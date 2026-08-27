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Икономиката на ЕС разчита на енергия от Русия

Икономиката на ЕС разчита на енергия от Русия

27 Август, 2026 14:51 952 28

  • европа-
  • русия-
  • газ-
  • икономика-
  • зависимост-
  • урсула фон дер лaйен

Това призна Урсула фон дер Лайен

Икономиката на ЕС разчита на енергия от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическото благополучие на ЕС разчита на енергия от Русия, износа за Китай и технологичното господство на Запада, което вече не съществува. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Живеем в свят, който е загубил своята сигурност и в който правилата на играта се променят“, каза тя, говорейки на бизнес форум в Париж. „Дълго време европейският икономически модел разчиташе на няколко очевидни неща: евтин внос на енергия (от Русия – ТАСС), отворена световна търговия, нарастващ достъп до китайския пазар, стратегическа защита от САЩ и западно технологично лидерство. Всички тези очевидни предимства сега са изчезнали.“

Фон дер Лайен не спомена, че нарушаването на световната търговия и блокирането на енергийните доставки от Русия са пряка последица от санкционните мерки, разработени от Европейската комисия, но обеща, че Европейската комисия ще помогне за спасяването на европейския бизнес в бъдеще.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    32 2 Отговор
    Ще внасяме от Марс

    14:53 27.08.2026

  • 2 гост

    5 25 Отговор
    Така е, отказа от руските ресурси се оказва лошо за икономиката на ЕС, ама това се направи за да се покаже че не става да се прекрояват граници през 21 век....на сме нито в началните нито в средните векове на развитието на Цивилизацията...явно Някой са още там.

    Коментиран от #7, #15, #23, #26

    14:57 27.08.2026

  • 3 Тая сменила плочата,

    32 3 Отговор
    ама ЕС вече не е интересен на Русия. Лошото тепърва предстои.

    14:58 27.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    30 1 Отговор
    Ти да видиш ,и сега ли го разбра вещицата и няма ли срам да го признае по този начин след толкова много загинали ,нагла ку@@@ а сега остава да си признаеш и за кромида вешице ,очакваме включване и от другата глупава кокошка калас ,вие сте за клада онлайн

    14:58 27.08.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    18 0 Отговор
    Хубаво ще е да бъде обесена публично! Разбира се заедно с близките си!

    15:00 27.08.2026

  • 6 Лицемерно

    26 0 Отговор
    Лицемерно е да направиш всички тези загробваняи на Европа и сега с усмиква "да ги констатираш" - ами ти си виновна и си тръгвай с ваксините вече.

    15:00 27.08.2026

  • 7 Ала-бала

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    празни приказки.

    15:00 27.08.2026

  • 8 оня с коня

    21 1 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    15:00 27.08.2026

  • 9 оня с коня

    14 2 Отговор
    тази дано я обесят преди да я стигне някоя клетва от някой нещастен човек

    проклта да е завинаги

    15:01 27.08.2026

  • 10 Пушек от лулата на Шамана

    15 2 Отговор
    Свърши се укринския бял прашец и картината започна да се прояснява.
    Явно Урси е задала същия въпрос на AI,Който зададох наскоро,а именно: ,,Колко време ще просъществува ЕС-а , ако следва същата траектория,а Русия,Китай и Задокеания следват своите?"
    Отговорът няма да го казвам , за да не ме изтрият...

    15:01 27.08.2026

  • 11 Оня

    14 1 Отговор
    Така ли????? И това го казваш след като шефа на ЦРУ беше в Москва! Интересно е Какво са ти подсказали краварите!?!? Да не бе да е оная реплика на Тръмп " НЕМАШ КАРТИ" ААААА?

    15:02 27.08.2026

  • 12 обективен

    13 2 Отговор
    Та сега ли разбра ,че вие тотално сте пред фалит !!!Дадохте милиятди на зеленско ,които потънаха в дълбоките джобове на тези около него !! Само вижте с какви лимузини се движат бедните урки В ЕС. ,и си правете сметката !

    15:02 27.08.2026

  • 13 Бъдеще

    14 1 Отговор
    но обеща, че Европейската комисия ще помогне за спасяването на европейския бизнес в бъдеще....

    Как може този който унищожи бизнеса в Европа и самата Европа, да спасява положението в бъдеще???????????????? Тия са за бесилката, а пак се канят да управляват ГАДОВЕТЕ!!!!

    15:06 27.08.2026

  • 14 Томов

    10 1 Отговор
    Алчна, подла, корумпирана кучка!!!!

    15:07 27.08.2026

  • 15 Вероятно говориш

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    за Югославия и Косово?

    Коментиран от #17

    15:08 27.08.2026

  • 16 млад еврас

    11 1 Отговор
    Демек доня мръсулиня-ваксулиня явно си признава вече, че яко е оkъkaла ЕС режима и го е вкарала в блатото и измъкване няма, явно светлината в тунела си е от бързия влак, няма евтини ресурси и енергия - няма икономика, не могат нищо да продадат на Китай и Индия, даже обратното Китай и Индия им продават хахахаха, оказа се, че НАТО не може да ги пази и улете в канала, и е явно вече, че са лидери единствено в заемите и фалитите и таа "лидерка" набедена, останалия свят дори не иска да говори с нея, самата тя си признава, че е нekaдърна и е сасипала ЕС.

    15:09 27.08.2026

  • 17 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно говориш":

    Ами сам виждаш, само проблеми с двете изкуствено създадени държави....35 год само проблеми....

    Коментиран от #20, #21, #28

    15:13 27.08.2026

  • 18 Мими

    3 0 Отговор
    Тати ще ми купи колело, ама... друг път.

    15:16 27.08.2026

  • 19 истината преди всичко

    5 0 Отговор
    Крадеца вика дрьжте крадеца.

    15:18 27.08.2026

  • 20 Коя я втората?

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Къде са санкциите за откралите Косово?

    15:19 27.08.2026

  • 21 истината преди всичко

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Ти отговори на вьпроса на човека, Югославия ли имаш в предвид ?! А изкуствено сьздадените дьржави като 404 нямат бьдеще щом за цял век(от 1918) не са успели да станет нация, народ а от там и дьржава.

    15:25 27.08.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    И кой е виновен за тва Стрино Урулице?!!!
    Кой спря руските енергийни потоци?!
    Кой налага всевъзможни регулации на бизнеса и му пречи да се развива?!
    Айде Китай няма да ти го броим, ама като го няма Китай - цяла югоизточна азия си е още там и пазарите и се разрастват!
    КОЙ АКО НЕ ТВОИТЕ ОЛИГОФРЕНИИ?!

    15:30 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тъпо соросоидче

    2 0 Отговор
    Няма да се топлим, няма да пътуваме, и няма да се къпем само на Путин да му е зле. Урсула говори глупости защото май се е надрусала днес.

    15:34 27.08.2026

  • 26 относно коментиращия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    А евроатлантическите особи са още в зората на човечеството, някъде между нищото и появата на първите едноклетъчно организми. Те еволюират в едноклетъчно безмозъчно същество, което краде, яде, отделя и вика "Слава на Украйна".

    15:36 27.08.2026

  • 27 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Ами хОди да коленичил на червеното килимче в Москва докато още не са го прибрали.. :)

    15:36 27.08.2026

  • 28 за малко по запознати

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    И още ведньж, конфликта (войната) започна в 2014 г. с преврата (Майдана) а се разрастна след опожаряването на Профсоюзная дом на 2май в Одеса и 2022г.е последица, резултат а не начало.

    15:37 27.08.2026