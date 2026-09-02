Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Глобиха Citibank с 6.3 милиона долара заради нарушени санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Глобиха Citibank с 6.3 милиона долара заради нарушени санкции срещу Русия

2 Септември, 2026 23:11 1 468 2

  • citibank-
  • великобритания-
  • глоба-
  • русия-
  • санкции

Банката е обработила 970 плащания на обща стойност 26,6 милиона долара

Глобиха Citibank с 6.3 милиона долара заради нарушени санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лондонският клон на американската банка Citibank беше глобен с 4,7 милиона британски лири (6,3 млн. USD) за нарушаване на антируските санкции, съобщи Службата за прилагане на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство.

Отбелязва се, че банката е обработила 970 плащания на обща стойност 19,7 милиона британски лири (26,6 млн. USD) в нарушение на законодателството за санкции. Банката е обвинена в извършване на транзакции с руски физически лица и компании, включени в списъците със санкции. Повечето от транзакциите са осъществени между февруари и ноември 2022 г.

Още новини от Украйна

Москва многократно е посочвала незаконността и неефективността на едностранните западни санкции. На 27 юли прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Русия се е адаптирала към европейските санкции и знае как да живее и да се развива под техен натиск.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    6 0 Отговор
    И? Англосаксите са готови на всичко срещу пари.

    23:13 02.09.2026

  • 2 От единия джоб

    5 0 Отговор
    в другия. Англия и САЩ винаги са играли заедно! Това е да покажат на останалите, че уж спазват санкциите. Но кой обслужва транзакциите за руския втечнен газ залял Европа от началото на кризата в Ормузкия проток? Същите английски и американски банки с клоновете си в офшорни зони.

    23:52 02.09.2026