САЩ не могат сами да задоволят вътрешното търсене на дронове

Новите мита на американската администрация върху вноса на дронове, в сила от 3 септември, ще донесат повече вреда, отколкото полза, тъй като американската индустрия за дронове не може сама да задоволи търсенето, според The ​​New York Times (NYT).

От днес в сила са допълнителни американски тарифи от 10% до 100% върху дронове и някои от техните компоненти. 100% тарифата се прилага за дронове с тегло над 25 кг или оборудвани с термовизионно изображение. Тези дронове често се използват за търсене на изчезнали лица или за наблюдение на горски пожари. Вестникът отбелязва, че повечето от тези дронове се произвеждат в Китай.

Администрацията на Тръмп смята, че САЩ трябва да намалят зависимостта си от Китай в този сектор. Критиците на тарифите обаче твърдят, че американската индустрия за дронове не може сама да задоволи цялото търсене и новите тарифи ще донесат повече вреда, отколкото полза, пише вестникът.

„Всичко това е резултат от лобиране от страна на американски производители, които искат да елиминират чуждестранната конкуренция. Не става въпрос за национална сигурност. Това е протекционизъм“, каза пред NYT Скот Млакар, ръководител на отдела за дронове на полицията на окръг Лейк в Охайо.