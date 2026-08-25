Казахстан няма да възобнови доставките на петрол за Германия

Министерството на енергетиката на Казахстан не планира да възобнови доставките на петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“ през следващите три месеца. Това беше обявено на брифинг от министъра на енергетиката на Казахстан Ерлан Аккенженов.

„В момента тримесечните ни планове, които получаваме от ПАО „Транснефт“, са на 0. Това означава, че не се очаква транзитът по тръбопровода „Дружба“ да се възобнови през следващите три месеца“, каза Аккенженов, отговаряйки на въпрос относно доставките на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“.