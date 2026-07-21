Иран обясни как е заобиколил военноморската блокада на САЩ

Иран е успял да избегне последиците от военноморската блокада, като е пренасочил стоките си през Русия и Каспийско море, според заместник-министъра на земеделието Мохамад Реза Талаей.

„Като променихме маршрута от Индийския океан към Русия и Каспийско море, успяхме да противодействаме на заплахата от пълна икономическа блокада“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

Според заместник-министъра, повече от 30% от всички товари, влизащи в страната, преминават през северните пристанища на Иран. Талаей подчерта, че тези пристанища обработват предимно селскостопански култури, които гарантират продоволствената сигурност на страната. Той добави, че блокадата на САЩ „не е причинила никакви смущения в доставките на стоки на вътрешния пазар“.