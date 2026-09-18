Стрелба в гимназия във Филипините: има пострадали

Няколко души са пострадали при стрелба в гимназия във Филипините, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на полицията, предава News.bg.

„Има пострадали. Не е само един, но в момента уточняваме подробностите“, заяви полицейският служител Реджи Фадерон.

Втора стрелба в училище за месец

Стрелбите в училища са рядкост във Филипините. Сегашният инцидент обаче идва след друга стрелба на 18 август, при която загинаха двама ученици, сред които и стрелецът.

Филипините имат сравнително строги правила за притежание на оръжие, включително проверки на миналото и изисквания за психологическа оценка.

Въпреки това в страната продължава разпространението на незаконни оръжия.