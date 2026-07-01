Великобритания намалява инвестициите в пътища и енергетика, за да подкрепи отбраната

Обединеното кралство планира да увеличи разходите за отбрана, като намали инвестициите в развитие на пътната мрежа и енергийни проекти, но ще го направи без емитиране на облигации. Премиерът Киър Стармър обяви това, докато представяше своя план за инвестиции в отбраната.

„Някои капиталови строителни проекти, като тези в пътната инфраструктура и енергетиката, макар и важни, не са от съществено значение в близко бъдеще и следователно вече няма да бъдат изпълнявани по първоначалния план“, каза министър-председателят, излъчен от Sky News.

Стармър обясни, че финансирането на отбраната „изисква строги, но необходими мерки“. Следователно, обясни министър-председателят, финансирането ще бъде осигурено чрез „преразпределение на разходите между държавните ведомства“ – бюджетите на всички останали министерства ще бъдат намалени с 1%.

Премиерът отхвърли идеята за емитиране на облигации за набиране на необходимите средства за превъоръжаване. Тази идея беше предложена от либералните демократи. „Отбранителните облигации са просто заеми под друго име. Финансирането им по този начин ще доведе до по-високи лихвени проценти в момент, когато един на всеки десет паунда от държавните разходи вече отива за изплащане на лихви по дълга“, каза политикът.