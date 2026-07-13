Турция остава най-евтината дестинация за почивка

Европейските туристически дестинации продължават да се конкурират не само с природни и културни забележителности, но и с цените на храната, напитките и хотелите. Нов анализ на база данни на Eurostat и туристически платформи, показва, че Турция е най-изгодната дестинация като цяло, докато Португалия предлага най-добро съотношение между цена и качество при хотелите и ресторантите.

Проучването сравнява разходите в 7 от най-предпочитаните летни дестинации в Европа – Турция, Португалия, Испания, Гърция, Италия, Франция и Хърватия. Изводът е, че разликите в цените могат да бъдат значителни – от цената на чаша вино и вечеря край морето до нощувка в хотел.

Според анализа, Турция остава най-евтината дестинация за туристите благодарение на ниските цени на храната, хотелите и услугите. Единственото изключение е алкохолът, който е сред най-скъпите заради високите акцизи и данъци върху спиртните напитки. Португалия от своя страна се отличава с най-достъпни цени за настаняване и хранене в ресторанти, което я превръща в една от най-изгодните дестинации за туристите, търсещи баланс между качество и цена.

Испания и Гърция също остават сред предпочитаните варианти, като ценовите им равнища са близки до средните за Европейския съюз. Италия и Франция обаче продължават да бъдат сред по-скъпите избори, особено що се отнася до хотелското настаняване и храненето в туристическите райони.

Как се позиционира България

България продължава да бъде сред най-достъпните държави в Европейския съюз по общо ценово равнище. Заедно с Румъния тя традиционно е сред страните с най-ниски цени на потребителските стоки и услуги в ЕС, което е важен фактор за конкурентоспособността на туристическия сектор.

Страната ни запазва предимството си като бюджетна морска и планинска дестинация, особено за туристи от Централна и Западна Европа. Ниските разходи за храна, транспорт и услуги продължават да бъдат едни от основните аргументи при избора на почивка у нас, въпреки че през последните години цените в хотелиерството и ресторантьорството също отбелязват ръст.

За туристическия бизнес анализът е поредното доказателство, че цената остава един от ключовите фактори при избора на дестинация. В условията на инфлация и по-внимателно планиране на семейните бюджети държавите, които успяват да предложат добро качество на разумна цена, вероятно ще продължат да привличат най-голям интерес през летния сезон.