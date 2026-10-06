Дизелът поевтинява, бензинът също тръгна надолу

Цените на дизела и бензина в България започнаха плавно да се понижават след резкия скок през последните седмици. Дизелът се продава за около 1,83 евро за литър, а бензинът – за около 1,61 евро.

„През последните две седмици виждаме, че цените плавно вървят надолу. Дори от тази сутрин бензинът е с още един евроцент надолу“, заяви в ефира на „Здравей, България“ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

При пропан-бутана се очаква обратна тенденция

Различно е движението при пропан-бутана. След намалението на акциза цената му първоначално е спаднала, но през зимата по-високите производствени разходи могат да окажат натиск върху пазара.

„Плавно той ще върви малко нагоре. Още от днес имаме един цент повишение“, посочи Хаджидимитров.

През следващата седмица се очаква плато

Според Хаджидимитров успокояването на цените е свързано с нормализирането на доставките по ключови транспортни маршрути. „През Ормузкия проток преминават близо 80% от товарите, които са преминавали преди военните действия. Това е една от основните причини да имаме по-спокойни цени“, обясни той.

Очакването му за следващата седмица е цените по-скоро да се задържат около настоящите нива. „По-скоро ще има задържане на цените – така нареченото плато“, каза представителят на бранша.

Допълнително влияние върху пазара може да окаже евентуалното освобождаване на около 100 милиона барела петролни резерви от европейски държави. По думите на Хаджидимитров именно очакванията за такава мярка са сред причините за спада на фючърсите и за поевтиняването на дизела в Европа.

Браншът предупреждава за риск от ново поскъпване през 2027 г.

Хаджидимитров смята, че най-високите цени може вече да са останали зад гърба ни. Прогнозите за достигане на 3 евро за литър не изглеждат като непосредствен сценарий според него.

Пред сектора обаче остава риск, свързан с европейски изисквания към горивата, които трябва да започнат да се прилагат от 1 януари 2027 г. България и още няколко държави предстои да поискат от Европейската комисия преразглеждане на правилата.

Според представителите на бранша новите изисквания могат да увеличат цената на горивата с около 13-14 евроцента на литър.

Междувременно потреблението е останало високо и през септември, въпреки рекордните цени. „Хората се притесняваха, че цените ще вървят много нагоре и започнаха да зареждат повече, отколкото им беше необходимо“, каза Хаджидимитров.

Източници: nova.bg