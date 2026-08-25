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Казахстан няма да възобнови доставките на петрол за Германия
  Тема: Казахстан

Казахстан няма да възобнови доставките на петрол за Германия

25 Август, 2026 14:51 1 024 8

  • казахстан-
  • германия-
  • дружба-
  • тръбопровод

През идните 3 месеца няма да има движение по тръбопровода "Дружба"

Казахстан няма да възобнови доставките на петрол за Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на Казахстан не планира да възобнови доставките на петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“ през следващите три месеца. Това беше обявено на брифинг от министъра на енергетиката на Казахстан Ерлан Аккенженов.

„В момента тримесечните ни планове, които получаваме от ПАО „Транснефт“, са на 0. Това означава, че не се очаква транзитът по тръбопровода „Дружба“ да се възобнови през следващите три месеца“, каза Аккенженов, отговаряйки на въпрос относно доставките на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Честита дерогация! Как беше "можем и без газ, но искаме без вас".
    Е, зимъска като надуем масуря от студ, ще се греем с горния слоган.

    15:16 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айляк

    15 0 Отговор
    Тия па казахи, може ли такова нещо?!
    Ми тогава Германистан ще е хептен ка пут:)
    Дойчо, какво направиха с теб, Дойчо?
    Пак ли те ашладисаа?
    Путин е виновен.

    15:18 25.08.2026

  • 8 Механик

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАЗАХ":

    То като минеш по улиците на Мюнхен и Берлин, стигаш до извода, че Немция вече е в третия свят. Ама в третия свят барем е горещо целогодишно, има банани и дрехи не трябват. А когато в немско сняг забръска, дедо мерц ще ми го изЛЪСКА.

    15:19 25.08.2026