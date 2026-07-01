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След края на блокадата: Иран изнесе над 40 милиона барела петрол

След края на блокадата: Иран изнесе над 40 милиона барела петрол

1 Юли, 2026 10:21 523 7

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • износ

Преминаването за търговски кораби и петролни танкери през Оманския залив и Ормузкия проток е отворено

След края на блокадата: Иран изнесе над 40 милиона барела петрол - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранските власти успяха да изнесат повече от 40 милиона барела ирански петрол в чужбина след пълното вдигане на военноморската блокада на САЩ. Това съобщи председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф.

"След като морската блокада беше вдигната, врагът се оттегли и беше отворен проход за търговски кораби и петролни танкери на Ислямската република през Оманския залив и Ормузкия проток. Откакто блокадата беше вдигната до момента, повече от 40 милиона барела петрол са били изнесени", каза той в интервю за иранската държавна телевизия и радио.

В нощта на 18 юни Иран и Съединените щати подписаха дистанционно меморандум, който предвижда края на военния конфликт, започнал на 28 февруари. Меморандумът също така определя времевата рамка, когато американската страна ще вдигне морската блокада и Ислямската република ще възстанови корабоплаването в Ормузкия пролив. Въпреки това напрежението в региона остава поради периодичните американски удари срещу Иран, който отговаря с атаки срещу американски бази в страните от Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Днес гледам на бензиностанциите цените не са мръднали надолу.

    Коментиран от #3

    10:22 01.07.2026

  • 2 КуZю Пушилката от депото за скрап

    3 0 Отговор
    Сънувам че блокирам цели държави 🤩

    10:22 01.07.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е, защо да мърдат надолу цените?

    като може леко да се завиши цената?


    като нямаш пари ходи пеш

    Коментиран от #4

    10:26 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Даже дизела беше един цент нагоре.

    10:31 01.07.2026

  • 5 то не изнася за нас петрол

    0 0 Отговор
    тукашната рафинерия си има руски . и с него прави нафта .

    Коментиран от #6

    10:33 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "то не изнася за нас петрол":

    какво се обясняваш на неграмотен мияч на чиний?

    10:38 01.07.2026

  • 7 Българин

    0 0 Отговор
    Иран изнася колко то си иска, а петрола мина психологическата граница от 250 долара!
    Така иранците ще имат достатъчно пари и за атомна бомба и за да си възстановят разрушеното. А и Тръмп им обеща 300 милиарда. Вярно, половината са за строителните фирми на Тръмп, ама все пак е нещо!

    10:50 01.07.2026