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Полша настоява SpaceX да го върне в европейската тарифна зона

Полша настоява SpaceX да го върне в европейската тарифна зона

13 Август, 2026 14:23 829 7

  • полша-
  • spacex-
  • кшищоф гавковски

Ако една компания иска да работи на пазара на републиката, тя трябва да се отнася добросъвестно към полските клиенти

Полша настоява SpaceX да го върне в европейската тарифна зона - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските власти поискаха от американската компания SpaceX да отмени решението за изключване на страната от европейската тарифна зона, съобщи полският министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски.

"Не приемам отговора, че това трябва да е така. Затова се обърнах към SpaceX с искане спешно да върне равни условия с други европейски страни за полските клиенти на компанията", пише Гавковски в X. "Ако SpaceX на Илон Мъск иска да работи на полския пазар и да печели пари от полски клиенти, тогава трябва да ги третира добросъвестно и при равни условия с други страни", добави политикът.

Наскоро Space X изключи Полша от европейския комуникационен регион за потребителите на терминали Starlink, който включва повече от 30 държави. Компанията не разкрива причините за решението си. В отговор на това шефът на полското външно министерство Радослав Сикорски заплаши собственика на Space X Илон Мъск, че Варшава ще спре да плаща за терминали Starlink за Украйна, ако Полша не бъде върната в европейския комуникационен регион.


Полша
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