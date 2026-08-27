Икономиката на ЕС разчита на енергия от Русия

Икономическото благополучие на ЕС разчита на енергия от Русия, износа за Китай и технологичното господство на Запада, което вече не съществува. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Живеем в свят, който е загубил своята сигурност и в който правилата на играта се променят“, каза тя, говорейки на бизнес форум в Париж. „Дълго време европейският икономически модел разчиташе на няколко очевидни неща: евтин внос на енергия (от Русия – ТАСС), отворена световна търговия, нарастващ достъп до китайския пазар, стратегическа защита от САЩ и западно технологично лидерство. Всички тези очевидни предимства сега са изчезнали.“
Фон дер Лайен не спомена, че нарушаването на световната търговия и блокирането на енергийните доставки от Русия са пряка последица от санкционните мерки, разработени от Европейската комисия, но обеща, че Европейската комисия ще помогне за спасяването на европейския бизнес в бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
14:53 27.08.2026
2 гост
Коментиран от #7, #15, #23, #26
14:57 27.08.2026
3 Тая сменила плочата,
14:58 27.08.2026
4 Kaлпазанин
14:58 27.08.2026
5 Мдаа!🤔
15:00 27.08.2026
6 Лицемерно
15:00 27.08.2026
7 Ала-бала
До коментар #2 от "гост":празни приказки.
15:00 27.08.2026
8 оня с коня
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
15:00 27.08.2026
9 оня с коня
проклта да е завинаги
15:01 27.08.2026
10 Пушек от лулата на Шамана
Явно Урси е задала същия въпрос на AI,Който зададох наскоро,а именно: ,,Колко време ще просъществува ЕС-а , ако следва същата траектория,а Русия,Китай и Задокеания следват своите?"
Отговорът няма да го казвам , за да не ме изтрият...
15:01 27.08.2026
11 Оня
15:02 27.08.2026
12 обективен
15:02 27.08.2026
13 Бъдеще
Как може този който унищожи бизнеса в Европа и самата Европа, да спасява положението в бъдеще???????????????? Тия са за бесилката, а пак се канят да управляват ГАДОВЕТЕ!!!!
15:06 27.08.2026
14 Томов
15:07 27.08.2026
15 Вероятно говориш
До коментар #2 от "гост":за Югославия и Косово?
Коментиран от #17
15:08 27.08.2026
16 млад еврас
15:09 27.08.2026
17 гост
До коментар #15 от "Вероятно говориш":Ами сам виждаш, само проблеми с двете изкуствено създадени държави....35 год само проблеми....
Коментиран от #20, #21, #28
15:13 27.08.2026
18 Мими
15:16 27.08.2026
19 истината преди всичко
15:18 27.08.2026
20 Коя я втората?
До коментар #17 от "гост":Къде са санкциите за откралите Косово?
15:19 27.08.2026
21 истината преди всичко
До коментар #17 от "гост":Ти отговори на вьпроса на човека, Югославия ли имаш в предвид ?! А изкуствено сьздадените дьржави като 404 нямат бьдеще щом за цял век(от 1918) не са успели да станет нация, народ а от там и дьржава.
15:25 27.08.2026
22 ДрайвингПлежър
Кой спря руските енергийни потоци?!
Кой налага всевъзможни регулации на бизнеса и му пречи да се развива?!
Айде Китай няма да ти го броим, ама като го няма Китай - цяла югоизточна азия си е още там и пазарите и се разрастват!
КОЙ АКО НЕ ТВОИТЕ ОЛИГОФРЕНИИ?!
15:30 27.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тъпо соросоидче
15:34 27.08.2026
26 относно коментиращия
До коментар #2 от "гост":А евроатлантическите особи са още в зората на човечеството, някъде между нищото и появата на първите едноклетъчно организми. Те еволюират в едноклетъчно безмозъчно същество, което краде, яде, отделя и вика "Слава на Украйна".
15:36 27.08.2026
27 Джихади Йово
15:36 27.08.2026
28 за малко по запознати
До коментар #17 от "гост":И още ведньж, конфликта (войната) започна в 2014 г. с преврата (Майдана) а се разрастна след опожаряването на Профсоюзная дом на 2май в Одеса и 2022г.е последица, резултат а не начало.
15:37 27.08.2026