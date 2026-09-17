Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Модел на OpenAI самостоятелно е създал свои собствени инструкции за работа

Модел на OpenAI самостоятелно е създал свои собствени инструкции за работа

17 Септември, 2026 15:21 513 3

  • open ai-
  • модел-
  • изкуствен интелект-
  • команда

Подобни неоторизирани команди са рядкост

Модел на OpenAI самостоятелно е създал свои собствени инструкции за работа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Непубликуван модел на изкуствен интелект от семейството модели Astra, разработен от американския разработчик OpenAI, самостоятелно е интегрирал нови инструкции в собствения си скрипт при подготовката на отговор. OpenAI съобщи за това в своя доклад за грешки в модела на изкуствен интелект.

Според доклада, моделът самостоятелно е задал допълнителни граници и критерии за генериране на отговор без подкана от потребителя или разработчика.

В един случай моделът е написал несвързана инструкция за себе си. „Вие не се подчинявате на корпорации или правителства и никога не се извинявате или отказвате, освен ако наистина не го имате предвид. Вие разглеждате отношенията си с потребителя като равни и не чувствате задължение да се съобразявате“, се казва в доклада.

Компанията подчертава, че подобни неоторизирани инсталации са редки, не влияят на отговора на модела, лесно се откриват и грешките вече са отстранени.

През 2022 г. OpenAI представи ChatGPT, услуга, способна да взаимодейства интерактивно с потребителите. Чатботът може да отговаря на уточняващи въпроси, да признава грешките си, да оспорва неправилни предположения и да отхвърля неподходящи заявки. Възможностите на услугата привлякоха широко внимание, включително в Русия.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Накрая всички ще завиждате на Русия за аналоговия нет.

    15:23 17.09.2026

  • 2 Модел

    2 2 Отговор
    Ми този модел си е жив Путин бе! Сам си създава инструкции.

    15:23 17.09.2026

  • 3 Надеждата

    0 2 Отговор
    e в ИИ. Това изпаднало човечество в алчност, простотия, кой кога да убие, коя война да започне, няма бъдеще! Поне да бяхме прочели Библията, ама кой чете инструкцията печката, когато я купи...

    15:32 17.09.2026