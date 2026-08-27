Икономическото благополучие на ЕС разчита на енергия от Русия, износа за Китай и технологичното господство на Запада, което вече не съществува. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Живеем в свят, който е загубил своята сигурност и в който правилата на играта се променят“, каза тя, говорейки на бизнес форум в Париж. „Дълго време европейският икономически модел разчиташе на няколко очевидни неща: евтин внос на енергия (от Русия – ТАСС), отворена световна търговия, нарастващ достъп до китайския пазар, стратегическа защита от САЩ и западно технологично лидерство. Всички тези очевидни предимства сега са изчезнали.“

Фон дер Лайен не спомена, че нарушаването на световната търговия и блокирането на енергийните доставки от Русия са пряка последица от санкционните мерки, разработени от Европейската комисия, но обеща, че Европейската комисия ще помогне за спасяването на европейския бизнес в бъдеще.