Акциите на Berkshire достигнаха рекорд след оттеглянето на Бъфет

Акциите от клас B на Berkshire Hathaway достигнаха нов исторически връх в търговията на Нюйоркската фондова борса. Книжата поскъпнаха с 0,65% и в рамките на сесията стигнаха 543,34 долара, надминавайки предишния рекорд от 542,07 долара, отчетен на 2 май 2025 г.

Новият максимум бележи възстановяване за компанията след период, в който инвеститорите реагираха предпазливо на края на управлението на Уорън Бъфет. След обявяването на оттеглянето му акциите поевтиняха в продължение на няколко месеца заради опасения, че промяната ще се отрази на финансовите резултати и на начина, по който се разпределя капиталът на конгломерата, съобщи „Блумбърг“, цитирана от РБК.

Първите големи сделки на Грег Абел

Грег Абел пое поста главен изпълнителен директор на 1 януари 2026 г., след като Бъфет ръководеше Бъркшър Хатауей от 1965 г. През първите десет месеца от мандата си Абел възобнови обратното изкупуване на акции и осъществи две сделки за няколко милиарда долара.

През юли Бъркшър завърши придобиването на строителната компания Тейлър Морисън за около 6,8 млрд. долара. Сделката разшири присъствието на конгломерата в жилищното строителство. Абел заяви, че с времето компанията очаква да обедини своите операции в строителството на жилища в обща платформа, „за да помогне на повече американци да сбъднат мечтата си за собствен дом“.

Бъркшър инвестира и 10 млрд. долара в акции на Алфабет – компанията майка на „Гугъл“. Според „Асошиейтед прес“ инвестицията включва 5 млрд. долара в акции от клас A и още 5 млрд. долара в акции от клас C. Средствата са част от по-широко финансиране на инфраструктурата, необходима за развитието на изкуствения интелект.

Бъфет запази мястото си в съвета

На 18 септември Бъфет се оттегли и като председател на съвета на директорите. Той стана почетен председател и остана директор на компанията, а неговият син Хауърд Бъфет беше избран за председател. Промяната завърши основния етап от планираната смяна на поколенията в управлението на Бъркшър Хатауей.

„Грег управлява компанията, а Хауърд ще пази нейната култура и ценности“, заяви Уорън Бъфет в писмо до акционерите.

Хауърд Бъфет е член на съвета на директорите от 1993 г. и според Ройтерс новата му роля е свързана основно със запазването на корпоративната култура, докато оперативното управление остава в ръцете на Грег Абел.