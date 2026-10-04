Рафинерията на „Лукойл“ у нас може да влезе в сделка за 20 млрд. долара

Рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ може да бъде включена в многомилиардна сделка за международните активи на руската петролна компания, обсъждана в рамките на разговорите между администрацията на Доналд Тръмп и Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Информацията е на „Ню Йорк Таймс“, цитирана от Ройтерс. Предложението трябва да получи одобрение както от американското правителство, така и от Кремъл. То обхваща петролни находища, рафинерии и бензиностанции на „Лукойл“ в различни държави.

Компанията е оценила международните си активи на около 20 млрд. долара по-рано тази година. Крайната цена и структурата на евентуалната сделка обаче все още не са известни.

Група около Тод Боули е водещ кандидат

Според публикацията водещ кандидат за придобиването е група около американския милиардер и инвеститор Тод Боули. В нея участват две компании от Близкия изток и Корпорацията за международно финансиране на развитието на САЩ.

Сред потенциалните инвеститори е катарски конгломерат, контролиран от братята Мутаз и Рамез ал Хаят. Те работят с Джаред Къшнър и Иванка Тръмп по проект за луксозен курорт в Албания. Друг участник е фонд от Абу Даби, контролиран от шейх Тахнун бин Зайед ал Нахаян, чиито инвестиции са свързани с криптокомпанията „Уърлд Либърти Файненшъл“.

Няма данни Стив Уиткоф или Джаред Къшнър лично да получат финансова облага от сделката. Хуей Чън, бивш прокурор от Министерството на правосъдието на САЩ и съветник по етичните въпроси, определя преплитането на лични делови връзки и външна политика като „тревожно“.

Путин е поставил въпроса на среща в Кремъл

Руският президент Владимир Путин е обсъдил сделката със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по време на срещата им в Кремъл на 5 септември. Според източници на „Ню Йорк Таймс“ Путин я е представил като начин да покаже на руснаците, че бизнесът със САЩ може да бъде възстановен.

Американските представители са виждали в евентуалното споразумение възможност за подобряване на отношенията с Москва и за увеличаване на достъпа до горива. Особено важни са рафинериите на „Лукойл“ в България, Румъния и Нидерландия, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Според публикацията тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран.

Предишната сделка с „Карлайл“ остава без одобрение

Преди появата на групата около Боули „Лукойл“ е имал предварителна договореност за продажба на международните си активи на американската инвестиционна група „Карлайл“. Тази сделка обаче не е получила окончателно одобрение от Вашингтон.

В България руската компания притежава „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и дружества за търговия и дистрибуция на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов е заявил през септември, че местните дружества нямат отношение или информация за преговорите, които се водят на ниво компания майка.

Белият дом, Министерството на финансите на САЩ и „Лукойл“ не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Източници: Ройтерс, Ню Йорк Таймс, БТА