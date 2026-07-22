Китай ще подкрепи компаниите си, след като ЕС глоби AliExpress

Китай ще окаже подкрепа на националните компании в защитата на техните права след решението на Европейската комисия да глоби AliExpress с 550 милиона евро, съобщиха от пресслужбата на Министерството на търговията на Китайската народна република.

„Китайската страна твърдо ще подкрепя китайските предприятия при използването на правни инструменти за защита на правата им и ще предприеме ефективни мерки за решителна защита на техните интереси“, се казва в съобщението. Ведомството изрази "силно недоволство и сериозна загриженост" от действията на Европейската комисия. Те подчертаха, че Пекин се противопоставя на създаването на цифрови бариери под предлог за регулиране на интернет платформите, както и на дискриминационни мерки, ограничаващи работата на китайските компании за електронна търговия в Европа.

Министерството на търговията настоя ЕС да спре да злоупотребява с неясни правни разпоредби и да гарантира справедливо и безпристрастно отношение към китайските компании.

На 20 юли Европейската комисия обяви глоба от 550 милиона евро срещу AliExpress съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.