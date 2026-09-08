Рекордни цени на бензина удариха американците за Labor Day

Американските шофьори посрещнаха края на летния туристически сезон с най-високите цени на бензина, регистрирани някога по време на празника Labor Day. Средната национална цена на обикновения бензин достигна 4,14 долара за галон, показват данни на Американската автомобилна асоциация AAA, цитирани от Fox Business.

Цената е с около 4 цента по-висока спрямо предходната седмица и с близо 95 цента над нивото отпреди година. Ако стойността се задържи, тя ще надмине досегашния рекорд за Labor Day от 3,82 долара за галон, отчетен през 2012 г. За първи път средната национална цена преминава границата от 4 долара по време на празничния уикенд.

По оценки на AAA близо 40 милиона американци се очаква да пътуват с автомобил около празника, което означава значително по-високи разходи за домакинствата в момент, когато летният туристически сезон приключва.

Геополитиката блокира обичайното поевтиняване

Обикновено след Labor Day цените на горивата в САЩ започват да се понижават, тъй като сезонното търсене отслабва. През тази година обаче този ефект е ограничен от високите цени на суровия петрол.

Според Fox Business напрежението, свързано с конфликта около Иран, увеличава опасенията за евентуални нарушения на доставките през Ормузкия проток. През стратегическия морски маршрут преминава приблизително една пета от световните доставки на суров петрол. Тези рискове поддържат котировките на петрола около 90 долара за барел.

Така геополитическият риск компенсира традиционния сезонен спад на търсенето и продължава да оказва натиск върху цените на горивата.

Огромни разлики между отделните щати

Цената на бензина варира значително в различните части на страната.

Най-скъпо плащат шофьорите в Калифорния, където средната цена достига 5,78 долара за галон. Следват Вашингтон с 5,47 долара, Хавай с 5,41 долара, Орегон с 4,98 долара и Аляска с 4,96 долара.

На другия край е Индиана, където средната цена е 3,44 долара за галон. В Тексас бензинът струва средно 3,69 долара, а в Оклахома и Мисисипи – по 3,71 долара.

Горивата отново се превръщат в инфлационен риск

Продължителното задържане на високите цени може да има ефект далеч извън бюджетите на автомобилистите. Скъпият петрол увеличава разходите за транспорт, логистика и производство и може да се прехвърли върху цените на широк спектър стоки и услуги.

Затова развитието на петролния пазар през следващите седмици ще бъде ключово. Ако напрежението в Близкия изток отслабне и цените на суровия петрол се понижат, американските потребители могат да получат обичайното сезонно облекчение на бензиностанциите. При ново изостряне на ситуацията около Ормузкия проток обаче високите цени могат да се задържат по-дълго.