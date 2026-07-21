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Иран обясни как е заобиколил военноморската блокада на САЩ

Иран обясни как е заобиколил военноморската блокада на САЩ

21 Юли, 2026 12:21 1 157 8

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  • сащ-
  • търговия-
  • русия

Техеран се е възползвал от търговския път през Русия

Иран обясни как е заобиколил военноморската блокада на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е успял да избегне последиците от военноморската блокада, като е пренасочил стоките си през Русия и Каспийско море, според заместник-министъра на земеделието Мохамад Реза Талаей.

„Като променихме маршрута от Индийския океан към Русия и Каспийско море, успяхме да противодействаме на заплахата от пълна икономическа блокада“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

Според заместник-министъра, повече от 30% от всички товари, влизащи в страната, преминават през северните пристанища на Иран. Талаей подчерта, че тези пристанища обработват предимно селскостопански култури, които гарантират продоволствената сигурност на страната. Той добави, че блокадата на САЩ „не е причинила никакви смущения в доставките на стоки на вътрешния пазар“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    12:22 21.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    А сеега да очакваме ли фащ и евреите да почнат и там да бомбят

    Коментиран от #3

    12:25 21.07.2026

  • 3 Смешник

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Там Путин не разрешава

    Коментиран от #4, #5

    12:29 21.07.2026

  • 4 гост

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Хахаха , хубави вицове разправяш , хахахах !! А по-добре да беше помислил кой му ги подарява тия стоки на Иран ?? А ако не му ги подарява с какво ги плаща !! Ааа с пари от петрол !! А петрола може ли да го прекара през Раша ?? Дето не може да прокара нейния си ?? Е сега вече може и да вденеш нещо !!

    12:35 21.07.2026

  • 5 русия е васал на Китай

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Пусин е васал, служител на Император Си.

    12:42 21.07.2026

  • 6 скрап

    7 0 Отговор
    КСИР извърши ракетна атака срещу американска база в Йордания – изтребител F-15 беше унищожен

    Коментиран от #7

    12:52 21.07.2026

  • 7 ИРАНЦИТЕ СИ ГИ БИВА, НО!!

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "скрап":

    НЕка не забравяме, че американците имат много Ф15 и това е един стар самолет, на който пилотът е в пъти по ценен от самолета. В този смисъл унищожаването на самолет е ценно само във въздуха, където обаче нещата не вървят добре за Иран!!!

    13:07 21.07.2026

  • 8 Анонимен

    4 0 Отговор
    Пълната блокада на страната не е възможна заради географската близост със Бялата мечка.През Каспийско море се извършва интензивна търговия.Внасят се редица стоки,сред които разбира се са чипове за перални и сапьорски лопати от Кримската война 1861година,с които се нанасят щети на противниците на персите.Никоя друга страна ,включително Османската империя, не могли да я завладеят въпреки много такива опити от времето на легендарният Александър Македонски.Очертаващата се битка с 15милионна армия армия ще е тежка,но за сметка на това продължителна.Виетнамската война ,която отмина,показа кой кой е.Нека бурята се развихри...

    13:31 21.07.2026