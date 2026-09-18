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Нова Зеландия не е говорила с ЕС да става негов асоцииран член

Нова Зеландия не е говорила с ЕС да става негов асоцииран член

18 Септември, 2026 10:47 1 022 31

  • нова зеландия-
  • канада-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола пък заяви, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на отношенията си с ЕС

Нова Зеландия не е говорила с ЕС да става негов асоцииран член - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Нова Зеландия не е водила разговори с Европейския съюз за евентуално присъединяване като асоцииран член. Това заяви говорител на министъра на външните работи Уинстън Питърс, след като ЕС обяви, че обмисля подобно предложение за Канада, съобщава "Ройтерс".

"Не са водени разговори с ЕС за това Нова Зеландия да стане асоцииран член", посочи говорителят.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в сряда обяви, че иска да отвори пътя към превръщането на Канада в първия "асоцииран член" на ЕС в опит да бъдат изградени нови връзки между съюзниците в един "открито враждебен свят".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако блокът продължи с предложението за Канада, като го определи като "смехотворно".

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола пък заяви, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на отношенията си с ЕС.

"Не се съмнявам, че това ще включва и други държави, които ще се присъединят", отбеляза тя в интервю за "Юронюз".

"Вече виждаме това, включително по отношение на законодателството, което приемаме, където има партньори от цял свят — Австралия, Нова Зеландия са някои от примерите — които казват: "Вижте, искаме да задълбочим отношенията си".

Австралийският министър на търговията Дон Фарел във вторник заяви, че страната "е на едно мнение" с Канада по отношение на опита ѝ да задълбочи връзките си с ЕС.


Нова Зеландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    19 3 Отговор
    И Канада не е говорила ,и Турция вече не иска та кой иска ,?????след урсулианците ЕС ще се моли да влезе в техните съюзи

    Коментиран от #6, #7

    10:58 18.09.2026

  • 3 Ха хаха

    16 1 Отговор
    УРСУЛА АКУШЕРКАТА Е МАЙСТОР НА БОЛНИТЕ ФАНТАЗИИ

    10:59 18.09.2026

  • 4 Абе тия

    12 2 Отговор
    верно ни мислят за калинки...

    11:00 18.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 4 Отговор
    Следващите членове на ЕС ще са Лесото Джибути Уганда Свазиленд и Нагорни Карабах Почетен член остров Мадагаскар

    Коментиран от #10, #23

    11:01 18.09.2026

  • 6 Да бе

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Всички са се залетели кум руската ко4ина.

    11:09 18.09.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Турците като видяха какво стана в Хърватска и България избягаха с двеста Не искат да чуят за ЕС

    11:09 18.09.2026

  • 8 Еее,

    6 0 Отговор
    жалко. Може би с Япония да се опита

    11:11 18.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Накратко:

    Англия се мъчи да вкара колониите си в ЕС (Канада, Нова Зеландия, Австралия) с цел да си гарантира мощно влияние и да преформатира тази умираща структура (ЕС)под себе си.

    Коментиран от #13

    11:11 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Умрял миризлив русняк

    4 3 Отговор
    А ние защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:15 18.09.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д

    2 1 Отговор
    за РФ ли плямпаш?

    11:16 18.09.2026

  • 13 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Да не си бит и мотика по главата като малък?

    11:16 18.09.2026

  • 14 Ай честито на русофилките

    1 5 Отговор
    Също разполага ЯО оръжие в Полша,а Франция в Естония.

    Коментиран от #16

    11:20 18.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    8 1 Отговор
    Демек мръсулинките директно си лъжат в ЦК на ЕС парламента, а казаха ли ви, че в Австрия за първия учебен ден са записани 60% мигранти и 40% австриичета, а казаха ли ви, че в Англия най записваното за новородени име вече е Ахмед, честита ви демокрация и евроатлантически ценности дето никой не ги е чувал, я някой да каже една ценност, че явно са строга евроатлантическа тайна.

    Коментиран от #18

    11:24 18.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ай честито на русофилките":

    Хахахаха не е лесно да нема никой горе а, хахахахаха САЩ разполага ядрено оръжие в европа и то се кефи, щото ядрената война ще бъдела в ЕС, направо голем кеф, лиле кви кухи лейки има на тоя свят.

    Коментиран от #21

    11:27 18.09.2026

  • 17 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Дори Папуа и Нова Гвинея са уведомили европейската комисия да не разчита на тях и да не ги занимават с глупости.

    11:27 18.09.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁

    11:31 18.09.2026

  • 19 Орк

    5 1 Отговор
    А от Марс отговориха ли ?

    11:36 18.09.2026

  • 20 Щом го

    3 1 Отговор
    казва!? Може ама ако квачка им е изпила акъла! Тя и Канада ще върже още преди да е цъфнала със ЕС! Иначе европейците са готови и Антарктида да приемат заради пропагандата...

    11:39 18.09.2026

  • 21 Брех

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само руските ли първобитници могат да разполагат с ЯО?

    Коментиран от #24

    11:42 18.09.2026

  • 22 Орк

    2 0 Отговор
    То от самото начало било ясно къде може една гинеколожка да заведе ЕС. Пристигнахте. Да вие е честито!!!

    11:44 18.09.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Хутите също са подали заявление за членство в ЕС Техният еврокомисар ще отговаря за доставките на нефт от СА

    11:45 18.09.2026

  • 24 Братчет,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Брех":

    завърши ле четвърто отделение ил си още у трето!? Кат ти чета коментарите направо си си с мен - у трето...

    11:47 18.09.2026

  • 25 психо съюз

    2 0 Отговор
    Урсулището почна като Тръмп да обявява нови територии без да знаят собствениците.

    11:49 18.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И извънземните

    3 0 Отговор
    Да влизат и те в тоя съюз на гладните паразити в Брюксел... Така, всичките нови с техните плащания в тази пирамида, ще й удължат живота. А мацолите, урсулята, каите ще си увеличат заплатите от 50 к на 200 к, докато пирамидата се сгромоляса и ще изчезнат след това...

    11:52 18.09.2026

  • 28 блатото ЕС

    2 1 Отговор
    Браво на Усула.Дано потопим още подобни.

    12:03 18.09.2026

  • 29 Интересно

    1 0 Отговор
    А Камерун и Сомалия не са ли говорили още? Те са си в европа така или иначе

    12:35 18.09.2026

  • 30 Коня Лавров

    1 1 Отговор
    Те са към Русия.И Джибути.И Конго.

    12:38 18.09.2026

  • 31 мдааа

    1 0 Отговор
    Щом Путинофилите плюят ЕС, значи е нещо добро.

    12:46 18.09.2026