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До 800 милиарда евро може да загуби Европа заради жегите

До 800 милиарда евро може да загуби Европа заради жегите

6 Август, 2026 15:37 1 083 8

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Франция ще отчете най-големи загуби

До 800 милиарда евро може да загуби Европа заради жегите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Екстремните горещини се превръщат в сериозна заплаха за европейската икономика, нарушавайки индустриите, зависими от работата на открито, и разкривайки пропуски в системите за защита на работниците. Общите щети могат да достигнат 800 млрд. EUR, по данни на EUobserver.

„Прекомерните горещини представляват сериозен риск за здравето и икономиката на Европа, със значителни макроикономически и дори фискални последици“, цитира порталът Ханс Мартин Фюсел, експерт по адаптация към изменението на климата в Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Очаква се Франция да понесе най-големите финансови загуби поради лятната гореща вълна, като икономическа продукция на стойност приблизително 240 милиарда долара е изложена на риск между сега и 2030 г. Това е според анализ на Allianz SE, най-големият застраховател в Европа. Според анализа Италия, Испания и Германия също могат да бъдат сериозно засегнати.

Екстремните горещини представляват системни заплахи, създавайки рискове за множество сектори и икономиката като цяло“, отбеляза експертът по климата на ЕАОС Ариана Джанети.

През втората половина на юни Европа преживя изключително горещо време. Температурите в западноевропейските страни надхвърлиха 40 градуса по Целзий. На 9 юли Европейската обсерватория на Земята (EEO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята, със средна температура на повърхността от 20,74 градуса по Целзий. Според Financial Times, разходите за страните от ЕС за борба с горските пожари, опустошаващи Франция, Испания и други части на Европа, вече значително са надхвърлили 3 милиарда евро тази година.


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  • 1 Абе ,

    4 1 Отговор
    Сигурен съм , че всички други ше са на - + ...

    15:42 06.08.2026

  • 2 Феникс

    6 1 Отговор
    Ако вървят така нещата и горят гори със тази интензивност , парите ще са ви най малкият проблем! Още не сме опрели до голямо и дълго безводие, тогава ще стане интересно! Водата е единственото нещо на тази земя което не можем да произвеждаме!

    15:42 06.08.2026

  • 3 Пестете ве!

    7 0 Отговор
    Урсуза нали ви спря климатиците!

    15:46 06.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.

    15:47 06.08.2026

  • 5 Народът се пържи,

    4 0 Отговор
    А някои трупат пачки, че от ваксините намалели.

    16:26 06.08.2026

  • 6 Някой

    3 1 Отговор
    А, така ли? Да губи - нека. Щото такива жеги в Юна Европа - Гърция, България, Италия, Испания, има всяка година. Пожари колкото искаш. Хора умират. Но тогава преситения западноевропеец не му пука. Казва, че хората в тези държави били мързеливи, защото не работели следобед навън (всъщност, масата работници си работят навън). На ви сега - плащайте. Много повече, отколкото плащате на дрогаря Зеленски.

    16:26 06.08.2026

  • 7 И аз може да загубя 2-3 милиона

    0 0 Отговор
    Тя ги няма, първо трябва да ги имаш и тогава да ги загубиш.

    16:38 06.08.2026

  • 8 пак този

    0 0 Отговор
    Ще изгуби много повече от глупостите на зелените еуглени! Простотиите им вече дават плодове. Гнили, но все пак плодове....хахаха

    17:57 06.08.2026