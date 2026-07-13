Турция остава най-евтината дестинация за почивка

Европейските туристически дестинации продължават да се конкурират не само с природни и културни забележителности, но и с цените на храната, напитките и хотелите. Нов анализ на база данни на Eurostat и туристически платформи, показва, че Турция е най-изгодната дестинация като цяло, докато Португалия предлага най-добро съотношение между цена и качество при хотелите и ресторантите.
Проучването сравнява разходите в 7 от най-предпочитаните летни дестинации в Европа – Турция, Португалия, Испания, Гърция, Италия, Франция и Хърватия. Изводът е, че разликите в цените могат да бъдат значителни – от цената на чаша вино и вечеря край морето до нощувка в хотел.
Според анализа, Турция остава най-евтината дестинация за туристите благодарение на ниските цени на храната, хотелите и услугите. Единственото изключение е алкохолът, който е сред най-скъпите заради високите акцизи и данъци върху спиртните напитки. Португалия от своя страна се отличава с най-достъпни цени за настаняване и хранене в ресторанти, което я превръща в една от най-изгодните дестинации за туристите, търсещи баланс между качество и цена.
Испания и Гърция също остават сред предпочитаните варианти, като ценовите им равнища са близки до средните за Европейския съюз. Италия и Франция обаче продължават да бъдат сред по-скъпите избори, особено що се отнася до хотелското настаняване и храненето в туристическите райони.
Как се позиционира България
България продължава да бъде сред най-достъпните държави в Европейския съюз по общо ценово равнище. Заедно с Румъния тя традиционно е сред страните с най-ниски цени на потребителските стоки и услуги в ЕС, което е важен фактор за конкурентоспособността на туристическия сектор.
Страната ни запазва предимството си като бюджетна морска и планинска дестинация, особено за туристи от Централна и Западна Европа. Ниските разходи за храна, транспорт и услуги продължават да бъдат едни от основните аргументи при избора на почивка у нас, въпреки че през последните години цените в хотелиерството и ресторантьорството също отбелязват ръст.
За туристическия бизнес анализът е поредното доказателство, че цената остава един от ключовите фактори при избора на дестинация. В условията на инфлация и по-внимателно планиране на семейните бюджети държавите, които успяват да предложат добро качество на разумна цена, вероятно ще продължат да привличат най-голям интерес през летния сезон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 турист
Коментиран от #2, #9
12:50 13.07.2026
2 Георги
До коментар #1 от "турист":аз затова си нося храна на плажа. Не виждам защо кюфтета с лютеница от вкъщи да е срамно, а същото но в заведение - не.
Коментиран от #10, #13, #14, #19
12:52 13.07.2026
3 Гърция си е топ
Коментиран от #5, #7
12:56 13.07.2026
4 народа
Коментиран от #8
13:05 13.07.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "Гърция си е топ":Франция е топ а Гърция е кен ефф.То и затова във Франция е скъпо.Няма хубаво и евтино на тази планета.
13:13 13.07.2026
6 Механик
Аз не помня да е излязъл закон, че официален език е английски и всеки е длъжен да го знае.
13:17 13.07.2026
7 стоян георгиев
До коментар #3 от "Гърция си е топ":Гърция си е топ селяния.Наемаш квартира и носиш алкохол и храна в багажника.В гръцкото село няма къде да се разходиш и какво да видиш.Туризъм за плужеци които се пържат цял ден като влечуги а вечер барбекю и литър домашна гроздова.
13:21 13.07.2026
8 Механик
До коментар #4 от "народа":Мен ако питаш и ходенето на море не е от екзистенциална необходимост. Човек може да си почине и по друг начин.
Реално фактологията е такава:
Някой си прекарва един или два дни в път (ако няма задръствания), за да прекара 4 дни там където предварително знае че му е скъпо и ще мрънка. После тръгва обратно и пак ден или два път (зависи дали има задръствания). Връща се недоволен въпреки че още предварително е знаел че така ще стане. А като се върне започва да пуска постове у фейса, колко са алчни чорбаджиите.
13:23 13.07.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "турист":напълно нормални са дори са леко занижени
във софия е по скъпо и без да има море
13:38 13.07.2026
10 ей бастун кат нямаш пари къде си тръгнал
До коментар #2 от "Георги":ти и вода от морето може да пиеш да ти е по-евтинко
Коментиран от #21
13:39 13.07.2026
11 Хай Ма На
13:42 13.07.2026
12 Долу ЕС
13:47 13.07.2026
13 Формулата е следната :
До коментар #2 от "Георги":Колкото по-скромни са възможностите на нашенеца толкова повече иска да се прави на баровец и си криви душата. Като в разказа на Елин Пелин за печената тиква.
13:50 13.07.2026
14 Анонимен
До коментар #2 от "Георги":То и голф 2-ка да караш не е срамно,но това не го прави Мерцедес
13:54 13.07.2026
15 Бай Мън Гал
13:56 13.07.2026
16 Празен джоб
13:59 13.07.2026
17 Кирил
14:03 13.07.2026
18 Приемам
14:07 13.07.2026
19 Зевзек
До коментар #2 от "Георги":Сигурно като отидеш на концерт излизаш сам на сцената да пееш а ако ходиш в публичен дом изобщо не ща да разбирам какво правиш...
Коментиран от #22
14:28 13.07.2026
20 Ха ха ха
14:31 13.07.2026
21 Георги
До коментар #10 от "ей бастун кат нямаш пари къде си тръгнал":как къде? на море. Има някакъв "фейс контрол" ли ? Има ли минимална заплата, която трябва да получава човек за да си топне банския в морето? Трябва ли да е декларирана или може и за хора от сивия сектор? Ако не си отседнал в хотел на първа линия имаш ли право на селфи или се чака ред?
14:31 13.07.2026
22 Георги
До коментар #19 от "Зевзек":не ми се е налагало да правя нито едно от двете. Ти защо ходиш по такива места?
14:33 13.07.2026