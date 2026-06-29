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Румъния с най-скъпия ток в Европейския съюз

Румъния с най-скъпия ток в Европейския съюз

29 Юни, 2026 17:15 610 8

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Цената ще бъде 224 евро за MWh

Румъния с най-скъпия ток в Европейския съюз - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на електроенергията на румънския пазар „напред“ (DAM) за доставка на 29 юни ще бъде 224 EUR за MWh, най-високата в ЕС, според телевизионния канал Digi24.

Според канала Унгария има вторите най-високи цени на електроенергията. Междувременно електроенергията в Румъния е два пъти и половина по-скъпа, отколкото в съседни България (90 EUR) и Гърция (87 EUR).

Увеличението на цените се дължи на интензивните горещини, увеличеното потребление и сериозния недостиг на капацитет за съхранение на електроенергия. Според енергийния експерт Чиприан Черчу „цените на електроенергията в Румъния биха могли да бъдат значително по-ниски, ако големите разлики между минималната цена през деня и много високата цена вечерта могат да бъдат изгладени“. Той също така подчерта, че рискът от прекъсвания на електрозахранването в страната е малко вероятен.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Нали имат ядрена централа?

    17:17 29.06.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    А сега си представете какво ще стане с цените на тока като прокарат морския кабел от Гърция до израел.

    17:17 29.06.2026

  • 3 Лъжа

    6 0 Отговор
    В България всичко е по-скъпо даже тока дето го изнасяме в чужбина е по-евтин.

    17:17 29.06.2026

  • 4 значи са готови

    5 0 Отговор
    за богаташкият клуб 😄

    17:20 29.06.2026

  • 5 Оооо

    3 0 Отговор
    няма страшно от 1-ви юли ще ги изпреварим с 200.

    17:30 29.06.2026

  • 6 Мдаа

    1 1 Отговор
    Тук или някъде другаде четох статия, че сме изкупували румънския ток на безценица в моментите на ниска консумация и после сме им го продавали няколко пъти по-скъпо, когато са пиковите часове в Румъния.

    17:30 29.06.2026

  • 7 Българин

    0 0 Отговор
    Когато имахме държава, в НРБ, една средна заплата се равняваше на 4000 киловата електричество! Сега това се равнява на 720 евро, и малцина са тези, които могат да се похвалят с такива доходи!

    17:47 29.06.2026

  • 8 КЕВРоКрайна

    1 0 Отговор
    Брюксел възстановява разходите на фирмите, които купуват ток от Борсата на ЕС за да снабдяват Украйна. За тия фирми е без значение на каква зена купуват, защото им се възстановяват парите плюс печбата. Те вдигат яко цената, защото реалните купувачи все пак си имат лимит.

    На практика ЕС снабдява Зеленски с ток за сметка на европейците. Народът плаща накрая.

    17:55 29.06.2026