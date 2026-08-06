До 800 милиарда евро може да загуби Европа заради жегите

Екстремните горещини се превръщат в сериозна заплаха за европейската икономика, нарушавайки индустриите, зависими от работата на открито, и разкривайки пропуски в системите за защита на работниците. Общите щети могат да достигнат 800 млрд. EUR, по данни на EUobserver.

„Прекомерните горещини представляват сериозен риск за здравето и икономиката на Европа, със значителни макроикономически и дори фискални последици“, цитира порталът Ханс Мартин Фюсел, експерт по адаптация към изменението на климата в Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Очаква се Франция да понесе най-големите финансови загуби поради лятната гореща вълна, като икономическа продукция на стойност приблизително 240 милиарда долара е изложена на риск между сега и 2030 г. Това е според анализ на Allianz SE, най-големият застраховател в Европа. Според анализа Италия, Испания и Германия също могат да бъдат сериозно засегнати.

„Екстремните горещини представляват системни заплахи, създавайки рискове за множество сектори и икономиката като цяло“, отбеляза експертът по климата на ЕАОС Ариана Джанети.

През втората половина на юни Европа преживя изключително горещо време. Температурите в западноевропейските страни надхвърлиха 40 градуса по Целзий. На 9 юли Европейската обсерватория на Земята (EEO) „Коперник“ потвърди, че юни е бил най-горещият месец в историята, със средна температура на повърхността от 20,74 градуса по Целзий. Според Financial Times, разходите за страните от ЕС за борба с горските пожари, опустошаващи Франция, Испания и други части на Европа, вече значително са надхвърлили 3 милиарда евро тази година.