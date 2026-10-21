Скъпият петрол накара американците да ускорят завършването на нови кладенци

Високите цени на петрола карат американските компании да ускорят завършването на нови кладенци и да увеличат производството в Северна Дакота - третия по големина петролодобивен щат в САЩ. Броят на действащите кладенци вече е достигнал исторически максимум, показват данни на щатския регулатор.
„Операторите действат по-бързо, за да пуснат кладенците в производство и да се възползват от високите цени на петрола“, заяви Ричард Съгс, геолог в подразделението за петрол и газ на Северна Дакота.
Основният стимул е поскъпването на суровината. Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) премина границата от 100 USD за барел за първи път от близо месец на фона на опасенията, че войната с Иран може допълнително да ограничи световните доставки. При публикуването на данните WTI се търгуваше около 102 USD за барел.
Производителите в Северна Дакота реагират не толкова с рязко увеличаване на сондажите, колкото с по-бързо въвеждане в експлоатация на вече пробити кладенци. Времето между сондирането и подготовката им за производство е намаляло приблизително наполовина от началото на годината.
Това е помогнало броят на произвеждащите кладенци в щата да достигне рекордните 20 177 през август. Добивът се е увеличил с 3000 барела дневно до 1,161 млн. барела на ден.
В Северна Дакота в момента работят 36 сондажни платформи, спрямо 34 през септември, както и осем екипа за хидравлично разбиване. Местният петрол през август се е продавал средно с отстъпка от около 4,21 USD за барел спрямо WTI.
Пазарът показва и необичайно голяма разлика в цените, плащани от рафинериите на двата американски бряга. През юли рафинериите на Западното крайбрежие са плащали средно 93,51 USD за барел петрол от Северна Дакота срещу 88,27 USD на Източното крайбрежие.
Обикновено тази разлика е едва между 0,50 и 1 USD за барел. Според директора на North Dakota Pipeline Authority Джъстин Крингстад възможна причина са различните маршрути за доставка и прекъсванията на някои потоци към Източното крайбрежие.
Въпреки сезонната профилактика на рафинериите търсенето остава силно, а степента на използване на мощностите се задържа над 80%.
Развитието представлява съществена промяна спрямо пролетта, когато производителите в Северна Дакота все още подхождаха предпазливо към увеличаването на активността въпреки поскъпването на петрола. Сега устойчиво високите цени дават по-силен икономически стимул за възможно най-бързото превръщане на вече направените инвестиции в реален добив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #4, #8
20:42 21.10.2026
2 Анонимен
Коментиран от #3
20:47 21.10.2026
3 Соломон
До коментар #2 от "Анонимен":САЩ нямат нужда нито от дизел нито от бензин а от по ниски цени на дизела и бензина.А те са високи заради кашата която Тръмп забърка за да помогне на Путин
20:54 21.10.2026
4 Ами
До коментар #1 от "Соломон":Истината е, че на петролното лоби което с пълното покровителството на администрацията на перчема му трябва цени от точно такъв порядък и то за продължително време(поне година две) .В момента се инвестира и във Венецуела, а това трябва да се осребри като печалба. Другото в просто представление за наивници
Коментиран от #5
20:57 21.10.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "Ами":Кое от това което съм написал не разбра.САЩ е единствената страна в която няма дефицит на горива заради това което забърка Тръмп.Но цените са високи защото петрола е борсова стока.И ако цената е висока при другите ще бъде висока и при теб.Единствената разлика е че нама да липсва гориво и няма да бъде толкова скъп както при другите държави които се снабдяват с нефт от персийския залив
Коментиран от #6
21:03 21.10.2026
6 Ами
До коментар #5 от "Соломон":разликата е дали те имат значителен добив на своя територия или на територията надруги държави където деистват пак същите фирми от САЩ. Високата цена епроблем за обикновенните американци, но е златна мина за петролната индустрия, а в САЩ тя е много пряко обвързана с парията на настоящата адменистрация. Така наречената от теб каша в същост е добре дирижирана стратегия която просто се замазва леко публично за по наивната публика колкотода се понаналят малко политическите щети на междинните избори след помалко от 2 седмици.
Коментиран от #7
21:12 21.10.2026
7 Соломон
До коментар #6 от "Ами":Така казано съм съгласен.От което следва че и колкто кладенци да открият САЩ цената на горивата няма да падне докато не се намерят количества които да компенсират добива от персийския залив
Коментиран от #9
21:23 21.10.2026
8 ТРЪМП СЪМ
До коментар #1 от "Соломон":АААААА
ТЕ ИРАН НИ НАПАДНАХА.
КАКТО УКРАЙНА НАПАДНА РУСИЯ.
САЩ И РУСИЯ НЕ СА ВИНОВНИ ЗА
ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА
Коментиран от #10
21:46 21.10.2026
9 Ами
До коментар #7 от "Соломон":Не е съвсем така проблема в момента не е толкова с количествата, а по-скоро с продължителната несигурност около доставки и тяхната логистична цена заради повишен транспортен риск. Пазара на петрол е доста особен той не е точно свободен и конкурентен, а доста къртелен и лесно манипулиран Там само една новина за нещо променя цените с проценти за минути не, че за това време се е променило търсенето и предлагането на нефт. Цените ще останат високи още дълго време заради интересите на петролната индустрия на САЩ и нейните политически покровители там. Реална промяна е възможна само при политическа промяна която може да се случи единствено след 2 години на следващите избори за президент или по рано,но много малко вероятно при загуба и на двете камери и евентуален импичмант, но като се има предвид кой е вицето дори и тогава реалния шанс за промяна в тази посока е клонящ към нула. Така високите цени ще се задържат още дълго защото интереса е такъв.
21:49 21.10.2026
10 Соломон
До коментар #8 от "ТРЪМП СЪМ":Да и според Путин ВСВ е започнала защото Полша е провокирала Германия да я нападне
21:49 21.10.2026