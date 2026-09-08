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Рекордни цени на бензина удариха американците за Labor Day

Рекордни цени на бензина удариха американците за Labor Day

8 Септември, 2026 15:07 606 12

  • сащ-
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  • гориво-
  • ормузки проток

Средната цена на обикновения бензин в САЩ достигна 4,14 USD за галон

Рекордни цени на бензина удариха американците за Labor Day - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските шофьори посрещнаха края на летния туристически сезон с най-високите цени на бензина, регистрирани някога по време на празника Labor Day. Средната национална цена на обикновения бензин достигна 4,14 долара за галон, показват данни на Американската автомобилна асоциация AAA, цитирани от Fox Business.

Цената е с около 4 цента по-висока спрямо предходната седмица и с близо 95 цента над нивото отпреди година. Ако стойността се задържи, тя ще надмине досегашния рекорд за Labor Day от 3,82 долара за галон, отчетен през 2012 г. За първи път средната национална цена преминава границата от 4 долара по време на празничния уикенд.

По оценки на AAA близо 40 милиона американци се очаква да пътуват с автомобил около празника, което означава значително по-високи разходи за домакинствата в момент, когато летният туристически сезон приключва.

Геополитиката блокира обичайното поевтиняване

Обикновено след Labor Day цените на горивата в САЩ започват да се понижават, тъй като сезонното търсене отслабва. През тази година обаче този ефект е ограничен от високите цени на суровия петрол.

Според Fox Business напрежението, свързано с конфликта около Иран, увеличава опасенията за евентуални нарушения на доставките през Ормузкия проток. През стратегическия морски маршрут преминава приблизително една пета от световните доставки на суров петрол. Тези рискове поддържат котировките на петрола около 90 долара за барел.

Така геополитическият риск компенсира традиционния сезонен спад на търсенето и продължава да оказва натиск върху цените на горивата.

Огромни разлики между отделните щати

Цената на бензина варира значително в различните части на страната.

Най-скъпо плащат шофьорите в Калифорния, където средната цена достига 5,78 долара за галон. Следват Вашингтон с 5,47 долара, Хавай с 5,41 долара, Орегон с 4,98 долара и Аляска с 4,96 долара.

На другия край е Индиана, където средната цена е 3,44 долара за галон. В Тексас бензинът струва средно 3,69 долара, а в Оклахома и Мисисипи – по 3,71 долара.

Горивата отново се превръщат в инфлационен риск

Продължителното задържане на високите цени може да има ефект далеч извън бюджетите на автомобилистите. Скъпият петрол увеличава разходите за транспорт, логистика и производство и може да се прехвърли върху цените на широк спектър стоки и услуги.

Затова развитието на петролния пазар през следващите седмици ще бъде ключово. Ако напрежението в Близкия изток отслабне и цените на суровия петрол се понижат, американските потребители могат да получат обичайното сезонно облекчение на бензиностанциите. При ново изостряне на ситуацията около Ормузкия проток обаче високите цени могат да се задържат по-дълго.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да са живи и здрави

    10 0 Отговор
    Те си го избраха - Доналд Тръмп! Чака ги още много от същото, доде цената стигне 10 долара за барел!

    Коментиран от #9

    15:12 08.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Не са рекордни , галон е почти 4литра ,кой как и защо риве ???още трябва да се вдигне ,за да увисне перчема на великия жълт клоун

    15:12 08.09.2026

  • 3 Идеята

    0 0 Отговор
    на ТРЪМП е да вдигне цените на всички стоки и нулира печалбите на компаниите, налагайки мита, започвайки войни и т.н. - иска да събори борсата и акциите да паднат, да настане рецесия, стагнация и депресия и Неговите богати приятели да изкупят акции, земята от фалиралите фермери, стоките с най-ниски цени. После като рестартират - резултата - ТЕ БОГАТИ И ДОВОЛНИ, ние бедни и нещастни. Е, може и да им се получи... с такива държавници акто нашите - това е сигурно.

    15:12 08.09.2026

  • 4 Боли ме третия крак за американците,

    6 5 Отговор
    обачи тази сутрин кило нафта е вече 1,90 евро. Малко скъпо ми идва да подкрепям украйна със 630 еврака заплата. Дано Путин метне един атом върху 23 и 24 МИР в Сойфия

    Коментиран от #8

    15:15 08.09.2026

  • 5 ха ха хаааа

    9 0 Отговор
    Ормуз наш , Гренландия наша , Дончо яко го хапе кучиту ..😁

    15:16 08.09.2026

  • 6 Цвете

    6 0 Отговор
    КАТО МЪЛЧАТ ШУШУМИГИТЕ ,СКОРО БАРЕЛА ЩЕ НАДХВЪРЛИ 6 ДОЛАРА.МАХАЙТЕ ГО САМОЗАБРАВИЛИЯТ СЕ РИЖАВ И ДА ДОЙДАТ НА ВЛАСТ ЧИТАВИ ДИПЛОМАТИЧНИ ХОРА, ЗА ДА СЕ ИЗМЪКНЕТЕ ОТ ПОГОЛОВНОТО ОСКЪПЯВАНЕ.СТОКИТЕ СЪЩО ЩЕ ЛИТНАТ НАГОРЕ. БЕЗУМИЕТО СЪЗДАДЕ ЕДИН ЕВРЕИН, НА КОГОТО ТРЪМП ПОВЯРВА. ЕТО РЕЗУЛТАТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

    Коментиран от #10

    15:17 08.09.2026

  • 7 мдааааа

    4 0 Отговор
    Бай Дън направо си беше световна величина пред Дончо ...

    15:18 08.09.2026

  • 8 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боли ме третия крак за американците,":

    Не те разбирам . Едно кило , колко литра са ?!🤔

    15:23 08.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да са живи и здрави":

    За барел или за галон🤔❓

    15:25 08.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Барелът не е галон🤔❗

    15:27 08.09.2026

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Оранжевият перчем не се интересува от цените на горивата,защото е милардер.Той е избран с гласовете на целокупният американски народ да си води политиката както той най-добре си знае.Водеща е силата ,а после всичко останало.Гледал е, ,Междузвездни войни ,,и държи мечът на джадаите.

    15:34 08.09.2026

  • 12 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Хилядъ години да живей Бай Дончу!!!! Децата, внуците, правнуците и пра пра пра... внуците му да съ президенти на Краварника!!!! В Първо бит ния строй да ги върне, Най-Богатия американец с китайски джапанки да ходи!!! -)))))

    15:37 08.09.2026