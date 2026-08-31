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Със 730 евро поскъпна газът в Нидерландия
  Тема: Бъдещето на Газа

Със 730 евро поскъпна газът в Нидерландия

31 Август, 2026 14:11 780 6

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Това се случва в периода след началото на войната между САЩ и Иран

Със 730 евро поскъпна газът в Нидерландия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на газа за средностатистическо четиричленно семейство в Холандия през август е била със 730 EUR по-висока, отколкото преди войната между САЩ и Иран, което доведе до рязко покачване на световните цени. Това следва от данни на Keuze.nl, портал, който i.eor цените на доставчиците на мрежови услуги в Нидерландия.

Според данните средната тарифа за четиричленно семейство през януари е била 218 EUR на месец, в сравнение с 279 EUR през август. Следователно, годишен договор с фиксирана цена ще струва 3300 EUR през август, в сравнение с 2600 EUR през януари. Разликата в цената между тези договори е приблизително 730 EUR.

Междувременно, през август 2025 г., цената на годишен договор преди година е била 2700 EUR - приблизително с 590 EUR по-евтино, отколкото по текущите цени.

На 26 август нидерландският оператор на газова инфраструктура Gasunie съобщи, че операторите на газохранилища не успяват да изпомпват достатъчно газ в подземните хранилища. Без правителствена намеса страната рискува да се окаже неподготвена за отоплителния сезон в случай на сурова зима.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    13 1 Отговор
    зимата ще видиме
    уйрогеец газ пикае ли
    и скакалец яде ли

    14:14 31.08.2026

  • 2 Ха,ха,ха

    15 1 Отговор
    Сами си го направиха,сега да си сърбат попарата.

    14:19 31.08.2026

  • 3 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Е ама поне са в нАТО и сега няма нужда от лексотан

    14:27 31.08.2026

  • 4 Механик

    10 0 Отговор
    Нема проблем. Важното е на Путин да му е зле. Ние, джендерастите от ЕС не се нуждаем от газ. Ние сами го произвеждаме и изпускаме от рахлопаните си ауспуси. като се понаядем с брашно от насекоми, после направо сме като газ-генератори.

    14:30 31.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пришелец

    1 0 Отговор
    Топлото действа не само на жабите

    15:11 31.08.2026