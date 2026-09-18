Нова Зеландия не е говорила с ЕС да става негов асоцииран член

Нова Зеландия не е водила разговори с Европейския съюз за евентуално присъединяване като асоцииран член. Това заяви говорител на министъра на външните работи Уинстън Питърс, след като ЕС обяви, че обмисля подобно предложение за Канада, съобщава "Ройтерс".
"Не са водени разговори с ЕС за това Нова Зеландия да стане асоцииран член", посочи говорителят.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в сряда обяви, че иска да отвори пътя към превръщането на Канада в първия "асоцииран член" на ЕС в опит да бъдат изградени нови връзки между съюзниците в един "открито враждебен свят".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако блокът продължи с предложението за Канада, като го определи като "смехотворно".
Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола пък заяви, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на отношенията си с ЕС.
"Не се съмнявам, че това ще включва и други държави, които ще се присъединят", отбеляза тя в интервю за "Юронюз".
"Вече виждаме това, включително по отношение на законодателството, което приемаме, където има партньори от цял свят — Австралия, Нова Зеландия са някои от примерите — които казват: "Вижте, искаме да задълбочим отношенията си".
Австралийският министър на търговията Дон Фарел във вторник заяви, че страната "е на едно мнение" с Канада по отношение на опита ѝ да задълбочи връзките си с ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Kaлпазанин
Коментиран от #6, #7
10:58 18.09.2026
3 Ха хаха
10:59 18.09.2026
4 Абе тия
11:00 18.09.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #10, #23
11:01 18.09.2026
6 Да бе
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Всички са се залетели кум руската ко4ина.
11:09 18.09.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Турците като видяха какво стана в Хърватска и България избягаха с двеста Не искат да чуят за ЕС
11:09 18.09.2026
8 Еее,
11:11 18.09.2026
9 az СВО Победа 81
Англия се мъчи да вкара колониите си в ЕС (Канада, Нова Зеландия, Австралия) с цел да си гарантира мощно влияние и да преформатира тази умираща структура (ЕС)под себе си.
Коментиран от #13
11:11 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Умрял миризлив русняк
11:15 18.09.2026
12 ЛЕ о ПА р Д
11:16 18.09.2026
13 Пак аз
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Да не си бит и мотика по главата като малък?
11:16 18.09.2026
14 Ай честито на русофилките
Коментиран от #16
11:20 18.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #18
11:24 18.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Ай честито на русофилките":Хахахаха не е лесно да нема никой горе а, хахахахаха САЩ разполага ядрено оръжие в европа и то се кефи, щото ядрената война ще бъдела в ЕС, направо голем кеф, лиле кви кухи лейки има на тоя свят.
Коментиран от #21
11:27 18.09.2026
17 Сатана Z
11:27 18.09.2026
18 Гресирана ватенка
До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁
11:31 18.09.2026
19 Орк
11:36 18.09.2026
20 Щом го
11:39 18.09.2026
21 Брех
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само руските ли първобитници могат да разполагат с ЯО?
Коментиран от #24
11:42 18.09.2026
22 Орк
11:44 18.09.2026
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Хутите също са подали заявление за членство в ЕС Техният еврокомисар ще отговаря за доставките на нефт от СА
11:45 18.09.2026
24 Братчет,
До коментар #21 от "Брех":завърши ле четвърто отделение ил си още у трето!? Кат ти чета коментарите направо си си с мен - у трето...
11:47 18.09.2026
25 психо съюз
11:49 18.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И извънземните
11:52 18.09.2026
28 блатото ЕС
12:03 18.09.2026
29 Интересно
12:35 18.09.2026
30 Коня Лавров
12:38 18.09.2026
31 мдааа
12:46 18.09.2026