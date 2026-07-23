Китай и САЩ работят за премахване на тарифите за стоки на стойност 30 милиарда долара

Преговарящите екипи между Китай и САЩ работят за премахване на взаимните тарифи за стоки на стойност приблизително 30 милиарда долара. Това обяви Менг Хуатинг, директор на отдела за администрация на чуждестранните инвестиции към китайското Министерство на търговията.

„По време на скорошното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай двамата държавни глави определиха нова концепция за конструктивни отношения на стратегическа стабилност между Китай и Съединените щати“, каза тя на пресконференция. „Търговско-икономическите делегации на двете страни си сътрудничат тясно по конкретни въпроси, обсъждайки рамковите условия за взаимно намаляване на тарифите за стоки на стойност 30 млрд. USD“.

Длъжностното лице уточни, че китайските власти поддържат контакт със заинтересованите страни – местни предприятия, регионални правителства и индустриални асоциации – за да обсъдят предложения за мерки за намаляване на тарифите.

Пекин и Вашингтон провеждат консултации за премахване на взаимните търговски бариери, възникнали поради протекционистките мерки на Белия дом. Според Главната митническа администрация, търговският оборот между Китай и САЩ през януари-юни е надхвърлил 289 милиарда долара, оставайки практически непроменен спрямо същия период на 2025 г.