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Иран очаква САЩ да публикува известие за отмяната на петролните санкции

Иран очаква САЩ да публикува известие за отмяната на петролните санкции

22 Юни, 2026 13:05 363 1

  • бюргенщок-
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На преговорите в Швейцария е било обсъдено и деблокирането на ирански активи

Иран очаква САЩ да публикува известие за отмяната на петролните санкции - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран и САЩ са обсъдили премахването на ограниченията върху износа на ирански петрол на преговорите в Бюргенсток, а Техеран очаква официалното съобщение да бъде публикувано скоро на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на източник.

На преговорите в Швейцария са били обсъдени деблокирането на ирански активи, както и разрешенията за продажба на ирански петрол, нефтохимически продукти и техните производни. Очаква се известието за такива разрешения да бъде публикувано на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ.

По-рано основната част от преговорите между Иран и САЩ относно прилагането на меморандума приключи в Бюргенсток с участието на медиатори от Пакистан и Катар. Страните се споразумяха да продължат консултациите на експертно ниво, които се очаква да започнат в понеделник. Основната тема на дискусията ще бъде създаването на механизми за прилагане на ирано-американския меморандум.


Швейцария
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