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Китай ще подкрепи компаниите си, след като ЕС глоби AliExpress

Китай ще подкрепи компаниите си, след като ЕС глоби AliExpress

22 Юли, 2026 17:51 752 11

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Министерството на търговията на Китайската народна република изрази загриженост от действията на Европейската комисия

Китай ще подкрепи компаниите си, след като ЕС глоби AliExpress - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай ще окаже подкрепа на националните компании в защитата на техните права след решението на Европейската комисия да глоби AliExpress с 550 милиона евро, съобщиха от пресслужбата на Министерството на търговията на Китайската народна република.

„Китайската страна твърдо ще подкрепя китайските предприятия при използването на правни инструменти за защита на правата им и ще предприеме ефективни мерки за решителна защита на техните интереси“, се казва в съобщението. Ведомството изрази "силно недоволство и сериозна загриженост" от действията на Европейската комисия. Те подчертаха, че Пекин се противопоставя на създаването на цифрови бариери под предлог за регулиране на интернет платформите, както и на дискриминационни мерки, ограничаващи работата на китайските компании за електронна търговия в Европа.

Министерството на търговията настоя ЕС да спре да злоупотребява с неясни правни разпоредби и да гарантира справедливо и безпристрастно отношение към китайските компании.

На 20 юли Европейската комисия обяви глоба от 550 милиона евро срещу AliExpress съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 1 Отговор
    Кирайските милиционерчета защо не глобят джендърите от VW?

    Коментиран от #4, #9

    17:54 22.07.2026

  • 2 Схема

    5 2 Отговор
    С китайски пари от алиекспрес ЕС ще финансира заемите към Украйна - 550 милиарда ще стигнат за 5 години по 110 милиарда на година.

    Коментиран от #5

    17:56 22.07.2026

  • 3 Али Експрес Умря !

    1 17 Отговор
    Много Фалшиви Стоки !

    Дебели Китайски Лъжи !

    А Сега !

    И Високи Цени !

    Коментиран от #10

    17:57 22.07.2026

  • 4 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Ти защо не отидеш да глобиш Митьо Очите? Вместо да дрънкаш глупости

    17:57 22.07.2026

  • 5 Последните на ПИЗА

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Схема":

    Само в страна като България населението не прави разлика между милион и милиард.

    17:58 22.07.2026

  • 6 Има такъв народ

    2 0 Отговор
    Няма такива лмпе ни като българите

    18:01 22.07.2026

  • 7 селяк

    3 0 Отговор
    Хахаахаха ЕгС се взеа на сериозно кат видеа , че рашките ги боли дедавиа от 152323313 пакета санкции и си помислиа, че моа са габаркат и с жълтурките :Д да ама ония нема га жалат

    18:41 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Каква

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    по-голяма глоба от това, че ги наритаха от пазара? Не само това, ами им измъкват и ценните кадри.
    от ЕС, проссто за проеден път ще хапнат дървото, нищо, че вече зъби не им останаха... . ДА бяха мислили преди 10-15г, когато смело изнасяха производства

    18:59 22.07.2026

  • 10 не си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Али Експрес Умря !":

    Получаваш това за което си платил. Защо си мислиш, че ако платиш за нещо 1 евро, ще получиш нещо на стойност 20 евро? Само балъците си мислят, че като платят малко, ще получат качествена стока. Платил си за 1, получаваш за 1.

    19:07 22.07.2026

  • 11 родител

    0 0 Отговор
    На опаковката на всяка детска играчка в български магазин пише за каква възраст се препоръчва и какви опасности носи. В Алито рядко се среща предупреждение. Всеки вносител на детски играчки в България си тества стоката за безопасност и много боклуци се филтрират преди да влязат. В Алито няма ограничение - разпадащи се пластмаси, неподходящи бои и оцветители, никакъв контрол.

    19:09 22.07.2026