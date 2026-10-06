Китайската логистична „суперсила“ LOGINK се оттегли

Китайската логистична платформа LOGINK, която според американски представители можеше да се превърне в инструмент за контрол върху глобалната търговия, на практика се оттегля от международната сцена. Партньорствата ѝ с чуждестранни пристанища са замръзнали, участието ѝ в международна морска организация е прекратено, а центърът ѝ във Вънчжоу изглежда изоставен.

LOGINK е създадена преди около 20 години в китайската провинция Джъдзян като система за събиране и обмен на данни от пристанища, транспортни компании и доставчици. По-късно контролът над платформата е прехвърлен към китайското Министерство на транспорта. Идеята е била чрез единна цифрова система да се заменят хартиените процедури и да се улесни движението на товарите.

През 2010 г. Китай свързва LOGINK с логистични информационни платформи на Япония и Южна Корея. В последствие Пекин търси сътрудничество и с европейски пристанища. В презентация от 2015 г. китайското транспортно министерство описва системата като единен портал, свързан с глобалните логистични мрежи.

Вашингтон вижда риск за търговията и сигурността

Американските опасения се засилват през 2022 г., когато LOGINK се присъединява към международен проект за обмен на данни между пристанищни платформи. Според американска комисия това би разширило сътрудничеството ѝ с международни пристанища.

Група републикански конгресмени, сред които и настоящият държавен секретар Марко Рубио, настояват тогавашният президент Джо Байдън да предприеме действия. Те предупреждават, че неконтролираното разширяване на LOGINK може да позволи на Китайската комунистическа партия да получи влияние върху „артериите на глобалната търговия“.

Вашингтон се опасява, че чрез платформата могат да се събират непублични данни за стоки, обеми и цени, които да помогнат на китайски компании да изпреварят западните конкуренти. Посочва се и риск от проследяване на чувствителни военни доставки, преминаващи през граждански товарни мрежи.

„Няма да позволим платформа, контролирана от Пекин, да получи контрол над глобалните морски данни“, заявява представител на Държавния департамент на САЩ.

От Южна Корея и Япония обаче посочват, че обменът е бил по-ограничен. Според транспортните власти на двете държави са споделяни основно часове на пристигане и отплаване на кораби, както и информация за товаренето и разтоварването, но не и съдържанието на товарите. Представителят на LOGINK Ли Чжао заявява през 2024 г., че платформата няма възможност да събира чувствителна търговска информация или постоянно да следи движението на товарите по света.

Международното отстъпление започва през 2024 г.

Участието на LOGINK в Международната асоциация на пристанищните общностни системи приключва през 2024 г. след неплащане на членски вноски. Генералният директор на организацията Инга Мортън потвърждава, че китайската платформа вече не е член, а международният проект за обмен на данни е спрян и не функционира.

По същото време сайтът на LOGINK изчезва. Последното архивирано копие е от юни 2024 г. Китай отменя и среща с Япония и Южна Корея, планирана за март същата година, като посочва „вътрешни обстоятелства“. Оттогава не са провеждани нови срещи, а Япония губи достъпа си до данните на платформата и не успява да установи контакт с китайските си партньори.

Опитите за навлизане в Европа също не дават резултат. Споразумението с пристанището Синеш в Португалия от 2017 г. не води до значими резултати. Меморандумът с Portbase, цифровата система на пристанището в Ротердам, остава на етап предварителни разговори.

Съдебни искове и празен офис

Търговското дружество зад центъра на LOGINK във Вънчжоу е изправено пред най-малко 39 съдебни иска от януари 2024 г. Общата стойност на претенциите е около 1,3 милиона долара. Част от делата са свързани с трудови спорове, а други изглеждат свързани с неплатени сметки.

Сред ищците е местно дружество на China Mobile, което през октомври 2025 г. завежда дело за спор по договор за услуги. През май 2026 г. е разгледан и спор за наем на имота, в който се намира центърът на платформата.

При посещение във Вънчжоу през септември офисът е бил без осветление, с празна рецепция и премахнати компютърни кабели. Китайското Министерство на транспорта не отговаря на въпросите за LOGINK, но през юни публикува документ, призоваващ системата да бъде свързана с повече вътрешни потоци от данни. Това подсказва, че Пекин не се е отказал напълно от платформата, а пренасочва фокуса ѝ от глобална експанзия към вътрешна употреба.

Източници: reuters.com, straitstimes.com