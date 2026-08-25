Казахстан няма да възобнови доставките на петрол за Германия

Министерството на енергетиката на Казахстан не планира да възобнови доставките на петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“ през следващите три месеца. Това беше обявено на брифинг от министъра на енергетиката на Казахстан Ерлан Аккенженов.
„В момента тримесечните ни планове, които получаваме от ПАО „Транснефт“, са на 0. Това означава, че не се очаква транзитът по тръбопровода „Дружба“ да се възобнови през следващите три месеца“, каза Аккенженов, отговаряйки на въпрос относно доставките на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еврейски Райх
14:53 25.08.2026
2 Шмерци главуняка
14:53 25.08.2026
3 Булгартъпак
14:56 25.08.2026
4 КАЗАХ
Коментиран от #8
15:05 25.08.2026
5 Механик
Е, зимъска като надуем масуря от студ, ще се греем с горния слоган.
15:16 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айляк
Ми тогава Германистан ще е хептен ка пут:)
Дойчо, какво направиха с теб, Дойчо?
Пак ли те ашладисаа?
Путин е виновен.
15:18 25.08.2026
8 Механик
До коментар #4 от "КАЗАХ":То като минеш по улиците на Мюнхен и Берлин, стигаш до извода, че Немция вече е в третия свят. Ама в третия свят барем е горещо целогодишно, има банани и дрехи не трябват. А когато в немско сняг забръска, дедо мерц ще ми го изЛЪСКА.
15:19 25.08.2026