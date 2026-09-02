Глобиха Citibank с 6.3 милиона долара заради нарушени санкции срещу Русия

Лондонският клон на американската банка Citibank беше глобен с 4,7 милиона британски лири (6,3 млн. USD) за нарушаване на антируските санкции, съобщи Службата за прилагане на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство.

Отбелязва се, че банката е обработила 970 плащания на обща стойност 19,7 милиона британски лири (26,6 млн. USD) в нарушение на законодателството за санкции. Банката е обвинена в извършване на транзакции с руски физически лица и компании, включени в списъците със санкции. Повечето от транзакциите са осъществени между февруари и ноември 2022 г.

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