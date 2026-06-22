Иран очаква САЩ да публикува известие за отмяната на петролните санкции

Иран и САЩ са обсъдили премахването на ограниченията върху износа на ирански петрол на преговорите в Бюргенсток, а Техеран очаква официалното съобщение да бъде публикувано скоро на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на източник.

На преговорите в Швейцария са били обсъдени деблокирането на ирански активи, както и разрешенията за продажба на ирански петрол, нефтохимически продукти и техните производни. Очаква се известието за такива разрешения да бъде публикувано на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ.

По-рано основната част от преговорите между Иран и САЩ относно прилагането на меморандума приключи в Бюргенсток с участието на медиатори от Пакистан и Катар. Страните се споразумяха да продължат консултациите на експертно ниво, които се очаква да започнат в понеделник. Основната тема на дискусията ще бъде създаването на механизми за прилагане на ирано-американския меморандум.