инструменти за защита на правата им и ще предприеме ефективни мерки за решителна защита на техните интереси“, се казва в съобщението. Ведомството изрази "силно недоволство и сериозна загриженост" от действията на Европейската комисия. Те подчертаха, че Пекин се противопоставя на създаването на цифрови бариери под предлог за регулиране на интернет платформите, както и на дискриминационни мерки, ограничаващи работата на китайските компании за електронна търговия в Европа.
Министерството на търговията настоя ЕС да спре да злоупотребява с неясни правни разпоредби и да гарантира справедливо и безпристрастно отношение към китайските компании.
На 20 юли Европейската комисия обяви глоба от 550 милиона евро срещу AliExpress съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #4, #9
17:54 22.07.2026
2 Схема
Коментиран от #5
17:56 22.07.2026
3 Али Експрес Умря !
Дебели Китайски Лъжи !
А Сега !
И Високи Цени !
Коментиран от #10
17:57 22.07.2026
4 Иванов
До коментар #1 от "ФАКТ":Ти защо не отидеш да глобиш Митьо Очите? Вместо да дрънкаш глупости
17:57 22.07.2026
5 Последните на ПИЗА
До коментар #2 от "Схема":Само в страна като България населението не прави разлика между милион и милиард.
17:58 22.07.2026
6 Има такъв народ
18:01 22.07.2026
7 селяк
18:41 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Каква
До коментар #1 от "ФАКТ":по-голяма глоба от това, че ги наритаха от пазара? Не само това, ами им измъкват и ценните кадри.
от ЕС, проссто за проеден път ще хапнат дървото, нищо, че вече зъби не им останаха... . ДА бяха мислили преди 10-15г, когато смело изнасяха производства
18:59 22.07.2026
10 не си прав
До коментар #3 от "Али Експрес Умря !":Получаваш това за което си платил. Защо си мислиш, че ако платиш за нещо 1 евро, ще получиш нещо на стойност 20 евро? Само балъците си мислят, че като платят малко, ще получат качествена стока. Платил си за 1, получаваш за 1.
19:07 22.07.2026
11 родител
19:09 22.07.2026