Скъпият петрол накара американците да ускорят завършването на нови кладенци

Високите цени на петрола карат американските компании да ускорят завършването на нови кладенци и да увеличат производството в Северна Дакота - третия по големина петролодобивен щат в САЩ. Броят на действащите кладенци вече е достигнал исторически максимум, показват данни на щатския регулатор.

„Операторите действат по-бързо, за да пуснат кладенците в производство и да се възползват от високите цени на петрола“, заяви Ричард Съгс, геолог в подразделението за петрол и газ на Северна Дакота.

Основният стимул е поскъпването на суровината. Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) премина границата от 100 USD за барел за първи път от близо месец на фона на опасенията, че войната с Иран може допълнително да ограничи световните доставки. При публикуването на данните WTI се търгуваше около 102 USD за барел.

Производителите в Северна Дакота реагират не толкова с рязко увеличаване на сондажите, колкото с по-бързо въвеждане в експлоатация на вече пробити кладенци. Времето между сондирането и подготовката им за производство е намаляло приблизително наполовина от началото на годината.

Това е помогнало броят на произвеждащите кладенци в щата да достигне рекордните 20 177 през август. Добивът се е увеличил с 3000 барела дневно до 1,161 млн. барела на ден.

В Северна Дакота в момента работят 36 сондажни платформи, спрямо 34 през септември, както и осем екипа за хидравлично разбиване. Местният петрол през август се е продавал средно с отстъпка от около 4,21 USD за барел спрямо WTI.

Пазарът показва и необичайно голяма разлика в цените, плащани от рафинериите на двата американски бряга. През юли рафинериите на Западното крайбрежие са плащали средно 93,51 USD за барел петрол от Северна Дакота срещу 88,27 USD на Източното крайбрежие.

Обикновено тази разлика е едва между 0,50 и 1 USD за барел. Според директора на North Dakota Pipeline Authority Джъстин Крингстад възможна причина са различните маршрути за доставка и прекъсванията на някои потоци към Източното крайбрежие.

Въпреки сезонната профилактика на рафинериите търсенето остава силно, а степента на използване на мощностите се задържа над 80%.

Развитието представлява съществена промяна спрямо пролетта, когато производителите в Северна Дакота все още подхождаха предпазливо към увеличаването на активността въпреки поскъпването на петрола. Сега устойчиво високите цени дават по-силен икономически стимул за възможно най-бързото превръщане на вече направените инвестиции в реален добив.