САЩ не могат сами да задоволят вътрешното търсене на дронове

Новите мита на американската администрация върху вноса на дронове, в сила от 3 септември, ще донесат повече вреда, отколкото полза, тъй като американската индустрия за дронове не може сама да задоволи търсенето, според The New York Times (NYT).
От днес в сила са допълнителни американски тарифи от 10% до 100% върху дронове и някои от техните компоненти. 100% тарифата се прилага за дронове с тегло над 25 кг или оборудвани с термовизионно изображение. Тези дронове често се използват за търсене на изчезнали лица или за наблюдение на горски пожари. Вестникът отбелязва, че повечето от тези дронове се произвеждат в Китай.
Администрацията на Тръмп смята, че САЩ трябва да намалят зависимостта си от Китай в този сектор. Критиците на тарифите обаче твърдят, че американската индустрия за дронове не може сама да задоволи цялото търсене и новите тарифи ще донесат повече вреда, отколкото полза, пише вестникът.
„Всичко това е резултат от лобиране от страна на американски производители, които искат да елиминират чуждестранната конкуренция. Не става въпрос за национална сигурност. Това е протекционизъм“, каза пред NYT Скот Млакар, ръководител на отдела за дронове на полицията на окръг Лейк в Охайо.
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1 Зеленото
12:49 03.09.2026
2 Факт
Консумират 20,5 млн барела петрол на ден, а добиват само 13,6 млн.
САЩ са със сериозна зависимост от внос на 54 ключови суровини, без които не могат да съществуват, като за 16 от тези суровини разчитат на 100% внос, защото са с нулев вътрешен добив. Това са:
1. Естествен графит за литиево-йонните им батерии;
2. Манган за стомана и сплави;
3. Ниобий, за суперсплави за реактивни двигатели;
4. Тантал, за кондензатори за смартфони и компютри;
5. Галий и Индий, за полупроводници, ЛСД екрани и соларни панели;
6. Итрий и Скандий, за лазери и радарни системи;
7. Флуорит, за химическата промишленост.
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12:54 03.09.2026