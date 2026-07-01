След края на блокадата: Иран изнесе над 40 милиона барела петрол

Иранските власти успяха да изнесат повече от 40 милиона барела ирански петрол в чужбина след пълното вдигане на военноморската блокада на САЩ. Това съобщи председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф.
"След като морската блокада беше вдигната, врагът се оттегли и беше отворен проход за търговски кораби и петролни танкери на Ислямската република през Оманския залив и Ормузкия проток. Откакто блокадата беше вдигната до момента, повече от 40 милиона барела петрол са били изнесени", каза той в интервю за иранската държавна телевизия и радио.
В нощта на 18 юни Иран и Съединените щати подписаха дистанционно меморандум, който предвижда края на военния конфликт, започнал на 28 февруари. Меморандумът също така определя времевата рамка, когато американската страна ще вдигне морската блокада и Ислямската република ще възстанови корабоплаването в Ормузкия пролив. Въпреки това напрежението в региона остава поради периодичните американски удари срещу Иран, който отговаря с атаки срещу американски бази в страните от Персийския залив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
10:22 01.07.2026
2 КуZю Пушилката от депото за скрап
10:22 01.07.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е, защо да мърдат надолу цените?
като може леко да се завиши цената?
като нямаш пари ходи пеш
Коментиран от #4
10:26 01.07.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "оня с коня":Даже дизела беше един цент нагоре.
10:31 01.07.2026
5 то не изнася за нас петрол
Коментиран от #6
10:33 01.07.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "то не изнася за нас петрол":какво се обясняваш на неграмотен мияч на чиний?
10:38 01.07.2026
7 Българин
Така иранците ще имат достатъчно пари и за атомна бомба и за да си възстановят разрушеното. А и Тръмп им обеща 300 милиарда. Вярно, половината са за строителните фирми на Тръмп, ама все пак е нещо!
10:50 01.07.2026