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САЩ се надяват да разширят достъпа си до минералните ресурси на Венецуела

САЩ се надяват да разширят достъпа си до минералните ресурси на Венецуела

8 Септември, 2026 22:15 425 6

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  • злато

Това включва злато

САЩ се надяват да разширят достъпа си до минералните ресурси на Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ се надяват да получат достъп до минерални ресурси във Венецуела, включително злато, съобщава Reuters.

Агенцията отбелязва, че „САЩ се стремят да увеличат достъпа до минералните ресурси на Венецуела, включително злато, и по този начин да разширят усилията си за получаване на контрол над природните ресурси на страната“. Според агенцията, администрацията на Тръмп обмисля серия от мерки, насочени към „разширяване на участието на САЩ в минния сектор на Венецуела, включително чрез изпълнителна заповед за критични минерали“.

„Тези усилия биха могли да отворят достъп за американски инвестиции в минния сектор на Венецуела, като по този начин дадат на американските компании достъп не само до петрол, но и до критични минерални резерви за целите на националната сигурност“, цитира агенцията източници. Ройтерс подчертава, че съответната изпълнителна заповед все още е в етап на изготвяне и политиката на американската администрация по отношение на венецуелските петролни резерви може да се промени.

На 28 август Тръмп обяви сделка с Венецуела, предвиждаща прехвърлянето на над 65 милиарда барела доказани петролни резерви на САЩ. По-късно Белият дом обяви, че сделката предвижда 100-годишни концесии на North American Blue Energy Partners (NABEP) за 17 петролни находища с доказани запаси от приблизително 65 милиарда барела. Според американската администрация, NABEP е предоставила на агенция на Пентагона 35% дял в компанията майка. Освен това, NABEP е предоставила на Държавния департамент правото да закупи 20% от обема на производство от всички свои съществуващи и бъдещи петролни находища на цена на придобиване. Американските власти ще имат право на вето върху назначаването на ръководството на компанията, което трябва да се състои предимно от американски граждани.


Венецуела
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  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    7 0 Отговор
    Ужас, половината свят е протекторат на янките.

    22:18 08.09.2026

  • 2 Мда

    8 0 Отговор
    Венецуела не е ли вече в картата на тръмп? Дето са канада, карибите, исландия, гронландия и пр.?

    22:19 08.09.2026

  • 3 Налудник

    4 0 Отговор
    Не може ли първо на Хохохолия?

    22:29 08.09.2026

  • 4 Симо

    3 0 Отговор
    Кратък наръчник: "Как се разграбва една страна?"
    Вече без завуалиранист, без преструвки, без освобождаване на страната от тиранина и занасяне на демокрация. Без преструвки и помади.
    Влизаш, отвличаш, разграбваш, ..... 100 годишни концесии????

    22:50 08.09.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ЗАЛОВИХА СЕМЕЙСТВОТО ? КЪДЕТО СА СТЪПИЛИ ,САМО ПРОБЛЕМИ СЪЗДАВАТ.

    22:52 08.09.2026

  • 6 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ЗАЛОВИХА СЕМЕЙСТВОТО ? КЪДЕТО СА СТЪПИЛИ ,САМО ПРОБЛЕМИ СЪЗДАВАТ.

    22:53 08.09.2026