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Уорън Бъфет: Как бих превърнал 10 000 долара в богатство
  Тема: Известни личности

Уорън Бъфет: Как бих превърнал 10 000 долара в богатство

13 Октомври, 2026 13:21 721 2

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  • натрупване на богатство

Инвеститорът посочва времето, малките компании и дисциплината като основа на дългосрочното натрупване на капитал

Уорън Бъфет: Как бих превърнал 10 000 долара в богатство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Николай Недялков Николай Недялков Автор във Fakti.bg

„Започнете млади“ – това е краткият отговор на Уорън Бъфет на въпрос как човек би могъл да повтори неговия успех и в крайна сметка да достигне богатство от 30 млрд. долара. Въпросът е зададен на годишното събрание на акционерите на Berkshire Hathaway през май 1999 г., когато личното състояние на инвеститора е приблизително 30 млрд. долара.

Попитан как би постъпил, ако отново е в началото на 30-те си години, Бъфет насочва разговора не към една конкретна акция, а към времето. Той сравнява натрупването на капитал със снежна топка, която се търкаля по дълъг склон. Колкото по-рано започне движението, толкова повече време има натрупаната доходност да се превръща в нова доходност.

Бъфет би започнал от буквата А

В друга част от отговора си инвеститорът обяснява как би използвал 10 000 долара, ако започва отначало. „Бих започнал от буквата А“, казва той, описвайки методично проучване на компаниите една по една. Фокусът му би бил върху по-малки дружества, защото при тях има по-голяма вероятност възможности да останат извън полезрението на големите инвестиционни фондове.

Подходът е свързан с основния принцип на Бъфет: акциите представляват малки дялове от реални бизнеси. Затова, според него, инвеститорът трябва да търси добри компании и да ги купува на привлекателни цени, вместо да разчита на пазарна мода или на чуждо мнение.

„Не можете да се оглеждате за хора, които да се съгласят с вас“, казва Бъфет. По думите му е необходимо човек да разбира какво знае, да разпознава какво не знае и да взема решения самостоятелно.

Първите 100 000 долара

Чарли Мънгър, дългогодишният партньор на Бъфет, добавя друга практична част към разговора. Според него първите 100 000 долара са най-трудната сума за натрупване, особено когато човек започва от нулата.

Мънгър посочва три навика, които могат да ускорят този процес: разумни решения, постоянна готовност да се забелязват възможности и разходи, които остават значително под равнището на доходите. Така разговорът за превръщането на 10 000 долара в милиарди се връща към по-прозаичната основа на инвестирането – спестяването на капитал и търпението.

Повече от две десетилетия след този разговор Бъфет вече не е главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway. От 1 януари 2026 г. постът е зает от Грег Абел, докато Бъфет остава председател на борда. Основните принципи, които инвеститорът описва през 1999 г., обаче остават същите: ранен старт, самостоятелно проучване, покупка на качествен бизнес на разумна цена и достатъчно време за натрупване на резултата.

Източници: thestreet.com, buffett.cnbc.com, investing.com


САЩ
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  • 1 икономист

    0 2 Отговор
    Има една огромна разлика , сащ дават възможност са инвестиции който могат да носят 6-7 дори повече процената доходност , а при сложна лихва и дълъг период , може да има ефект .България е изолирана от такъв вид инвестиции или стават с посредник който има комисион и така доходноста спада до обикновен депозит

    13:44 13.10.2026

  • 2 Големият Инвеститор

    2 1 Отговор
    Този продължават да го разхождат като панаирджийска мечка на капитализма. Добре е да обяснят на читателите че инвестирането в акции носи и рискове като например да загубите всичките си спестявания. А дъртия е инвестирал в пет монополни компаний на кръст в различни сектори на икономиката.

    13:48 13.10.2026