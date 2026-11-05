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Дацов: 10% по-скъп петрол вдига цените с до 0,89%

Дацов: 10% по-скъп петрол вдига цените с до 0,89%

5 Ноември, 2026 21:04 687 21

  • любомир дацов-
  • цени на горивата-
  • инфлация-
  • петрол-
  • икономически анализ

При 30% ценови шок общото поскъпване за домакинствата може да достигне 2,7%, показва икономически анализ

Дацов: 10% по-скъп петрол вдига цените с до 0,89% - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поскъпване на суровия нефт и природния газ с 10% може да повиши потребителските цени в България с между 0,53% и 0,89%. При по-силен ценови шок от 30% общото поскъпване за домакинствата достига между 1,6% и 2,7%, показва икономически анализ на Любомир Дацов.

Изследването е изготвено по ценовия модел „разходи–продукция“ и използва таблиците „Ресурси–Използване“ на Националния статистически институт за периода 2018–2022 година, при базова 2022 година.

Горивата увеличават прекия удар върху домакинствата

В анализа са разгледани два сценария. При сценарий А поскъпват само суровият нефт и природният газ, докато цените на горивата се определят от производствените разходи на рафинерията. При сценарий B с 10% нарастват и цените на рафинираните нефтопродукти от местно производство и внос.

При втория сценарий прекият ефект върху разходите за горива и газ достига 0,42%, докато при първия е 0,12%. Косвеното поскъпване на останалите стоки и услуги добавя между 0,40% и 0,47% заради по-високите разходи за транспорт, производство на храни и строителни материали.

Потребителските цени се повишават с 0,53% при сценарий А и с 0,89% при сценарий B. За сравнение, цените на инвестициите нарастват съответно с 0,28% и 0,34%, а правителственото потребление – с между 0,20% и 0,30%. Цените на производител се увеличават с между 0,64% и 0,81%, докато експортните цени скачат с между 1,12% и 1,48%.

Циментът, химията и транспортът са най-засегнати

Най-силен ефект се отчита в производството на цимент, стъкло и други неметални минерални продукти, както и в химическата промишленост. При 10% поскъпване на петрола и газа цените в тези отрасли нарастват с 3,1%.

Сухопътният транспорт поскъпва с 2,7%, а водният и въздушният транспорт – с около 1,9%. Електрическата и топлинната енергия се увеличават с приблизително 1,7%. При водоснабдяването и добива на въглища общото поскъпване надхвърля 1,2%, въпреки че прекият ефект от суровината е под 0,3%.

Хранителните продукти поскъпват с между 0,7% и 0,8%, като увеличението е формирано основно по косвен път чрез транспорта, енергията и производствените разходи.

Моделът има ограничения

Разчетите обхващат 85 продуктови групи. В тях суровият нефт и природният газ са обединени в една статистическа позиция, затова ефектът би бил по-слаб, ако поскъпне само петролът, но не и природният газ.

Моделът измерва първичния ценови удар при пълно прехвърляне на разходите и непроменени печалби на фирмите. Той не включва вторични инфлационни ефекти като увеличаване на заплатите, промяна на инфлационните очаквания или замяна на суровини. При изчисленията цените на останалите вносни стоки са приети за непроменени, което може леко да подцени реалния инфлационен ефект.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич !

    6 2 Отговор
    Не Можеш Да Смяташ !

    Колко Продукта Се Произвеждат От Петрол ?

    Коментиран от #4

    21:07 05.11.2026

  • 2 Овчар

    7 1 Отговор
    Ще има ли режим на тока..?

    21:07 05.11.2026

  • 3 Яшар

    8 2 Отговор
    За майсторите - ремонти ,картини,вик,Ел особено баните цената на петрола вдига цените им с 300% ...без данъци (къде е НАП и полицията) ..чакам ги да охладнеят доста тази зима и да работят нормално

    21:07 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    8 2 Отговор
    дацов, а еврото с колко вдига цените?

    21:15 05.11.2026

  • 7 Дядо Герги

    5 0 Отговор
    Кога, имаше девет агнета що не си хвана агне или чакаше десетото. Сега хвани Михаля. Ако се сещаш, де за какво става дума.

    21:22 05.11.2026

  • 8 Как Успя ?

    6 1 Отговор
    Тая Страна ?

    за 37 Години !

    Да се Набъка !

    С толкова Много !

    Мошиници !

    21:23 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ПРОТЕСТИТЕ

    6 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ВДИГНАТ НЕ С 10 %,А СЪС 110.

    21:33 05.11.2026

  • 12 Лъжец

    7 0 Отговор
    Некадърник

    21:33 05.11.2026

  • 13 Любими свидни гълъбови имена

    5 0 Отговор
    Дацов, Доцова, доцент Донев

    21:36 05.11.2026

  • 14 Нека г-н Дацов ми отговори тук, ако има

    3 0 Отговор
    смелост. Защо при понижаване на цените на петрола с 10%, цените не падат? Знам, че ще го прочетете този коментар. Отговорете моля. Предварително Ви благодаря, че не го направихте.

    21:41 05.11.2026

  • 15 Цените ги вдига

    2 0 Отговор
    печатницата за пари. Енергийната криза и войните създават димната завеса да не се вижда, че печатницата работи на пълни обороти.

    21:42 05.11.2026

  • 16 Панко

    3 0 Отговор
    И този ли е от прогресивните математици с лъжите и шашмите, които минават само за техния електорат от малцинствата и социално слабите с 8 клас.

    21:42 05.11.2026

  • 17 Режете му скалпа

    0 0 Отговор
    Интервюта като започне да мисли как да се намалят цените.

    21:43 05.11.2026

  • 18 Роки

    2 0 Отговор
    Какво стана с обещания ни просперитет в Еврозоната бе, серсем? Окрадохте половината от спестяванията на българите, щото нещо дето струваше лев, вече струва евро, че и повече!

    21:45 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Честито на печелившите

    0 0 Отговор
    налагали санкции върху себе си.

    21:55 05.11.2026

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