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„Проект: Живот“ е новото образователно предаване по БНТ

„Проект: Живот“ е новото образователно предаване по БНТ

24 Септември, 2026 15:44 302 4

  • бнт-
  • проект: живот-
  • образователно предаване-
  • цвета макгрегър

Цвета МакГрегър ще среща зрителите с актуалните теми за здраве, психология и модерно родителство всяка събота от 11:00 ч. по БНТ 1

„Проект: Живот“ е новото образователно предаване по БНТ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази събота, 26 септември, от 11:00 ч. по БНТ 1 започва новото образователно предаване в ефира на обществената телевизия „Проект: Живот“. Цвета МакГрегър е автор и водещ на иновативния формат, който съчетава ново съдържание, научни открития, съвременни знания и реалните предизвикателства в ежедневието.

„Проект: Живот“ е предаване насочено към цялото семейство. В него зрителите ще научат повече за теми свързани със здравето, психологията, модерното родителство, връзката между поколенията, живота в дигиталната ера и възможностите за по-добро качество на живот. Във време, в което информационният поток предлага все повече съвети, Цвета МакГрегър ще поставя акцент върху фактите и доказателствата, за да могат зрителите да получават проверена и достъпна информация от утвърдени специалисти, включително и международно признати имена. Темите в „Проект: Живот“ ще бъдат представени чрез динамично видео съдържание, поредица от лични истории и реални казуси, които ще бъдат проследявани във времето. То ще е своеобразен пътеводител за зрителя сред новите знания, възможности и подходи, които все по-активно навлизат в живота ни.

Цвета МакГрегър има над 13 години опит в телевизията, сред които създава едни от най-разпознаваемите и предпочитани поредици на малкия екран. През годините тя се утвърждава като разпознаваемо име в българската журналистика с интервюта със световни личности от сферите на шоубизнеса, предприемачеството, иновациите, здравеопазването и съвременната култура. Сред събеседниците ѝ са международни звезди като Хулио Иглесиас, Крис Норман от „Smokie“, рок групата Godsmack, както и оперните звезди Хосе Карерас, Томас Хемпсън и Хуан Диего Флорес. Цвета МакГрегър е първият български журналист, интервюирал предприемача и биохакер Браян Джонсън. В работата си като журналист тя се отличава с дълбочина и човешки подход, като търси личните истории зад публичните образи и превежда сложните теми на разбираем за широката аудитория език.

Гледайте „Проект: Живот“ всяка събота от 11:00 ч. по БНТ 1 с водещ Цвета МакГрегър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    2 0 Отговор
    още, и още ингилизка пропаганда. МакГрегър. Другата и тя, Гавазова ще води предаване за пулса на парите. Скочи от касата на кауфланд и веднага стана и тя икономист-финансист, забрави как я изгониха от бтв-ъ, барабар с шлушалката в ухото, тръгна си с нея.

    15:52 24.09.2026

  • 2 Купи предавания

    4 0 Отговор
    От тъпоумни предавания отървани няма. До сега ни натрапваха тези турскоарабско имена, вече парашутират и англосаксонските. Мачкат, пренебрегват, скоро ще започнат да унижават българските и славянски. Дрънкащи предавания не гледам, но ще промиват гънките на младоците.

    15:52 24.09.2026

  • 3 Цвета МакГрегър

    2 0 Отговор
    Ква е тая сингянинка ма, Вено? казал съм ти да си гледаш диадолаторите и да не пишеш за друго освен баници и хакане

    16:05 24.09.2026

  • 4 Така е

    1 0 Отговор
    Така е в колонията. А и БНТ отдавна не е нито българска, нито национална телевизия.

    16:07 24.09.2026