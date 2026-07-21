Иран обясни как е заобиколил военноморската блокада на САЩ

Иран е успял да избегне последиците от военноморската блокада, като е пренасочил стоките си през Русия и Каспийско море, според заместник-министъра на земеделието Мохамад Реза Талаей.
„Като променихме маршрута от Индийския океан към Русия и Каспийско море, успяхме да противодействаме на заплахата от пълна икономическа блокада“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.
Според заместник-министъра, повече от 30% от всички товари, влизащи в страната, преминават през северните пристанища на Иран. Талаей подчерта, че тези пристанища обработват предимно селскостопански култури, които гарантират продоволствената сигурност на страната. Той добави, че блокадата на САЩ „не е причинила никакви смущения в доставките на стоки на вътрешния пазар“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:22 21.07.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #3
12:25 21.07.2026
3 Смешник
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Там Путин не разрешава
Коментиран от #4, #5
12:29 21.07.2026
4 гост
До коментар #3 от "Смешник":Хахаха , хубави вицове разправяш , хахахах !! А по-добре да беше помислил кой му ги подарява тия стоки на Иран ?? А ако не му ги подарява с какво ги плаща !! Ааа с пари от петрол !! А петрола може ли да го прекара през Раша ?? Дето не може да прокара нейния си ?? Е сега вече може и да вденеш нещо !!
12:35 21.07.2026
5 русия е васал на Китай
До коментар #3 от "Смешник":Пусин е васал, служител на Император Си.
12:42 21.07.2026
6 скрап
Коментиран от #7
12:52 21.07.2026
7 ИРАНЦИТЕ СИ ГИ БИВА, НО!!
До коментар #6 от "скрап":НЕка не забравяме, че американците имат много Ф15 и това е един стар самолет, на който пилотът е в пъти по ценен от самолета. В този смисъл унищожаването на самолет е ценно само във въздуха, където обаче нещата не вървят добре за Иран!!!
13:07 21.07.2026
8 Анонимен
13:31 21.07.2026