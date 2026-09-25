Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това

Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това

25 Септември, 2026 10:20 640 28

  • ивайло мирчев-
  • илияна йотова-
  • сянка-
  • румен радев

Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания. Очевидно е, че  Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси, коментира още Мирчев

Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова е сянка на Румен Радев и за това бе получено поредно доказателство, заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в профила си във фейсбук, цитиран от novini.bg.

Според него Йотова се е уплашила от факта, че 51 държави членки на ООН са подписали декларацията в полза на Украйна. Мирчев отбелязва, че текстът на документа е прекалено категоричен за нейните представи за "мир".

По думите му с пускането на паникьосани среднощни статуси Йотова е донесла поредно унижение за България. Депутатът е на мнение, че страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива пред света.

Той посочва, че подобно поведение е позорно, малодушно и обрича държавата на международна изолация.

Мирчев подчертава още, че опасността от промяна на геополитическата посока трябва да бъде пресечена на предстоящите президентски избори с категоричния отговор на демократичните и свободни хора.

Ето и текста на неговата публикация в социалната мрежа:

Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания.
Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси.
Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация.
Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    21 4 Отговор
    Сфирчев, ти си сянка на разносвач на пици.

    Коментиран от #9

    10:24 25.09.2026

  • 2 хехе

    13 2 Отговор
    Червеното отроче и лодкаря другаря Бойкикев на кой са сянка.

    10:24 25.09.2026

  • 3 Анонимен

    13 3 Отговор
    Нали бяхте заедно с Радев против демокрацията бяхте

    10:25 25.09.2026

  • 4 МИРЧЕВ СМЕЛ КАТО ОРЕЛ

    12 2 Отговор
    А ПУТИН ПАК ЩЕ СИ ГО МЕСТИ

    10:26 25.09.2026

  • 5 Лама Гюро Синпо

    8 2 Отговор
    Мирчев, знаеш ли, че имаш много красиви очи?

    Коментиран от #13

    10:26 25.09.2026

  • 6 руззззНациии

    4 10 Отговор
    Трудно ще стане. България е пълна с неудачници, нагаждащи, завистливи и некадърници, готови да гласуват за всеки тато и мамаша, която им обещае, че ще вземат парите на по богатите и ще им ги раздадат за парцуца в съседната кръчма.

    10:27 25.09.2026

  • 7 Глупайло Свирчев

    8 2 Отговор
    Най-обичам по два черни американски петухана отз.Тогава извиквам коктоо сила имам с пълно гърло.Да живее е демокрацията!

    10:27 25.09.2026

  • 8 Да им бием рекорда

    5 1 Отговор
    Б М Борисов
    Около 11 000 тикви и кратуни се превърнаха в гигантски портрет на сър Дейвид Атънбъро и донесоха нов световен рекорд на британска ферма.

    10:27 25.09.2026

  • 9 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Сега като видех, че ми турате минуси и размислих. Извинявам се на разносвачите на пици, че ги обидих.

    10:28 25.09.2026

  • 10 Както каза А.Райчев

    12 3 Отговор
    ППДБ се надяват не на победа,а на отпадането на Йотова по някаква причина. Горките, техните кандидати не могат да предложат нищо като сериозна алтернатива, а неграмотните им тролове повтарят до умопомрачение стари опорки и си въобразяват,че с черен ПР се печелят избори. Вече започна да се вижда колко възможности са били пропиляни в последните години от жълтопаветните продажници, на които им трябва нестабилност за да съществуват.

    10:29 25.09.2026

  • 11 Абе

    5 0 Отговор
    Таа снимка на главната улица в Крушари ли е?

    10:31 25.09.2026

  • 12 всички от един център

    4 0 Отговор
    Много ме кефи на снимката атибългарските организации как се наредили микрофончетата.

    Коментиран от #15

    10:31 25.09.2026

  • 13 Лама Крушарски

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лама Гюро Синпо":

    И чело има красиво, и чело.

    10:32 25.09.2026

  • 14 идиоти вън

    5 1 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш, тия от ппдбдсб се изказват от под сянката на Калушев и си мислят, че никой не ги забелязва?!?!?!?

    10:33 25.09.2026

  • 15 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "всички от един център":

    Подават ги на Сфирчев.

    10:34 25.09.2026

  • 16 урко

    6 0 Отговор
    този досаден екземпляр с ниското чело з ащо не вземе сам да се кандидатира, за да разбере реално, че малцина стоят зад него, а продължава да бълва глупости по медиите като някакъв лидер

    Коментиран от #25

    10:38 25.09.2026

  • 17 Коко

    6 0 Отговор
    Незнам кой на кого е сянка но поне хората не ги мразят а вие предизвиквате единствено отвращение.

    10:38 25.09.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Това нещо Мирчев е една от най-гнусните креатури в БГ политиката!

    10:39 25.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пуууууу

    3 0 Отговор
    да ти се изплюя на суратя

    10:41 25.09.2026

  • 21 зачуден

    4 0 Отговор
    Т.нар. "лидери" на "умно-красивите" толкова ли не проумяха , че с всяко свое появяване по "удобните" (за тях) медии само допълнително сриват нищожната вероятност кандидат президентите им да се доберат до балотаж. Не , че ми пука , де .

    10:43 25.09.2026

  • 22 Юнак е!

    2 0 Отговор
    Юнак Мирчев да обиколи Добруджа. При комунизма тя бе Златна Добруджа, днес е пустиня. Има села, опустели до степен с 1-2 пенсионери, а такива където и кучета няма.

    10:50 25.09.2026

  • 23 Маринов

    1 0 Отговор
    Ивайло Мирчев, ако не си депутат с листа, която сам си редил, трудно ще станеш депутат с мажоритарен избор. И какво ще работиш, моля? Как ще се прехранваш след година, защото през нея ще си на борсата със забележителен месечен приход. И за таксиметров шофьор не ставаш.
    Сега разбирате ли защо стартиралата на 09.09. 1944 г демокрация с т.н. Отечествен фронт преминава в диктатура. Защото не сме дорасли за демокрация, както например в Швейцария, Канада... Вече 37 години се ядем, ругаем, натискаме, хулим един друг, с не работим заедно за България. Народът повярва на Б. Борисов навремето, но се оказа, че е префинен лъжец и Гранде крадец и провал. Мирчев си плете кошницата за следващите избори и си изпълнява линията на поведение.

    Коментиран от #26

    10:51 25.09.2026

  • 24 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Тоя папуняк като изрича очевидното на какво се надява? За Йотова е идеално да е сянката на Радев! Човекът ви смаза на изборите, тоест, това иска електоратът!

    10:52 25.09.2026

  • 25 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "урко":

    Къв лидер е тоа цръвул бе.

    10:56 25.09.2026

  • 26 В Канада

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Маринов":

    Демокрадцията май нещо хептен забоксувала. Добре че поне махнаха Трюдо но не знам достатъчно ли е. Либерастия нещо се вихрела. САЩ са им взели мерника че им се клатят нещо краката и САЩ като по голям брат ще помагат , ела че ми трябваш.

    10:58 25.09.2026

  • 27 Перо

    0 0 Отговор
    Тоя дебил не знае ли, че страните членки на ООН са 193!!!

    10:58 25.09.2026

  • 28 В случая

    0 0 Отговор
    Може и да е прав. В предизборната кампания за всички има място под слънцето. Но само до изборите !

    11:00 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол