Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това

Илияна Йотова е сянка на Румен Радев и за това бе получено поредно доказателство, заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в профила си във фейсбук, цитиран от novini.bg.

Според него Йотова се е уплашила от факта, че 51 държави членки на ООН са подписали декларацията в полза на Украйна. Мирчев отбелязва, че текстът на документа е прекалено категоричен за нейните представи за "мир".

По думите му с пускането на паникьосани среднощни статуси Йотова е донесла поредно унижение за България. Депутатът е на мнение, че страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива пред света.

Той посочва, че подобно поведение е позорно, малодушно и обрича държавата на международна изолация.

Мирчев подчертава още, че опасността от промяна на геополитическата посока трябва да бъде пресечена на предстоящите президентски избори с категоричния отговор на демократичните и свободни хора.

Ето и текста на неговата публикация в социалната мрежа:

Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 51 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания.

Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси.

Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация.

Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора.