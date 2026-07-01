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Великобритания намалява инвестициите в пътища и енергетика, за да подкрепи отбраната

Великобритания намалява инвестициите в пътища и енергетика, за да подкрепи отбраната

1 Юли, 2026 13:27 524 8

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • бюджет-
  • отбрана-
  • инфраструктура

Стармър: Те са важни, но не са от съществено значение

Великобритания намалява инвестициите в пътища и енергетика, за да подкрепи отбраната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство планира да увеличи разходите за отбрана, като намали инвестициите в развитие на пътната мрежа и енергийни проекти, но ще го направи без емитиране на облигации. Премиерът Киър Стармър обяви това, докато представяше своя план за инвестиции в отбраната.

„Някои капиталови строителни проекти, като тези в пътната инфраструктура и енергетиката, макар и важни, не са от съществено значение в близко бъдеще и следователно вече няма да бъдат изпълнявани по първоначалния план“, каза министър-председателят, излъчен от Sky News.

Стармър обясни, че финансирането на отбраната „изисква строги, но необходими мерки“. Следователно, обясни министър-председателят, финансирането ще бъде осигурено чрез „преразпределение на разходите между държавните ведомства“ – бюджетите на всички останали министерства ще бъдат намалени с 1%.

Премиерът отхвърли идеята за емитиране на облигации за набиране на необходимите средства за превъоръжаване. Тази идея беше предложена от либералните демократи. „Отбранителните облигации са просто заеми под друго име. Финансирането им по този начин ще доведе до по-високи лихвени проценти в момент, когато един на всеки десет паунда от държавните разходи вече отива за изплащане на лихви по дълга“, каза политикът.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    9 0 Отговор
    Тия от какво ще се отбраняват?

    13:32 01.07.2026

  • 2 ИВАН

    7 0 Отговор
    И от кого ще се отбранявате бе умници, ами те вече ви налазиха всякакви хлебарки, ама и вие не сте по хубави, нищо, че сте уж бели.

    13:34 01.07.2026

  • 3 Бритиш Пийплъл !

    4 1 Отговор
    Идиоти Сър !

    13:36 01.07.2026

  • 4 Жожи

    3 0 Отговор
    Ама тоя нали подаде оставка?

    13:43 01.07.2026

  • 5 Краварска медия

    1 0 Отговор
    Закривай

    13:46 01.07.2026

  • 6 1302

    1 0 Отговор
    Тъй ще е вече.
    Няма пари. Поне за плебса.
    Пари ще има само за оръжейните фирми.
    Бедните да лапат ......... мухи

    14:09 01.07.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Здравеопазването също е напълно излишно, болниците трябва да станат казарми! Хубаво да са защитени!

    14:19 01.07.2026

  • 8 Пълен смях

    0 0 Отговор
    😂😂😂😂КАКВИ ИНВЕСТИЦИИ В ПЪТИЩА 😂😂😂ТО ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАПРИЛИЧВА НА БЪЛГАРИЯ. ДОРИ И МАРКИРОВКА НЯМА . ПРЕДСТАВЯМ СИ КАТО ОРЕЖАТ ПАРИТЕ

    14:19 01.07.2026