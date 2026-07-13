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Турция остава най-евтината дестинация за почивка

Турция остава най-евтината дестинация за почивка

13 Юли, 2026 12:37 956 22

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България продължава да бъде сред най-достъпните държави в Европейския съюз по общо ценово равнище

Турция остава най-евтината дестинация за почивка - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските туристически дестинации продължават да се конкурират не само с природни и културни забележителности, но и с цените на храната, напитките и хотелите. Нов анализ на база данни на Eurostat и туристически платформи, показва, че Турция е най-изгодната дестинация като цяло, докато Португалия предлага най-добро съотношение между цена и качество при хотелите и ресторантите.

Проучването сравнява разходите в 7 от най-предпочитаните летни дестинации в Европа – Турция, Португалия, Испания, Гърция, Италия, Франция и Хърватия. Изводът е, че разликите в цените могат да бъдат значителни – от цената на чаша вино и вечеря край морето до нощувка в хотел.

Според анализа, Турция остава най-евтината дестинация за туристите благодарение на ниските цени на храната, хотелите и услугите. Единственото изключение е алкохолът, който е сред най-скъпите заради високите акцизи и данъци върху спиртните напитки. Португалия от своя страна се отличава с най-достъпни цени за настаняване и хранене в ресторанти, което я превръща в една от най-изгодните дестинации за туристите, търсещи баланс между качество и цена.

Испания и Гърция също остават сред предпочитаните варианти, като ценовите им равнища са близки до средните за Европейския съюз. Италия и Франция обаче продължават да бъдат сред по-скъпите избори, особено що се отнася до хотелското настаняване и храненето в туристическите райони.

Турция остава най-евтината дестинация за почивка

Как се позиционира България

България продължава да бъде сред най-достъпните държави в Европейския съюз по общо ценово равнище. Заедно с Румъния тя традиционно е сред страните с най-ниски цени на потребителските стоки и услуги в ЕС, което е важен фактор за конкурентоспособността на туристическия сектор.

Страната ни запазва предимството си като бюджетна морска и планинска дестинация, особено за туристи от Централна и Западна Европа. Ниските разходи за храна, транспорт и услуги продължават да бъдат едни от основните аргументи при избора на почивка у нас, въпреки че през последните години цените в хотелиерството и ресторантьорството също отбелязват ръст.

За туристическия бизнес анализът е поредното доказателство, че цената остава един от ключовите фактори при избора на дестинация. В условията на инфлация и по-внимателно планиране на семейните бюджети държавите, които успяват да предложат добро качество на разумна цена, вероятно ще продължат да привличат най-голям интерес през летния сезон.

Турция остава най-евтината дестинация за почивка


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 турист

    13 0 Отговор
    Според ресторантьор от Балчик , 6 евро за лимонада , 10 евро за сафрид и 8 евро за таратор са нормални цени

    Коментиран от #2, #9

    12:50 13.07.2026

  • 2 Георги

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "турист":

    аз затова си нося храна на плажа. Не виждам защо кюфтета с лютеница от вкъщи да е срамно, а същото но в заведение - не.

    Коментиран от #10, #13, #14, #19

    12:52 13.07.2026

  • 3 Гърция си е топ

    6 3 Отговор
    Само да не е през уикенда със задръстванията

    Коментиран от #5, #7

    12:56 13.07.2026

  • 4 народа

    12 2 Отговор
    Не е задъ;жително да посещаваме ресторант нали ? Ние сме отишли на море , а не на кръчма .Напълно нормално е да си носим сандвич или някакви бисквити .Не е задълцително и да се ползват платените чадъри . Абсурдана е ситуацията на нашето море .

    Коментиран от #8

    13:05 13.07.2026

  • 5 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гърция си е топ":

    Франция е топ а Гърция е кен ефф.То и затова във Франция е скъпо.Няма хубаво и евтино на тази планета.

    13:13 13.07.2026

  • 6 Механик

    8 0 Отговор
    Интересно защо ни се показват тия таблици на английски? Още повече в сайт, който сутринта преведе "Iron Dome" като "железен юмрук."
    Аз не помня да е излязъл закон, че официален език е английски и всеки е длъжен да го знае.

    13:17 13.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гърция си е топ":

    Гърция си е топ селяния.Наемаш квартира и носиш алкохол и храна в багажника.В гръцкото село няма къде да се разходиш и какво да видиш.Туризъм за плужеци които се пържат цял ден като влечуги а вечер барбекю и литър домашна гроздова.

    13:21 13.07.2026

  • 8 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "народа":

    Мен ако питаш и ходенето на море не е от екзистенциална необходимост. Човек може да си почине и по друг начин.
    Реално фактологията е такава:
    Някой си прекарва един или два дни в път (ако няма задръствания), за да прекара 4 дни там където предварително знае че му е скъпо и ще мрънка. После тръгва обратно и пак ден или два път (зависи дали има задръствания). Връща се недоволен въпреки че още предварително е знаел че така ще стане. А като се върне започва да пуска постове у фейса, колко са алчни чорбаджиите.

    13:23 13.07.2026

  • 9 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "турист":

    напълно нормални са дори са леко занижени

    във софия е по скъпо и без да има море

    13:38 13.07.2026

  • 10 ей бастун кат нямаш пари къде си тръгнал

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    ти и вода от морето може да пиеш да ти е по-евтинко

    Коментиран от #21

    13:39 13.07.2026

  • 11 Хай Ма На

    1 0 Отговор
    Без да си кривя душата: Ако пак направят ходенето в Турция за 90 дена само с лична карта - веднага хуквам! Сега издаването на задграничен паспорт за 3 работни дена е 54 € !!! А ако искам за след 30 дена - то не остава време за почивка! Ще е готов в средата на август... Турците си имат нюх за търговия и няма как да не им се признае ПО-качествената храна и стока! Препоръчвам Турция пред мутренското а%номорие!

    13:42 13.07.2026

  • 12 Долу ЕС

    2 1 Отговор
    България пък е най мизерната..... цените са според качеството. Руснаците ще ги търсите,.... целия бранш да си научи урока, дали атлантическите ценности не разбиха туризма в България?

    13:47 13.07.2026

  • 13 Формулата е следната :

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Колкото по-скромни са възможностите на нашенеца толкова повече иска да се прави на баровец и си криви душата. Като в разказа на Елин Пелин за печената тиква.

    13:50 13.07.2026

  • 14 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    То и голф 2-ка да караш не е срамно,но това не го прави Мерцедес

    13:54 13.07.2026

  • 15 Бай Мън Гал

    1 1 Отговор
    Щом е евтино значи е хубаво...това е мисленето на Ганьо

    13:56 13.07.2026

  • 16 Празен джоб

    2 0 Отговор
    Всичко у Гърция е много хубаво и евтино.Затова съм си напълнил багажника с кренвирши , лютеница и ракия.

    13:59 13.07.2026

  • 17 Кирил

    1 0 Отговор
    Не само в туризма, по всичко в съотношение цена качество, Турция е без конкуренция

    14:03 13.07.2026

  • 18 Приемам

    1 1 Отговор
    Затова ли островите на Гърция от 3 Години са пълно с турци? Риторичен въпрос. Турците горките едва изнемогват…месо няма.. магистралата по скъпа от бензина, средно семейство иска 2 € на месец за да преживява…дано се оправят хората и ние също

    14:07 13.07.2026

  • 19 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Сигурно като отидеш на концерт излизаш сам на сцената да пееш а ако ходиш в публичен дом изобщо не ща да разбирам какво правиш...

    Коментиран от #22

    14:28 13.07.2026

  • 20 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Не знам за скъпо ама турците са много по гостоприемни от гърчолята

    14:31 13.07.2026

  • 21 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ей бастун кат нямаш пари къде си тръгнал":

    как къде? на море. Има някакъв "фейс контрол" ли ? Има ли минимална заплата, която трябва да получава човек за да си топне банския в морето? Трябва ли да е декларирана или може и за хора от сивия сектор? Ако не си отседнал в хотел на първа линия имаш ли право на селфи или се чака ред?

    14:31 13.07.2026

  • 22 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зевзек":

    не ми се е налагало да правя нито едно от двете. Ти защо ходиш по такива места?

    14:33 13.07.2026