Със 730 евро поскъпна газът в Нидерландия

Цената на газа за средностатистическо четиричленно семейство в Холандия през август е била със 730 EUR по-висока, отколкото преди войната между САЩ и Иран, което доведе до рязко покачване на световните цени. Това следва от данни на Keuze.nl, портал, който i.eor цените на доставчиците на мрежови услуги в Нидерландия.

Според данните средната тарифа за четиричленно семейство през януари е била 218 EUR на месец, в сравнение с 279 EUR през август. Следователно, годишен договор с фиксирана цена ще струва 3300 EUR през август, в сравнение с 2600 EUR през януари. Разликата в цената между тези договори е приблизително 730 EUR.

Междувременно, през август 2025 г., цената на годишен договор преди година е била 2700 EUR - приблизително с 590 EUR по-евтино, отколкото по текущите цени.

На 26 август нидерландският оператор на газова инфраструктура Gasunie съобщи, че операторите на газохранилища не успяват да изпомпват достатъчно газ в подземните хранилища. Без правителствена намеса страната рискува да се окаже неподготвена за отоплителния сезон в случай на сурова зима.