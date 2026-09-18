Нова Зеландия не е говорила с ЕС да става негов асоцииран член

Нова Зеландия не е водила разговори с Европейския съюз за евентуално присъединяване като асоцииран член. Това заяви говорител на министъра на външните работи Уинстън Питърс, след като ЕС обяви, че обмисля подобно предложение за Канада, съобщава "Ройтерс".

"Не са водени разговори с ЕС за това Нова Зеландия да стане асоцииран член", посочи говорителят.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в сряда обяви, че иска да отвори пътя към превръщането на Канада в първия "асоцииран член" на ЕС в опит да бъдат изградени нови връзки между съюзниците в един "открито враждебен свят".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако блокът продължи с предложението за Канада, като го определи като "смехотворно".

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола пък заяви, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на отношенията си с ЕС.

"Не се съмнявам, че това ще включва и други държави, които ще се присъединят", отбеляза тя в интервю за "Юронюз".

"Вече виждаме това, включително по отношение на законодателството, което приемаме, където има партньори от цял свят — Австралия, Нова Зеландия са някои от примерите — които казват: "Вижте, искаме да задълбочим отношенията си".

Австралийският министър на търговията Дон Фарел във вторник заяви, че страната "е на едно мнение" с Канада по отношение на опита ѝ да задълбочи връзките си с ЕС.