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Ръст от 61% на турските туристи в България

Ръст от 61% на турските туристи в България

23 Юни, 2026 13:37 484 7

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Турците с интерес към българските минерални извори

Ръст от 61% на турските туристи в България - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Интересът на турските туристи към България бележи впечатляващ ръст, като само за една година броят на гостите от южната ни съседка е нараснал с 61%. На този фон страната ни все по-активно се позиционира като водеща СПА и здравна дестинация на Балканите.

Това стана ясно по време на събитие в Анкара, където заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева представи възможностите на България в сферата на СПА, уелнес и здравния туризъм. Поводът бе инициативата „БГ ЛЯТО“ и представянето на турскоезичното издание на каталога „БГ СПА – Здраве чрез вода“.

„България има какво да предложи на турските гости не само като близка и достъпна дестинация, но и като място за качествена почивка, профилактика и грижа за здравето. Имаме минерални води, модерни СПА и медикъл СПА центрове, море, планини и богато културно наследство“, заяви проф. Модева.

Един от акцентите в представения каталог са 128 сертифицирани СПА, уелнес и медикъл СПА центъра в различни части на страната. Според Министерството на туризма именно богатството на минерални извори и съчетанието между природни ресурси и модерна инфраструктура превръщат България във все по-предпочитана дестинация за здравен туризъм.

Данните показват ясно засилващия се интерес от страна на турските граждани. През 2025 г. над 295 000 турски туристи са били регистрирани в местата за настаняване в България. Това е увеличение от 61% спрямо предходната година. Тенденцията продължава и през 2026 г., като още през първите месеци на годината броят на посетителите от Турция е надхвърлил 95 000 души.

Според проф. Модева причините за тази популярност са няколко – географската близост, доброто съотношение между цена и качество, както и възможността туристите да съчетаят почивка, възстановяване, културен туризъм и природни забележителности в едно пътуване.

„Тези резултати са ясен знак за доверие. Турските туристи все по-често избират България заради качеството на услугите и възможността да съчетаят здраве, природа и култура“, подчерта заместник-министърът.

По време на посещението си в Анкара проф. Модева проведе среща и с българския посланик в Турция Ангел Чолаков. Двамата обсъдиха възможностите за по-активно популяризиране на българския туристически продукт на турския пазар и за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на туризма.

Развитието на СПА и здравния туризъм е сред стратегическите приоритети на България през последните години. Страната разполага с над 600 минерални извора и едни от най-разнообразните балнеоложки ресурси в Европа, което ѝ дава сериозни предимства в конкуренцията за туристи, търсещи не просто почивка, а възстановяване и грижа за здравето през цялата година.


Турция
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    13:41 23.06.2026

  • 3 Ръст от 61% на турските туристи в Бъг

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    а колко е спада пък на другите
    мълчите като риби че плажовете са почти празни в сънито

    13:42 23.06.2026

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор
    Щото имаше избори тая година и са ги писали екскурзианти.

    13:43 23.06.2026

  • 5 Севдалина

    2 1 Отговор
    След липсата на германците, англичаните, скандинавците, видим ръст на.. турците, 61%!По Лайномориета, само вчера умряха двама на Слънчака!

    13:56 23.06.2026

  • 6 Севдалина

    0 0 Отговор
    След липсата на германците, англичаните, скандинавците, видим ръст на.. турците, 61%!По Лайноморието, само вчера умряха двама на Слънчака!

    14:06 23.06.2026

  • 7 Невена

    0 0 Отговор
    Всичките екскурзианти от братска Турция
    за изборите в България,
    са на минерални извори, море, кой каквото избере! За Раята, свеж поглед в синевата!

    14:10 23.06.2026