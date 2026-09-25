Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това

Илияна Йотова е сянка на Румен Радев и за това бе получено поредно доказателство, заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в профила си във фейсбук, цитиран от novini.bg.
Според него Йотова се е уплашила от факта, че 51 държави членки на ООН са подписали декларацията в полза на Украйна. Мирчев отбелязва, че текстът на документа е прекалено категоричен за нейните представи за "мир".
По думите му с пускането на паникьосани среднощни статуси Йотова е донесла поредно унижение за България. Депутатът е на мнение, че страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива пред света.
Той посочва, че подобно поведение е позорно, малодушно и обрича държавата на международна изолация.
Мирчев подчертава още, че опасността от промяна на геополитическата посока трябва да бъде пресечена на предстоящите президентски избори с категоричния отговор на демократичните и свободни хора.
Ето и текста на неговата публикация в социалната мрежа:
Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания.
Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси.
Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация.
Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #9
10:24 25.09.2026
2 хехе
10:24 25.09.2026
3 Анонимен
10:25 25.09.2026
4 МИРЧЕВ СМЕЛ КАТО ОРЕЛ
10:26 25.09.2026
5 Лама Гюро Синпо
Коментиран от #13
10:26 25.09.2026
6 руззззНациии
10:27 25.09.2026
7 Глупайло Свирчев
10:27 25.09.2026
8 Да им бием рекорда
Около 11 000 тикви и кратуни се превърнаха в гигантски портрет на сър Дейвид Атънбъро и донесоха нов световен рекорд на британска ферма.
10:27 25.09.2026
9 Абе
До коментар #1 от "Абе":Сега като видех, че ми турате минуси и размислих. Извинявам се на разносвачите на пици, че ги обидих.
10:28 25.09.2026
10 Както каза А.Райчев
10:29 25.09.2026
11 Абе
10:31 25.09.2026
12 всички от един център
Коментиран от #15
10:31 25.09.2026
13 Лама Крушарски
До коментар #5 от "Лама Гюро Синпо":И чело има красиво, и чело.
10:32 25.09.2026
14 идиоти вън
10:33 25.09.2026
15 Абе
До коментар #12 от "всички от един център":Подават ги на Сфирчев.
10:34 25.09.2026
16 урко
Коментиран от #25
10:38 25.09.2026
17 Коко
10:38 25.09.2026
18 ДрайвингПлежър
10:39 25.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пуууууу
10:41 25.09.2026
21 зачуден
10:43 25.09.2026
22 Юнак е!
10:50 25.09.2026
23 Маринов
Сега разбирате ли защо стартиралата на 09.09. 1944 г демокрация с т.н. Отечествен фронт преминава в диктатура. Защото не сме дорасли за демокрация, както например в Швейцария, Канада... Вече 37 години се ядем, ругаем, натискаме, хулим един друг, с не работим заедно за България. Народът повярва на Б. Борисов навремето, но се оказа, че е префинен лъжец и Гранде крадец и провал. Мирчев си плете кошницата за следващите избори и си изпълнява линията на поведение.
Коментиран от #26
10:51 25.09.2026
24 Лопата Орешник
10:52 25.09.2026
25 Абе
До коментар #16 от "урко":Къв лидер е тоа цръвул бе.
10:56 25.09.2026
26 В Канада
До коментар #23 от "Маринов":Демокрадцията май нещо хептен забоксувала. Добре че поне махнаха Трюдо но не знам достатъчно ли е. Либерастия нещо се вихрела. САЩ са им взели мерника че им се клатят нещо краката и САЩ като по голям брат ще помагат , ела че ми трябваш.
10:58 25.09.2026
27 Перо
10:58 25.09.2026
28 В случая
11:00 25.09.2026