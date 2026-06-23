Ръст от 61% на турските туристи в България

Интересът на турските туристи към България бележи впечатляващ ръст, като само за една година броят на гостите от южната ни съседка е нараснал с 61%. На този фон страната ни все по-активно се позиционира като водеща СПА и здравна дестинация на Балканите.

Това стана ясно по време на събитие в Анкара, където заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева представи възможностите на България в сферата на СПА, уелнес и здравния туризъм. Поводът бе инициативата „БГ ЛЯТО“ и представянето на турскоезичното издание на каталога „БГ СПА – Здраве чрез вода“.

„България има какво да предложи на турските гости не само като близка и достъпна дестинация, но и като място за качествена почивка, профилактика и грижа за здравето. Имаме минерални води, модерни СПА и медикъл СПА центрове, море, планини и богато културно наследство“, заяви проф. Модева.

Един от акцентите в представения каталог са 128 сертифицирани СПА, уелнес и медикъл СПА центъра в различни части на страната. Според Министерството на туризма именно богатството на минерални извори и съчетанието между природни ресурси и модерна инфраструктура превръщат България във все по-предпочитана дестинация за здравен туризъм.

Данните показват ясно засилващия се интерес от страна на турските граждани. През 2025 г. над 295 000 турски туристи са били регистрирани в местата за настаняване в България. Това е увеличение от 61% спрямо предходната година. Тенденцията продължава и през 2026 г., като още през първите месеци на годината броят на посетителите от Турция е надхвърлил 95 000 души.

Според проф. Модева причините за тази популярност са няколко – географската близост, доброто съотношение между цена и качество, както и възможността туристите да съчетаят почивка, възстановяване, културен туризъм и природни забележителности в едно пътуване.

„Тези резултати са ясен знак за доверие. Турските туристи все по-често избират България заради качеството на услугите и възможността да съчетаят здраве, природа и култура“, подчерта заместник-министърът.

По време на посещението си в Анкара проф. Модева проведе среща и с българския посланик в Турция Ангел Чолаков. Двамата обсъдиха възможностите за по-активно популяризиране на българския туристически продукт на турския пазар и за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на туризма.

Развитието на СПА и здравния туризъм е сред стратегическите приоритети на България през последните години. Страната разполага с над 600 минерални извора и едни от най-разнообразните балнеоложки ресурси в Европа, което ѝ дава сериозни предимства в конкуренцията за туристи, търсещи не просто почивка, а възстановяване и грижа за здравето през цялата година.