След края на блокадата: Иран изнесе над 40 милиона барела петрол

Иранските власти успяха да изнесат повече от 40 милиона барела ирански петрол в чужбина след пълното вдигане на военноморската блокада на САЩ. Това съобщи председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф.

"След като морската блокада беше вдигната, врагът се оттегли и беше отворен проход за търговски кораби и петролни танкери на Ислямската република през Оманския залив и Ормузкия проток. Откакто блокадата беше вдигната до момента, повече от 40 милиона барела петрол са били изнесени", каза той в интервю за иранската държавна телевизия и радио.

В нощта на 18 юни Иран и Съединените щати подписаха дистанционно меморандум, който предвижда края на военния конфликт, започнал на 28 февруари. Меморандумът също така определя времевата рамка, когато американската страна ще вдигне морската блокада и Ислямската република ще възстанови корабоплаването в Ормузкия пролив. Въпреки това напрежението в региона остава поради периодичните американски удари срещу Иран, който отговаря с атаки срещу американски бази в страните от Персийския залив.