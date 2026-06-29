Румъния с най-скъпия ток в Европейския съюз

Цената на електроенергията на румънския пазар „напред“ (DAM) за доставка на 29 юни ще бъде 224 EUR за MWh, най-високата в ЕС, според телевизионния канал Digi24.

Според канала Унгария има вторите най-високи цени на електроенергията. Междувременно електроенергията в Румъния е два пъти и половина по-скъпа, отколкото в съседни България (90 EUR) и Гърция (87 EUR).

Увеличението на цените се дължи на интензивните горещини, увеличеното потребление и сериозния недостиг на капацитет за съхранение на електроенергия. Според енергийния експерт Чиприан Черчу „цените на електроенергията в Румъния биха могли да бъдат значително по-ниски, ако големите разлики между минималната цена през деня и много високата цена вечерта могат да бъдат изгладени“. Той също така подчерта, че рискът от прекъсвания на електрозахранването в страната е малко вероятен.